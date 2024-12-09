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Новости Борьба с коррупцией Взяточники
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Действующий и экс-председатель Хозяйственного суда Львовщины потребовали $1 млн взятки, - НАБУ

Корупція в Господарському суді Львівщини: затримано колишнього та чинного голову

НАБУ и САП разоблачили действующего и бывшего председателей Хозяйственного суда Львовщины, которые требовали от представителя частной компании взятку в размере 1 млн долл. США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Отмечается, что это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

За эту сумму задержанные обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного Хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя.

Читайте: НАБУ расследует незаконное обогащение Тищенко на более 30 млн грн. Его имущество арестовали

Во время следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме $75 тыс.

Сейчас действующему и бывшему председателям Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.

Сейчас продолжается расследование, устанавливается причастность других судей.

Читайте: НАБУ и САП передали в суд дело преступной организации, в которую входил мэр Одессы Труханов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

НАБУ (4221) взятка (6158) суд (25092) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+6
Ну а у той самий час вони продовжують судити...
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09.12.2024 15:46
+4
довго чухаєтеся антикорупційні органи
оно колядника зварича на посаді голови Львівського апеляційного адмінсуду (спеціалізованого) ще у 2008 році на хабарі взяли звичайні (не антикорупційні) слідчі та опера
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09.12.2024 15:48
+3
так ж Різдво на носі,"зелені" колядники почнуть ходити....?
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09.12.2024 15:51
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Ну а у той самий час вони продовжують судити...
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09.12.2024 15:46 Ответить
Соромлюсь, але запитаю. А шо таке долар?
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09.12.2024 16:11 Ответить
А як там справи у Голови страшно написать якогось верховнозаверховного суду відібраного кращімі ворами судочинства Князева ? мабуть вже на волі і смазуе лижи у Монако
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09.12.2024 17:55 Ответить
довго чухаєтеся антикорупційні органи
оно колядника зварича на посаді голови Львівського апеляційного адмінсуду (спеціалізованого) ще у 2008 році на хабарі взяли звичайні (не антикорупційні) слідчі та опера
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09.12.2024 15:48 Ответить
Мені,львів"янину,соромно...Соромно що лише за януковоща садили суддів і знакових керівників.По п"ять років за хабарі отримали голови Жовківської та Турківської райдержадміністрацій Волошин та Чернянський.Обидва до речі голови райосередків партіі регіонів.Засуджений суддя Залізничного райсуду Львова Ганич,та і колядника Зварича всі знають...То що ж теперішні владоможці...або некомпетентні,або в долі...Зараз крадуть,беруть,як в останнє,причому всі.Януковощ хоч крав,та сам з вузьким колом приближених,іншим було зась,а тут всі повально,від...і до...
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09.12.2024 17:30 Ответить
Срака , ти хоч читаеш що пишеш ? чи тобі дитують ?
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09.12.2024 17:58 Ответить
На фронт,суче падло,киш з дивану!
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10.12.2024 12:55 Ответить
так ж Різдво на носі,"зелені" колядники почнуть ходити....?
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09.12.2024 15:51 Ответить
... і засівати! Хто гривнею, хто доляром...
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09.12.2024 16:15 Ответить
Узаконьте вже ті хабарі, чого тягнути кота за хвоста. Всеодно їм нічого не буде.
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09.12.2024 15:51 Ответить
Рехфамираваный зелёный суд
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09.12.2024 15:57 Ответить
"Борис ПЛОТНІЦЬКИЙ З 2018 р. - голова Західного апеляційного господарського суду.")))
"Йой, як невдобно получилось"

Дані наведені станом на 12.02.2021 р.
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09.12.2024 16:26 Ответить
"PS "Борис Плотніцький звільнився у відставку з посади судді. Відповідну заяву судді 15 серпня 2024 року задовольнила Вища рада правосуддя."
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09.12.2024 16:28 Ответить
Оце так "солодка парочка"!
З іншого боку, лимон баксів дають раз в житті.
А до системної корупції все одно не дотягує...
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09.12.2024 16:06 Ответить
Так за це ВРУ суддя доплати встановило у 15000 грн щомісяця?
А молоко видавати будуть з небезпечні умови роботи?
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09.12.2024 16:11 Ответить
молоко і яйці по 17
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09.12.2024 16:16 Ответить
Гребуть як перед кінцем світу. Тіпа, війну програли, тому треба бабками запасатися, щоб можна було потім кудись звалити у разі чого.
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09.12.2024 16:13 Ответить
Чинний та ексголова Господарського суду Львівщини вимагали $1 млн хабаря Джерело: https://censor.net/ua/n3524159
**********
- Один мільйон доларів.
- Каждому!

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09.12.2024 17:36 Ответить
Кілька днів назад була інформація про чинного голову Господарського суду Львівської області та колишнього голову Західного апеляційного господарського суду. А зараз пишуть про чинного і колишнього голів саме суду першої інстанції (Господарського суду Львівської області). Розбіжності в інформації . . .
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09.12.2024 19:31 Ответить
 
 