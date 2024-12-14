Уламки ворожого БпЛА впали в Дарницькому районі Києва

У ніч на суботу, 14 грудня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків від ворожих безпілотників.

Про це в Telegram повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, падіння уламків безпілотника сталося на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 13 грудня запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.

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