Сили оборони уразили ворожу нафтобазу у передмісті Орла, - Генштаб
У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь", розташованій в Орловській області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.
В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.
"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.
Результати бойової роботи уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі.
Будь ласка, зачекайте...
Там ракети потрібні, і з доволі великим зарядом вибухівки.
підстанціям б,ють.
Негарна ситуація, так?
Сарказм, якщо що...