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Україна готова постачати продовольство до Сирії, - міністр агрополітики Коваль

Україна готова відправляти в Сирію продовольство

Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.

Про це в коментарі Reuters заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства — тоді ми там", - сказав він.

Reuters нагадує, що за часів правління Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.

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За інформацією російських і сирійських джерел видання, після падіння режиму Асада постачання пшениці з РФ до Сирії було припинено. Причиною такого рішення Москви нібито стала невизначеність щодо нового керівництва Сирії й затримки з оплатою.

Експорт України

Як зазначає Reuters, Україна експортує пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.

За даними трейдерів, у 2023-2024 роках на сирійський ринок потрапило лише близько 6 тисяч тонн української кукурудзи із загального експорту кукурудзи у 29,4 млн тонн. Аналітики припускають, що невеликі партії українського зерна все ж могли потрапити до Сирії із сусідніх країн.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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Топ коментарі
+18
якийсь сюр. і це на фоні постачання самим українцям гуманітарних пайків
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13.12.2024 21:33
+17
ага, за те, кожного тижня дорожчає їжа в україні.
а так, да прокормимо всіх.....
кпрські офшори не луснуть. вони підготовлені.
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13.12.2024 21:27
+7
Меньше пафосу , смарагдові! Спочатку Українців забезпечте, бо ціни мало не щодня ростуть!
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13.12.2024 21:57
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взамін на кацапське озброєння...
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13.12.2024 21:24 Відповісти
"но деньгі в перьйод!" (брат дєрьмака)
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13.12.2024 21:27 Відповісти
ага, за те, кожного тижня дорожчає їжа в україні.
а так, да прокормимо всіх.....
кпрські офшори не луснуть. вони підготовлені.
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13.12.2024 21:27 Відповісти
якийсь сюр. і це на фоні постачання самим українцям гуманітарних пайків
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13.12.2024 21:33 Відповісти
Вислів " Гроші не пахнуть " команда ЗЕ оформила в золоту рамочку ))
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13.12.2024 21:36 Відповісти
А туди вже поставляють українське крадене зерно москалі.
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13.12.2024 21:38 Відповісти
Меньше пафосу , смарагдові! Спочатку Українців забезпечте, бо ціни мало не щодня ростуть!
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13.12.2024 21:57 Відповісти
"конь", ти бачив скільки коштує хліб в магазинах України?!!! аграрій ****
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13.12.2024 22:24 Відповісти
ЛОЖЬ РОССИИ во время ГЕНОЦИДА сирийцев!
Последствия https://basni.livejournal.com/11356.html ракетного удара России по ЗЕРНОХРАНИЛИЩАМ СИРИИ!

Я ещё в 2016 году опубликовал откровенно лживые видео с Ютуба МИНОБОРОНЫ ФАШИСТСКОЙ России и до сих пор ни у кого это не вызвало, *****, "ОЗАБОЧЕННОСТИ", а в тупости БЫДЛОСТАДА паРАШИ ************* настолько уверены, что до сих пор не удалили видео СВОЕГО ТЕРРОРИЗМА!
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13.12.2024 23:22 Відповісти
Перше
Українська пшениця там є. Крадена.
Друге .Хто нас просить? Що пропонують взамін? Російські бази залишити росії? А нам до цього що?
Позиція України в кожну дірку затичка? Чи все-таки пропозиціонери -придурки при владі?
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14.12.2024 01:12 Відповісти
 
 