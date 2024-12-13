Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнили після стрімкого просування росіян до Покровська, - FT

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російських військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 13 грудня, неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах, однак яку саме не уточнив.

Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

Зазначається, що Луценка на посаді командувача ОТУ "Донецьк" замінить бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState писав, що полковника Олександра Луценка було знято з поста командувача ОТУ Донецьк.

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