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Генштаб ЗС (6059) НПЗ (511) Удари по РФ (95)

Сили оборони уразили ворожу нафтобазу у передмісті Орла, - Генштаб

уражено нафтобазу під Орлом

У ніч на 14 грудня 2024 року підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) "Стальной конь", розташованій в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.

В результаті ураження розпочалася потужна пожежа.

"Лінійна виробничо-диспетчерська станція "Стальной конь" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф.

Результати бойової роботи уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Авіазавод у Таганрозі атакувала українська ракета-дрон "Паляниця", - Forbes

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що безпілотники атакували нафтобазу у російському Орлі.

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Топ коментарі
+16
А ТЕЦ яку небуть у підмоков'ї розбомбити слабо?!
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14.12.2024 10:31
+10
Єрмак заборонив!
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14.12.2024 10:37
+10
ТРЯСЦЯ, наших хлопців врятували від оточення чи ні ???? Які враження, які бази. Не треба відвертати увагу суспільства від трагедії, яка ще не трагедія, але вже на межі.
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14.12.2024 10:58
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а могли б і не в ворожу попасти. а в чиюсь з орловської власності дружніх зєліних владців. добре що хоч журналюги ясність внесли, а то б в оп-і щас волнувались за своє майно.
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14.12.2024 10:24 Відповісти
А ТЕЦ яку небуть у підмоков'ї розбомбити слабо?!
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14.12.2024 10:31 Відповісти
Єрмак заборонив!
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14.12.2024 10:37 Відповісти
Для ТЕЦ безпілотників замало.
Там ракети потрібні, і з доволі великим зарядом вибухівки.
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14.12.2024 10:45 Відповісти
На розподільчі станції достатньо і безпілотників,навіть одного великого.Лапті по нашим
підстанціям б,ють.
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14.12.2024 11:36 Відповісти
не слід брати приклад с уродів
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14.12.2024 10:45 Відповісти
Ну так разбомби. Или слабо?🤔
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14.12.2024 11:34 Відповісти
Неправильна назва. Сумний кінь краще.
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14.12.2024 10:45 Відповісти
Названо на честь міністра МЗС
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14.12.2024 10:53 Відповісти
раз на рік три роки поспіль атакувати дронами https://www.google.com.ua/maps/place/53%C2%B002'27.8%22N+36%C2%B007'52.0%22E/@53.0410556,36.1311111,422m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d53.0410556!4d36.1311111?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MTIxMS4wIKXMDSoJLDEwMjExMjMzSAFQAw%3D%3D цього коня - це мабуть традиція. Сподіваюсь, що новими дронами цю ЛВДС розхерачать остаточно, бо це важливий інфраструктурний об'єкт енергетичної інфрачтруктури, який забезпечує напрями: - ЛВДС «Станове»; - ППС «Плавськ»; - ЛВДС «8Н» (Унеча); - НП "Брянськ". І головна ціль там не РВСи, а будівлі, у яких знаходиться насосне обладнання.
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14.12.2024 10:51 Відповісти
ТРЯСЦЯ, наших хлопців врятували від оточення чи ні ???? Які враження, які бази. Не треба відвертати увагу суспільства від трагедії, яка ще не трагедія, але вже на межі.
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14.12.2024 10:58 Відповісти
І чим твоє "суспільство" ухилянтів, какаяразніц поможе? Увагу воно привертає, сск збли...
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14.12.2024 13:05 Відповісти
Поважний пан, твоя увага мені по барабану. Бо ти, мабуть, не ухилянт. Але не знаєш просту річ. "Кто просит - получит; кто ищет - найдёт; и откроется дверь перед тем, кто стучится."
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14.12.2024 14:06 Відповісти
Чого ти верещиш? У кожного підрозділу - СВІЙ "шмат роботи"... Спалена нафтобаза - це позбавлені пального транспортні засоби та ББМ... Вони не підвезуть ********** на фронт, не привезуть харчі та не вивезуть поранених, що здохнуть без медичної допомоги... А кацапи на передовій залишаться без вогневої підтримки та підуть у наступ "пішкодралом"...
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14.12.2024 13:22 Відповісти
Верещать дівки, коли .... І не в комах. Я до речі жодний підрозділ не чіпав ! Чи не так, пане Яре ! Я звертаю увагу на головні проблеми - гарячу прямо зараз. Чи ти проти виходу ЗСУ з оточення - битись до останнього ? Там, в Успенівці, зашморг знову як в Прогресі 25 липня сього року, чи не так ? Знову поранених кидати будуть на милість ворогу ? Не треба мені цукерки в новинах, коли ГОЛОВНА новина для України - ризик втратити майже тисячі підготовлених воїнів !!! Чи не так ?
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14.12.2024 14:23 Відповісти
Злочинці Південь України повинні бомбити і звільняти, а вони для відволікання уваги ******** якогось орла?!...
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14.12.2024 11:02 Відповісти
От і русня незадоволена, мовляв "Люди сплять, а тут ********!"
Негарна ситуація, так?
Сарказм, якщо що...
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14.12.2024 11:15 Відповісти
Это безчеловечно!!! тоже сарказм.
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14.12.2024 11:39 Відповісти
Вони нам енергетику поклали, фронти проривають, а ми їм нафтобази цюкаємо. Потужна відповідь від гундосого імпотента. От що буває, коли поставити клоуна керувати воюючою країною.
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14.12.2024 12:29 Відповісти
То ви думаєте, що Зеля ціль вибирав? Чи він безпілотниками керує? Він з папірця зачитує, що Литвин напише.
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14.12.2024 12:46 Відповісти
То хай ****** з трону, під час війни країні потрібен Верховний Головком, а не імпотентний клоун, з відосиками про потужнітсь і незламність.
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14.12.2024 12:53 Відповісти
Не для того він туди виліз, щоб добровільно піти. У нього найкрутіша акторська роль в його кар'єрі.
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15.12.2024 06:57 Відповісти
Від розбитих шибок в маацкві перейшли на бочки з бензином в "глубінке" - головне що ЛОХторат "тащіцца" і забуває про фронт де у нас все не весело на жаль!
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14.12.2024 14:45 Відповісти
 
 