Окупанти вдарили з артилерії по селу на Запоріжжі: загинув чоловік
Сьогодні, 7 грудня 2024 року, війська РФ обстріляли з артилерії село Приморське у Василівському районі Запорізької області. Внаслідок удару загинув чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти ударили артилерією по Приморському. Понівечений приватний будинок. Загинув його 65-річний господар", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину невідомо.
Як повідомлялося, 7 грудня у Запорізькій області День жалоби.
Удар РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, що 6 грудня РФ атакувала Запоріжжя. Як повідомлялося, серед поранених у Запоріжжі - 4-місячна дівчинка. Зруйновано СТО.
Станом на ранок 7 грудня 12 людей госпіталізовані, троє чоловіків у важкому стані.
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