Действующий и экс-председатель Хозяйственного суда Львовщины потребовали $1 млн взятки, - НАБУ
НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовщины, которые требовали от представителя частной компании взятку в размере 1 млн долл. США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Отмечается, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.
За эту сумму задержанные обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.
Во время следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме $75 тыс.
Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.
Сейчас продолжается расследование, устанавливается причастность других судей.
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оно колядника зварича на посаді голови Львівського апеляційного адмінсуду (спеціалізованого) ще у 2008 році на хабарі взяли звичайні (не антикорупційні) слідчі та опера
"Йой, як невдобно получилось"
Дані наведені станом на 12.02.2021 р.
З іншого боку, лимон баксів дають раз в житті.
А до системної корупції все одно не дотягує...
А молоко видавати будуть з небезпечні умови роботи?
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- Один мільйон доларів.
- Каждому!