Сили оборони уразили ворожу нафтобазу у передмісті Орла, - Генштаб

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь", розташованій в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

Результати бойової роботи уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі.