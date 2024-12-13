Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнили після стрімкого просування росіян до Покровська, - FT
Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російських військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.
Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
У п'ятницю, 13 грудня, неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах, однак яку саме не уточнив.
Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.
Зазначається, що Луценка на посаді командувача ОТУ "Донецьк" замінить бригадний генерал Олександр Тарнавський.
Раніше моніторинговий проєкт DeepState писав, що полковника Олександра Луценка було знято з поста командувача ОТУ Донецьк.
Будь ласка, зачекайте...
Як казав ЄРМАК усі військові рішення приймаються у ставків гавно командуючого..тобто рішення приймають Дерьмак з бубочкой і спускають по ланцюгу донтзу
А не пора вже самому Боневтіку написати заяву і йти, бо 6-й рік тільки все валить?
«Люди відведені у відкрите поле». Бутусов заявив, що у селах біля Авдіївки, куди відійшли ЗСУ, лінія оборони не побудована
Та зараз судять його не за це, а за те, що не задекларував і приховав ці свої 30 **********.