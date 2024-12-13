УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13157 відвідувачів онлайн
Новини Війна
14 632 40
звільнення (2623) Донецька область (7548) Покровськ (403) Покровський район (154) війна в Україні (1102)

Командувача ОТУ "Донецьк" Луценка звільнили після стрімкого просування росіян до Покровська, - FT

Звільнено Луценка

Командувача ОТУ "Донецьк" Олександра Луценка звільнили після стрімкого просування російських військ до Покровська. На цю посаду призначили бригадного генерала Олександра Тарнавського.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

У п'ятницю, 13 грудня, неназваний український посадовець розповів виданню, що Луценко після звільнення отримав іншу посаду в Сухопутних військах, однак яку саме не уточнив.

Видання пише, що українські війська під командуванням Луценка не змогли зупинити широкомасштабний наступ російських військ.

Зазначається, що Луценка на посаді командувача ОТУ "Донецьк" замінить бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Раніше моніторинговий проєкт DeepState писав, що полковника Олександра Луценка було знято з поста командувача ОТУ Донецьк.

Читайте також: На Покровському напрямку готуємося до можливих дій ворога, втрати РФ стабільно високі, - Сирський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+34
дронів немає, міни і снаряди 100% брак, зато шашликів вдосталь і Юдиної тисячі . Нагодував вас Зе - мерзотник ? будете довго давитись
показати весь коментар
13.12.2024 23:20
+29
Боюсь, що не горе-керівників, а зрадників.
показати весь коментар
13.12.2024 23:23
+25
Я думав, що після звільнення з посади отримав посаду посла.
А не пора вже самому Боневтіку написати заяву і йти, бо 6-й рік тільки все валить?
показати весь коментар
13.12.2024 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи спаси Україну від горе керевників
показати весь коментар
13.12.2024 23:19 Відповісти
Боюсь, що не горе-керівників, а зрадників.
показати весь коментар
13.12.2024 23:23 Відповісти
Скоріше за все той командувач не сам рішення приймав...
Як казав ЄРМАК усі військові рішення приймаються у ставків гавно командуючого..тобто рішення приймають Дерьмак з бубочкой і спускають по ланцюгу донтзу
показати весь коментар
14.12.2024 00:07 Відповісти
Та ні, то не центр прийняття рішень, то лише передавальний пристрій!
показати весь коментар
14.12.2024 01:02 Відповісти
Профанів і можливо зрадників
показати весь коментар
14.12.2024 06:45 Відповісти
Якщо не буде знищений найбільший, лютий, внутрішній ворог українського народу- 5та колона, корупція, Зло-охоронна система, то гріш ціна всій діяльності влади,.....???Чи все по плану загарбання України...?Хто кришує, керує злочинами...??! СБУ, ДБР, ОГПУ, ВР, ОП, контррозвідка, патріоти де ВИ?
показати весь коментар
14.12.2024 08:11 Відповісти
Я думав, що після звільнення з посади отримав посаду посла.
А не пора вже самому Боневтіку написати заяву і йти, бо 6-й рік тільки все валить?
показати весь коментар
13.12.2024 23:20 Відповісти
Всіх в посли- щоб потім там на своїх віллах і лишились коли тут на них справи повідкривають після зміни Земафії на іншу владу
показати весь коментар
14.12.2024 01:29 Відповісти
дронів немає, міни і снаряди 100% брак, зато шашликів вдосталь і Юдиної тисячі . Нагодував вас Зе - мерзотник ? будете довго давитись
показати весь коментар
13.12.2024 23:20 Відповісти
как паагодка в маацквє?
показати весь коментар
14.12.2024 11:53 Відповісти
Луценко це з новопризначених після Залужного? Хто знає?
показати весь коментар
13.12.2024 23:27 Відповісти
Призначили навесні цього року.всі пройоби на його совісті та сирка.з лівого полковника зробили бригадним генералом.
показати весь коментар
14.12.2024 00:00 Відповісти
Тарнавський командував цим напрямком раніше,без провалів.але зараз буде важко все виправити.
показати весь коментар
14.12.2024 00:02 Відповісти
Зєля і його прихвостні обезголовили армію, одночасно знявши не тільки главкома, але й усіх ключових воєначальників і тих пір фронт сиплеться.
показати весь коментар
13.12.2024 23:29 Відповісти
Так таке й завдання було. З мокшви.
показати весь коментар
13.12.2024 23:35 Відповісти
Того поца треба було звільняти ,ще 2 місяці назад
показати весь коментар
13.12.2024 23:37 Відповісти
Після Очеретиного його треба було гнати разом з сирком.чи дозволить Тарнавському адекватно керувати Сирок? Гнатову він не дає керувати через свого начальника штабу.
показати весь коментар
14.12.2024 00:09 Відповісти
А блазень адекватно "керує"?
показати весь коментар
14.12.2024 05:48 Відповісти
Його не звільнили, а дали іншу посаду)
показати весь коментар
14.12.2024 07:04 Відповісти
Не хочеться цього казати, але скажу: при сталіні його б розстріляли.
показати весь коментар
13.12.2024 23:40 Відповісти
показати весь коментар
14.12.2024 00:07 Відповісти
ЗСУ вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції - Тарнавський

«Люди відведені у відкрите поле». Бутусов заявив, що у селах біля Авдіївки, куди відійшли ЗСУ, лінія оборони не побудована
показати весь коментар
13.12.2024 23:59 Відповісти
І який потужний лідор ії не побудував?
показати весь коментар
14.12.2024 00:10 Відповісти
Зрадник Кириленко, будучи головою Донецької ОВА мав побудувати рубежі і біля Авдіївки і біля Бахмуту, але цього не робив. Якого за цей саботаж Зеленський призначив головою АМКУ напередодні наступу рашистів на Авдіїаку. І якому, вочевидь, спецкацапи добряче заплатили і він скупив нерухомість в Києві на ці агентурні гонорари.
Та зараз судять його не за це, а за те, що не задекларував і приховав ці свої 30 **********.
показати весь коментар
14.12.2024 03:32 Відповісти
Ага... Зате "Сьірскій" і "Тарнавскій" здадут всьо в срок назаначєнньій ******... Шалом, придурки...
показати весь коментар
14.12.2024 00:26 Відповісти
Звільнили зрадника і це все покарання ? Хоча в Україні так прийнято , корупціонери збрехати не дадуть .
показати весь коментар
14.12.2024 01:01 Відповісти
Чо звільнили? Перевели на іншу посаду. А там - послом кудись.
показати весь коментар
14.12.2024 04:36 Відповісти
16 су ка генералів бойових звільнили а результат обвал фронту цк наслідок тупізни боневтіка
показати весь коментар
14.12.2024 02:14 Відповісти
А где статья за сдачу Покровска\халатность?? Всмысле другую должность?? То есть можно спокойно делать,что хочешь и за это не отвечать??
показати весь коментар
14.12.2024 02:19 Відповісти
Еее... Так!
показати весь коментар
14.12.2024 04:39 Відповісти
Звільнити і посадити потрібно завгоспа і все внормується .
показати весь коментар
14.12.2024 04:53 Відповісти
Так до блазня квартального ФСБ приставить другого куратора. І що зміниться?
показати весь коментар
14.12.2024 05:50 Відповісти
Луценко виконав своє ,,завдання,, біля Покровське тепер піде вище з таким самим завданням
показати весь коментар
14.12.2024 07:17 Відповісти
А чому безмозгла мовчить??
показати весь коментар
14.12.2024 07:49 Відповісти
мовчить, бо писок зайнятий! Не заважайте!
показати весь коментар
14.12.2024 10:22 Відповісти
Ішака в першу чергу треба гнати. Це безтолкове чмо і є головною причиною усіх невдач.
показати весь коментар
14.12.2024 08:07 Відповісти
У мене інше питання. А коли його на цю посаду призначили і хто?
показати весь коментар
14.12.2024 08:27 Відповісти
Ну все. Відповідальний прзначен, тепер Покровськ можна здавати із спокійною душею. Фортифікації до Дніпра по папірцям побудовані, реально відсутні. Щоб крадіїв не спалили, здаємо Павлоград, а там і до Дніпра рукою подати. Десь по середині Вова з Вовою зійдеться.
показати весь коментар
14.12.2024 08:32 Відповісти
казали мудрі люди до зеленського: баране, де ти пхаєшься? Це не твоє. А воно? А воно: "я, ваш вирок!" Гадаєте, то Порошенкові було адресовано? Гадаю, що ні.
показати весь коментар
14.12.2024 10:10 Відповісти
 
 