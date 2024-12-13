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хабар (4639) суддя (1566) Антикорупційний суд (1878) запобіжний захід (452) Львівська область (43)

Голову Господарського суду Львівщини Артимовича, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів, ВАКС відправив у СІЗО

Судді Артимовичу обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу, якого викрили на вимаганні 1 млн доларів хабаря у представника приватної компанії.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Термін дії запобіжного заходу – до 10 лютого 2025 року включно. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

САП не розголошує імені фігуранта, проте, як повідомляє Центр протидії корупції йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівщини, які вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн дол. США.

Читайте також: Мільйон доларів за судове рішення: НАБУ викрило на хабарі керівника Госпсуду Львівщини
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Топ коментарі
+6
Складається враження, що будь-якого суддю зі стажем від одного року сміливо саджай до в"язниці і не помилишся покарати безневинного.
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14.12.2024 00:08
+4
Вже можна саджати в момент подачі заявки на конкурс. (це не даром!)
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14.12.2024 00:22
+3
Ваша честь, здається ви на їхньому боці )
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14.12.2024 05:20
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Складається враження, що будь-якого суддю зі стажем від одного року сміливо саджай до в"язниці і не помилишся покарати безневинного.
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14.12.2024 00:08 Відповісти
Вже можна саджати в момент подачі заявки на конкурс. (це не даром!)
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14.12.2024 00:22 Відповісти
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14.12.2024 00:36 Відповісти
Помилкове у Вас враження.
Це так само, як через одну циганку, яка обікрала когось на вокзалі, всіх ромів будуть вважати злодіями, що є абсурд і неправильно. Колективна відповідальність - пряма дорога до фашизму. В Конституції у нас прописана індивідуальна відповідальність особи.
А судити по аналогії - раз один суддя виявився нечистим на руку, то вони всі такі - тупо і неправда.
Приклад. Колишнього Голову Верховного Суду Князєва спіймали на 2,7 млн. дол., зараз судять. Ніби підтверджує Вашу думку. Водночас, заступник Голови Верховного Суду Мамалуй - герой війни, снайпер, ще в АТО воював. Суддя того ж суду Міщенко - зараз на фронті. Суддя того ж суду Лобойко - волонтер, загинув від авіаудару під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині. Група суддів з Київщини - вдень судять, вночі мобільні групи стрілецькі, які полюють на ворожі дрони.
Судді з Київщини працюють у мобільних групах ППО | Цензор.НЕТ
Всі судді віддають 10-20, а верховні судді - 40% зарплати на Фонд ЗСУ. І це тільки судді.
Прізвища загиблих на фронті і тих, що зараз воюють депутатів (від місцевих до народних, від колишніх до цього скликання), прокурорів, мерів і так далі - повно в Інтернеті.
Так що не треба до всіх з одною міркою підходити. Бо так само тоді якийсь умовний європеєць може сказати - в Україні є факти корупції, значить всі 46 млн. українців - корупціонери, давайте їх санітарним кордоном оточимо і не пустимо в ЄС, всі вони однакові. Це ж неправда ? Неправда. Але з Вашим підходом так можуть сказати. Тому робити висновки завжди треба по справах кожного, а не поширювати на всіх помилки одного чи декількох.
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14.12.2024 03:52 Відповісти
Ваша честь, здається ви на їхньому боці )
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14.12.2024 05:20 Відповісти
Здається, треба знову повертатись до практики виготовлення шкіряних крісел зі шкіри попередніх суддів.
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14.12.2024 08:57 Відповісти
"Артімовічь" у нас чомусь став Артимовичем... Треба покінчити з цією ганебною практикою українізувати чужорідні прізвища та імена. Кішка має бути кішкою і навіть в Бібілії сказано " ... і по іменам їх пізнаєте їх..."
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14.12.2024 00:20 Відповісти
А що робитимемо з Миколою Леонтовичем, автором Щедрика,і Дударика, та з Володимиром Антоновичем, українським істориком, археологом, етнографом???
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14.12.2024 00:35 Відповісти
"Роби що мусиш..."
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14.12.2024 00:43 Відповісти
... кішка має бути кішкою, а членкиня - членкинею!"
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14.12.2024 01:41 Відповісти
викрили на вимаганні 1 млн доларів хабаря у представника приватної компанії Джерело: https://censor.net/ua/n3525050

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14.12.2024 00:23 Відповісти
Портнов з Татаровим продовжують телефонне право в судах
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14.12.2024 00:34 Відповісти
Цікаво призвища суддів . Вони мабуть усі з Донецька і Крима понаїхали
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14.12.2024 00:35 Відповісти
Тю.. Он свого часу Борух Бляхєр ре-репатріювався з Ізраїлю і прийняв імя Борислав Береза. Тепер знову ре-ре-репатріювався (війна все таки) і вчить українців здалеку через ютюб любити Україну.
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14.12.2024 00:49 Відповісти
Мені він теж не до вподоби . Нагла морда
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14.12.2024 00:50 Відповісти
Мене сильно дивує чому інколи порядні люди взагалі з ним спілкуються "он лайн". Це ж відверте лайно!
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14.12.2024 01:00 Відповісти
- може в них спільні інтереси
- може вони не порядні
- Трамп теж порядністю не блещеть , а обрали ж
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14.12.2024 01:20 Відповісти
Площадка і можливість вийти в ефір - той же Кривонос, якого не пустять до жодного ефіру тощо
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14.12.2024 01:44 Відповісти
Ага. Люблю іноді подивитися, як вони з Лапіним згадують про своє воєнне минуле
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14.12.2024 01:43 Відповісти
Ні, Артимович у Господарському суді Львівської області працює вже дуже давно. Я ще у 2008 там мав справу, він розглядав. Він місцевий, галичанин.
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14.12.2024 03:54 Відповісти
Подивилась що у березні 2023 очолив цей суд.
існує практика відправки коштів НА ВЕРХ за призначення.
Цікаво - він теж мав відробити Портновотатарову ?
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14.12.2024 10:27 Відповісти
Не існує такої практики, бо ще з часів реформи Портнова голів судів обирають на зборах суддів цього суду, а не призначають Вищою Радою Правосуддя (Юстиції). Так що "наверху" для цієї посади вирішувати нічого не треба, всі питання утрясаються в стінах самого суду, у суддівському колективі (хто за кого голосує . . .).
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14.12.2024 22:55 Відповісти
Цього скоріше мають випустити ніж Князєва - тут гроші менші.
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14.12.2024 05:08 Відповісти
Ці колядники на дрібні не розмінюються )
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14.12.2024 05:21 Відповісти
Самый багатий прошарок суддів - господарські судді. В тюрми людей не садять, тому у населення не на слуху...Але вирішують питання на мільярди доларів і,як бачимо, не за даром....Бізнес,бюджет,нерухомість,елітні ділки - хабародавці....постійна кормушка і ставки хабарів - мілліонни доларів....Ще й пенсія ( пожиттєве утримання) під 150 - 200!! Тисяч гривень....
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14.12.2024 08:52 Відповісти
В цій справі старші вирішували - бувші голова та голова апеляційного суду. Хотіли наколядувати перед Різдвом. Популярна забава для львівських суддів.
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14.12.2024 10:31 Відповісти
За что можно просить лям баксов ???? За что ? Как у него вообще может быть власти столько, что подпись оценена в ЛЯМ БАКСОВ ??? Он что имеет право пол Львовской области отдать в частные руки или как ? Я не понимаю...
Извените, но сейчас и убийство стоит в 10 раз дешевле, а если ноунейма то и в 100.
За что такие то деньги?
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14.12.2024 11:01 Відповісти
извИните, якщо вже такою пишеш
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14.12.2024 12:08 Відповісти
 
 