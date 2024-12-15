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Сумська область (3240) Повітряні сили (2337) Шахед (563)

Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Шахеди 14 грудня

 У суботу, 14 грудня, перше повідомлення про появу російських БпЛА на Сумщині опубліковано о 14.10.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - написали в ПС.

ОНОВЛЕННЯ

  • Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
  • Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 16:00 ПС повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Київській області. Згодом ПС повідомили про відбій загрози на Київщині.

О 16:30 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід та у напрямку Полтавщини на південь.

О 19:38 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 19:42 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.

О 19:52 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 20:11 ПС повідомили про:

Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);
БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;
БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

О 21:19 ПС повідомили про:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
2. БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
3. БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;
4. БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
5. БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
6. БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
7. БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;
8. БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.

О 21:31 повідомлялося про ворожий БпЛА на Миргород з півночі. 

Оновлення

О 22:25 ПС повідомили про:

БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;
2. БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;
3. БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;
4. БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;
5. БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;
6. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

О 23:19 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Старокостянтинова з північного сходу та північного заходу.

Оновлення

О 00:32 ПС повідомили про:

БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;
2. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;
3. БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;
4. БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;
5. БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
6. БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.

О 01:27 ПС повідомили про:

БпЛА на Полтавщині прямують західним курсом (Черкащина);
БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини

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Топ коментарі
+2
не хватает?...схватіт...
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14.12.2024 23:01
+2
Фізично неможливо створити таке мобільне павутиння з кроком принаймні півкілометра (а треба щільніше) з пикапів з турелями та фонариками, які пробивають темряву на пару кілометрів (навіть у глухих селах)... Ті мопеди так програмують, аби облітали всі можливі скупчення засобів протидії. А літати вони можуть годинами...
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14.12.2024 23:51
+1
Война закончится когда на фронте будут гибнуть не украинцы, а шахеды пачками, у нас в тылу полно шахедов когда они все попадут в штурмовики увидите как быстро россия откатится за границу и попросит перемирие и предложит компенсацию за ущерб!
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14.12.2024 15:55
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Война закончится когда на фронте будут гибнуть не украинцы, а шахеды пачками, у нас в тылу полно шахедов когда они все попадут в штурмовики увидите как быстро россия откатится за границу и попросит перемирие и предложит компенсацию за ущерб!
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14.12.2024 15:55 Відповісти
Кацап, іді дамой, здесь водкі нет.
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15.12.2024 05:44 Відповісти
"вхідні коридори"шахедів потрібно закривати....
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14.12.2024 15:58 Відповісти
Абу Аладдин Принцесса Аладдин
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14.12.2024 17:06 Відповісти
Панове художники...коли малюєте Шахедську Герань, то малюйте ще й ракету, що на підльоті до неї.
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14.12.2024 22:52 Відповісти
не хватает?...схватіт...
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14.12.2024 23:01 Відповісти
Заштотитакнєнавідішрусскаязичьнихєврєйскіхпєвцов...
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14.12.2024 23:15 Відповісти
Вони вже до Волині долетіли. Де оті мобільні групи? У новинах такі дівчата з кулеметами, а оця мерзота до Волині долітає...
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14.12.2024 23:19 Відповісти
Фізично неможливо створити таке мобільне павутиння з кроком принаймні півкілометра (а треба щільніше) з пикапів з турелями та фонариками, які пробивають темряву на пару кілометрів (навіть у глухих селах)... Ті мопеди так програмують, аби облітали всі можливі скупчення засобів протидії. А літати вони можуть годинами...
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14.12.2024 23:51 Відповісти
Сходіть в тир. Витратьте гроші. Вас навчать поводитися зі зброєю. А потім спробуйте вразити нерухому ціль зі стрілецької зброї на відстані 2000 метрів. Вопроси зникнуть миттєво. Бо пояснювати немає сенсу
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15.12.2024 01:58 Відповісти
Командиром розрахунку ДШК був таки собі чмошнік сержант і узбекі тому шо ту усю бандуру треба було тяґнути на паґорб при кожній учбовій тревозі. Хлопці шо на мобіл'них ґруппах россікают', тіко поваґа, цє тяжка праця. Тому Слава ПВО.
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15.12.2024 02:16 Відповісти
От цікаво, скрізь в тилу є мобільні вогневі для знищення отих ''шахедів''. От як вони через стільки областей можуть пролетіти? Навмисно пропускають, щоб по тилах не розслаблялися?
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15.12.2024 07:38 Відповісти
Мне бы хотелось, чтобы москву уничтожили и не оставили камня на камне с её кремлем, дврпцом с.ездов и разными переделкиными и не жалко вроде бы друзей детства, которые кричали "Крым наш", и тех кто считал себя глотком свободы, наследниками и учениками Б,Ш. Окуджавы и Ю.Визбора. Эти таланты Никитиных и Егоровых,, Розенбаумы и прочие не стоят и капли крови, тех кого убивают их соотечественники с их молчаливого согласия. Как там у Галича- ""промолчим - попадем в богачи, промолчим - попадем в палачи, промолчим - попоем в ночи..." . За слезы и горе наших матерей и близких - уничтожить!!! Пусть поют и плачут о них родные и близкие...
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15.12.2024 10:08 Відповісти
 
 