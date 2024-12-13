Україна готова постачати продовольство до Сирії, - міністр агрополітики Коваль

Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.

Про це в коментарі Reuters заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства — тоді ми там", - сказав він.

Reuters нагадує, що за часів правління Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.

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За інформацією російських і сирійських джерел видання, після падіння режиму Асада постачання пшениці з РФ до Сирії було припинено. Причиною такого рішення Москви нібито стала невизначеність щодо нового керівництва Сирії й затримки з оплатою.

Експорт України

Як зазначає Reuters, Україна експортує пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.

За даними трейдерів, у 2023-2024 роках на сирійський ринок потрапило лише близько 6 тисяч тонн української кукурудзи із загального експорту кукурудзи у 29,4 млн тонн. Аналітики припускають, що невеликі партії українського зерна все ж могли потрапити до Сирії із сусідніх країн.

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Події в Сирії

Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.

"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.

29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.

30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.

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