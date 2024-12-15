Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
У суботу, 14 грудня, перше повідомлення про появу російських БпЛА на Сумщині опубліковано о 14.10.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - написали в ПС.
ОНОВЛЕННЯ
- Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.
- Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний.
Оновлена інформація
О 16:00 ПС повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Київській області. Згодом ПС повідомили про відбій загрози на Київщині.
О 16:30 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід та у напрямку Полтавщини на південь.
О 19:38 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини.
О 19:42 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.
О 19:52 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.
О 20:11 ПС повідомили про:
Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;
БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);
БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;
БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.
О 21:19 ПС повідомили про:
БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
2. БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
3. БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;
4. БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;
5. БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;
6. БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;
7. БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;
8. БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.
О 21:31 повідомлялося про ворожий БпЛА на Миргород з півночі.
Оновлення
О 22:25 ПС повідомили про:
БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;
2. БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;
3. БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;
4. БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;
5. БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;
6. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.
О 23:19 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Старокостянтинова з північного сходу та північного заходу.
Оновлення
О 00:32 ПС повідомили про:
БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;
2. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;
3. БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;
4. БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;
5. БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
6. БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.
О 01:27 ПС повідомили про:
БпЛА на Полтавщині прямують західним курсом (Черкащина);
БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини
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