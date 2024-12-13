Україна готова постачати продовольство до Сирії, - міністр агрополітики Коваль
Україна висловила готовність постачати продовольство до Сирії після падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада. До цього часу близькосхідна країна отримувала постачання пшениці з Росії.
Про це в коментарі Reuters заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Там, де важко, ми повинні бути там із нашим продовольством. Ми відкриті для постачання нашого продовольства, і якщо Сирія потребує продовольства — тоді ми там", - сказав він.
Reuters нагадує, що за часів правління Башара Асада Сирія імпортувала продовольство з Росії.
За інформацією російських і сирійських джерел видання, після падіння режиму Асада постачання пшениці з РФ до Сирії було припинено. Причиною такого рішення Москви нібито стала невизначеність щодо нового керівництва Сирії й затримки з оплатою.
Експорт України
Як зазначає Reuters, Україна експортує пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії.
За даними трейдерів, у 2023-2024 роках на сирійський ринок потрапило лише близько 6 тисяч тонн української кукурудзи із загального експорту кукурудзи у 29,4 млн тонн. Аналітики припускають, що невеликі партії українського зерна все ж могли потрапити до Сирії із сусідніх країн.
Події в Сирії
Нагадаємо, що 28 листопада після чотирьох років відносного затишшя бої між силами Башара Асада та опозиційними групами відновилися з новою силою на околицях Алеппо.
"Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про проведення масштабної військової операції проти урядових військ. Під час операції вони заявили про захоплення понад 400 квадратних кілометрів території, включаючи стратегічно важливі райони.
29 листопада "Хайят Тахрір аш-Шам" (HTS), яка очолює коаліцію опозиційних сил у Сирії, зайшла в Алеппо та вступила у зіткнення з урядовими силами на західній околиці міста.
30 листопада Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ"з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
8 грудня стало відомо, що сирійські опозиціонери зайняли Дамаск та оголосили про втечу Асада.
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а так, да прокормимо всіх.....
кпрські офшори не луснуть. вони підготовлені.
Последствия https://basni.livejournal.com/11356.html ракетного удара России по ЗЕРНОХРАНИЛИЩАМ СИРИИ!
Я ещё в 2016 году опубликовал откровенно лживые видео с Ютуба МИНОБОРОНЫ ФАШИСТСКОЙ России и до сих пор ни у кого это не вызвало, *****, "ОЗАБОЧЕННОСТИ", а в тупости БЫДЛОСТАДА паРАШИ ************* настолько уверены, что до сих пор не удалили видео СВОЕГО ТЕРРОРИЗМА!
Українська пшениця там є. Крадена.
Друге .Хто нас просить? Що пропонують взамін? Російські бази залишити росії? А нам до цього що?
Позиція України в кожну дірку затичка? Чи все-таки пропозиціонери -придурки при владі?