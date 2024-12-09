Чинний та ексголова Господарського суду Львівщини вимагали $1 млн хабаря, - НАБУ

НАБУ та САП викрили чинного та колишнього голів Господарського суду Львівщини, які вимагали від представника приватної компанії хабар у розмірі 1 млн дол. США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Зазначається, що це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

За цю суму затримані обіцяли забезпечити ухвалення "потрібних" рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача.

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Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.

Наразі чинному та колишньому головам Господарського суду Львівської області повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Наразі триває розслідування, встановлюється причетність інших суддів.

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