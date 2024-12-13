Голову Господарського суду Львівщини Артимовича, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів, ВАКС відправив у СІЗО
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу, якого викрили на вимаганні 1 млн доларів хабаря у представника приватної компанії.
Про це у соцмережі Facebook повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.
Термін дії запобіжного заходу – до 10 лютого 2025 року включно. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.
САП не розголошує імені фігуранта, проте, як повідомляє Центр протидії корупції йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича.
Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівщини, які вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн дол. США.
Будь ласка, зачекайте...
Це так само, як через одну циганку, яка обікрала когось на вокзалі, всіх ромів будуть вважати злодіями, що є абсурд і неправильно. Колективна відповідальність - пряма дорога до фашизму. В Конституції у нас прописана індивідуальна відповідальність особи.
А судити по аналогії - раз один суддя виявився нечистим на руку, то вони всі такі - тупо і неправда.
Приклад. Колишнього Голову Верховного Суду Князєва спіймали на 2,7 млн. дол., зараз судять. Ніби підтверджує Вашу думку. Водночас, заступник Голови Верховного Суду Мамалуй - герой війни, снайпер, ще в АТО воював. Суддя того ж суду Міщенко - зараз на фронті. Суддя того ж суду Лобойко - волонтер, загинув від авіаудару під час доставки гуманітарної допомоги на Харківщині. Група суддів з Київщини - вдень судять, вночі мобільні групи стрілецькі, які полюють на ворожі дрони.
Судді з Київщини працюють у мобільних групах ППО | Цензор.НЕТ
Всі судді віддають 10-20, а верховні судді - 40% зарплати на Фонд ЗСУ. І це тільки судді.
Прізвища загиблих на фронті і тих, що зараз воюють депутатів (від місцевих до народних, від колишніх до цього скликання), прокурорів, мерів і так далі - повно в Інтернеті.
Так що не треба до всіх з одною міркою підходити. Бо так само тоді якийсь умовний європеєць може сказати - в Україні є факти корупції, значить всі 46 млн. українців - корупціонери, давайте їх санітарним кордоном оточимо і не пустимо в ЄС, всі вони однакові. Це ж неправда ? Неправда. Але з Вашим підходом так можуть сказати. Тому робити висновки завжди треба по справах кожного, а не поширювати на всіх помилки одного чи декількох.
- може вони не порядні
- Трамп теж порядністю не блещеть , а обрали ж
існує практика відправки коштів НА ВЕРХ за призначення.
Цікаво - він теж мав відробити Портновотатарову ?
Извените, но сейчас и убийство стоит в 10 раз дешевле, а если ноунейма то и в 100.
За что такие то деньги?