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Запорізька область (3347) Василівський район (8) Приморське (3)

Рашисти атакували дронами село на Запоріжжі: поранено чоловіка

атака дрона з боєприпасом

Війська РФ обстріляли дронами прифронтове село Приморське Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Один із ворожих дронів влучив у автомобіль. 62-річний чоловік, який проходив поруч, отримав поранення. Його доставили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю хвилину не відомо.

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