Уламки ворожого БпЛА впали в Дарницькому районі Києва
У ніч на суботу, 14 грудня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків від ворожих безпілотників.
Про це в Telegram повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.
Попередньо, падіння уламків безпілотника сталося на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.
Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 13 грудня запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.
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чи Боже збав на нашу інфранструктуру?
то розумію, шо довіряти тих кому можна? - тут нема...
після війни енергетикам треба буде збудувати величезний памьятник!
це ті які з кожі вилазизили тримати всіх з теплом і світлом...
а ті діти яких лапненогі дегенерати нищять і гвалтують - прічєм?
ну іди, тварюка немита, шашличнкуй, я почекаю.....
потримають фронт, ну 3 дні, поки усталі до смерті, хлопці, помиються і виспляться..
а чотири рази, бубсель буде їх командіром!