Окупанти вдарили з артилерії по селу на Запоріжжі: загинув чоловік

Сьогодні, 7 грудня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії село Приморське у Василівському районі Запорізької області. Внаслідок удару загинув чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти ударили артилерією по Приморському. Понівечений приватний будинок. Загинув його 65-річний господар", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину невідомо.

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Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.

Удар РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.

Станом на ранок 7 грудня 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані.