Действующий и экс-председатель Хозяйственного суда Львовщины потребовали $1 млн взятки, - НАБУ

НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовщины, которые требовали от представителя частной компании взятку в размере 1 млн долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

За эту сумму задержанные обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.

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Во время следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме $75 тыс.

Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Сейчас продолжается расследование, устанавливается причастность других судей.

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