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Радбез ООН обговорить російські ракетні удари по інфраструктурі України

засідання Радбезу ООН

Через масовані обстріли Росією цивільного населення і критичної інфраструктури України 16 грудня відбудеться засідання Ради безпеки ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, засідання матиме тему "Підтримка миру і безпеки України", яке скликається для розгляду гуманітарних наслідків збройної агресії Росії, зокрема її масованих обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Востаннє Рада безпеки ООН щодо питань України збиралася 4 грудня. Тоді темою засідання були порушення та воєнні злочини проти дітей, які вчиняє РФ під час війни проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відповіддю на ядерний шантаж Кремля мають бути нові санкції проти РФ та збільшення допомоги Україні, - Кислиця на Радбезі ООН

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Топ коментарі
+7
Толку от этих переговоров ? Опять соберутся что бы бухнуть и про баб поговорить.
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13.12.2024 23:53
+4
засідання матиме тему "Підтримка миру і безпеки України"
Джерело: https://censor.net/ua/n3525049
Це такий онєхдот?
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13.12.2024 23:54
+3
Шкода, що ООН є лише майданчиком для розмов, без колективних рішень-наслідків.
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13.12.2024 23:54
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Правила форума Рада форумчан
Толку от этих переговоров ? Опять соберутся что бы бухнуть и про баб поговорить.
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13.12.2024 23:53 Відповісти
для галочки. Ну, це така струутура, яка покликана "галочки миру" збирати.
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14.12.2024 09:13 Відповісти
Шкода, що ООН є лише майданчиком для розмов, без колективних рішень-наслідків.
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13.12.2024 23:54 Відповісти
Клуб паразитів які живуть сито на гроші тих хто працює - на гроші платників податків.
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14.12.2024 10:44 Відповісти
засідання матиме тему "Підтримка миру і безпеки України"
Джерело: https://censor.net/ua/n3525049
Це такий онєхдот?
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13.12.2024 23:54 Відповісти
і що далі? вийдуть із зали засідань і одразу на фуршет віскі літрами хлистати та канапками з чорною рос. ікрою закусювати?
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14.12.2024 00:05 Відповісти
от тільки не оон і тим паче радбез.
від нашого з кумом обговерення більше буде толку і рівень на порякок вищій!
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14.12.2024 00:08 Відповісти
Треба обговорити потужне занепокоєння
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14.12.2024 00:10 Відповісти
два домовляника можуть домовитися,
три? - ну іноді і то з пивом ,
сім? з яких у кожного є право сказати - "ідіть ви всі в .... оту"? - ніколи.
оон - ну така забавлялка і не більше - дідовський Stalker.
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14.12.2024 00:18 Відповісти
А толку?
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14.12.2024 00:37 Відповісти
Дочекались!
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14.12.2024 01:21 Відповісти
Там 5 стран. Одна из них Россия. Еще 10 пускаю на лавочке посидеть, послушать.
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14.12.2024 14:41 Відповісти
 
 