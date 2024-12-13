Радбез ООН обговорить російські ракетні удари по інфраструктурі України
Через масовані обстріли Росією цивільного населення і критичної інфраструктури України 16 грудня відбудеться засідання Ради безпеки ООН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, засідання матиме тему "Підтримка миру і безпеки України", яке скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.
Востаннє Рада безпеки ООН щодо питань України збиралася 4 грудня. Тоді темою засідання були порушення та воєнні злочини проти дітей, які вчиняє РФ під час війни проти України.
Топ коментарі
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Джерело: https://censor.net/ua/n3525049
Це такий онєхдот?
від нашого з кумом обговерення більше буде толку і рівень на порякок вищій!
три? - ну іноді і то з пивом ,
сім? з яких у кожного є право сказати - "ідіть ви всі в .... оту"? - ніколи.
оон - ну така забавлялка і не більше - дідовський Stalker.