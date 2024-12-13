Голову Господарського суду Львівщини Артимовича, якого підозрюють у вимаганні 1 млн доларів, ВАКС відправив у СІЗО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід голові Господарського суду Львівської області Василю Артимовичу, якого викрили на вимаганні 1 млн доларів хабаря у представника приватної компанії.

Про це у соцмережі Facebook повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"13 грудня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до судді господарського суду однієї з областей, якого спільно з колишнім головою цього суду викрили на вимаганні 1 млн доларів США неправомірної вигоди у представника приватної компанії. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до указаного судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 20 млн грн застави", - йдеться у повідомленні.

Термін дії запобіжного заходу – до 10 лютого 2025 року включно. Підозрюваного взяли під варту в залі суду.

САП не розголошує імені фігуранта, проте, як повідомляє Центр протидії корупції йдеться про голову Господарського суду Львівської області Василя Артимовича.

Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівщини, які вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн дол. США.

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