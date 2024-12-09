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Новини Боротьба з корупцією Хабарники
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Чинний та ексголова Господарського суду Львівщини вимагали $1 млн хабаря, - НАБУ

Корупція в Господарському суді Львівщини: затримано колишнього та чинного голову

НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівщини, які вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн дол. США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За цю суму затримані обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

Читайте: НАБУ розслідує незаконне збагачення Тищенка на понад 30 млн грн. Його майно арештували

Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис. 

Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Наразі триває розслідування, встановлюється причетність інших суддів.

Читайте: НАБУ і САП передали до суду справу злочинної організації, до якої входив мер Одеси Труханов. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

НАБУ (5066) хабар (4698) суд (11669) Львівська область (2424)


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Топ коментарі
+6
Ну а у той самий час вони продовжують судити...
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09.12.2024 15:46
+4
довго чухаєтеся антикорупційні органи
оно колядника зварича на посаді голови Львівського апеляційного адмінсуду (спеціалізованого) ще у 2008 році на хабарі взяли звичайні (не антикорупційні) слідчі та опера
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09.12.2024 15:48
+3
так ж Різдво на носі,"зелені" колядники почнуть ходити....?
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09.12.2024 15:51
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Ну а у той самий час вони продовжують судити...
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09.12.2024 15:46 Відповісти
Соромлюсь, але запитаю. А шо таке долар?
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09.12.2024 16:11 Відповісти
А як там справи у Голови страшно написать якогось верховнозаверховного суду відібраного кращімі ворами судочинства Князева ? мабуть вже на волі і смазуе лижи у Монако
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09.12.2024 17:55 Відповісти
довго чухаєтеся антикорупційні органи
оно колядника зварича на посаді голови Львівського апеляційного адмінсуду (спеціалізованого) ще у 2008 році на хабарі взяли звичайні (не антикорупційні) слідчі та опера
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09.12.2024 15:48 Відповісти
Мені,львів"янину,соромно...Соромно що лише за януковоща садили суддів і знакових керівників.По п"ять років за хабарі отримали голови Жовківської та Турківської райдержадміністрацій Волошин та Чернянський.Обидва до речі голови райосередків партіі регіонів.Засуджений суддя Залізничного райсуду Львова Ганич,та і колядника Зварича всі знають...То що ж теперішні владоможці...або некомпетентні,або в долі...Зараз крадуть,беруть,як в останнє,причому всі.Януковощ хоч крав,та сам з вузьким колом приближених,іншим було зась,а тут всі повально,від...і до...
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09.12.2024 17:30 Відповісти
Срака , ти хоч читаеш що пишеш ? чи тобі дитують ?
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09.12.2024 17:58 Відповісти
На фронт,суче падло,киш з дивану!
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10.12.2024 12:55 Відповісти
так ж Різдво на носі,"зелені" колядники почнуть ходити....?
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09.12.2024 15:51 Відповісти
... і засівати! Хто гривнею, хто доляром...
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09.12.2024 16:15 Відповісти
Узаконьте вже ті хабарі, чого тягнути кота за хвоста. Всеодно їм нічого не буде.
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09.12.2024 15:51 Відповісти
Рехфамираваный зелёный суд
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09.12.2024 15:57 Відповісти
"Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ З 2018 р. - голова Західного апеляційного господарського суду.")))
"Йой, як невдобно получилось"

Дані наведені станом на 12.02.2021 р.
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09.12.2024 16:26 Відповісти
"PS "Борис Плотніцький звільнився у відставку з посади судді. Відповідну заяву судді 15 серпня 2024 року задовольнила Вища рада правосуддя."
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09.12.2024 16:28 Відповісти
Оце так "солодка парочка"!
З іншого боку, лимон баксів дають раз в житті.
А до системної корупції все одно не дотягує...
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09.12.2024 16:06 Відповісти
Так за це ВРУ суддя доплати встановило у 15000 грн щомісяця?
А молоко видавати будуть з небезпечні умови роботи?
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09.12.2024 16:11 Відповісти
молоко і яйці по 17
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09.12.2024 16:16 Відповісти
Гребуть як перед кінцем світу. Тіпа, війну програли, тому треба бабками запасатися, щоб можна було потім кудись звалити у разі чого.
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09.12.2024 16:13 Відповісти
Чинний та ексголова Господарського суду Львівщини вимагали $1 млн хабаря Джерело: https://censor.net/ua/n3524159
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- Один мільйон доларів.
- Каждому!

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09.12.2024 17:36 Відповісти
Кілька днів назад була інформація про чинного голову Господарського суду Львівської області та колишнього голову Західного апеляційного господарського суду. А зараз пишуть про чинного і колишнього голів саме суду першої інстанції (Господарського суду Львівської області). Розбіжності в інформації . . .
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09.12.2024 19:31 Відповісти
 
 