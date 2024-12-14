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Київ (19116) Дарниця (97) Шахед (563) війна в Україні (1102)

Уламки ворожого БпЛА впали в Дарницькому районі Києва

уламки шахеда впали в Києві

У ніч на суботу, 14 грудня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. У Дарницькому районі столиці зафіксовано падіння уламків від ворожих безпілотників.

Про це в Telegram повідомила Київська МВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, падіння уламків безпілотника сталося на відкритій території. Обійшлося без постраждалих.

Раніше ми повідомляли, що росіяни ввечері 13 грудня запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.

Читайте також: Росіяни знову атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
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коли чюю, шо збиті обламкі впали на якусь там кацапняву нефтебазу,
чи Боже збав на нашу інфранструктуру?
то розумію, шо довіряти тих кому можна? - тут нема...
після війни енергетикам треба буде збудувати величезний памьятник!
це ті які з кожі вилазизили тримати всіх з теплом і світлом...
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14.12.2024 03:50 Відповісти
чому по українських дитях можна арешніком, а по ***********, пісковських, чи там шойhівских, чи там лошадячих навіть з піздалета не?
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14.12.2024 03:59 Відповісти
патамуша оні не прічйом?
а ті діти яких лапненогі дегенерати нищять і гвалтують - прічєм?
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14.12.2024 04:01 Відповісти
а чи не пеглянути чи нам цей пастулат?
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14.12.2024 06:40 Відповісти
а бубі я бажаю тільки одного, коли на його порог прийде хтось з питаням, а чому **** ти, потна, коли ворог на порозі ти всіх умовляв на шашликі?
ну іди, тварюка немита, шашличнкуй, я почекаю.....
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14.12.2024 04:14 Відповісти
а давайте всіх жирних зелених нашіх гарсонів зберемо в 95ту бригаду - умерова, стефана, та там кого не візьми, менше 200 кг нема - пика, шо жодна дівчина за неділю не перецілує - таке обміщє...
потримають фронт, ну 3 дні, поки усталі до смерті, хлопці, помиються і виспляться..
а чотири рази, бубсель буде їх командіром!
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14.12.2024 05:42 Відповісти
 
 