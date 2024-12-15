Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

У суботу, 14 грудня, перше повідомлення про появу російських БпЛА на Сумщині опубліковано о 14.10.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сумська область загроза застосування ударних ворожих БпЛА", - написали в ПС.

ОНОВЛЕННЯ

Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс західний.

Ворожі ударні БпЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, курс південно-західний.

Оновлена інформація

О 16:00 ПС повідомили про роботу ППО по ворожому БпЛА в Київській області. Згодом ПС повідомили про відбій загрози на Київщині.

О 16:30 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на Сумщині у напрямку Чернігівщини на захід та у напрямку Полтавщини на південь.

О 19:38 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 19:42 повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА для Чернігівщини.

О 19:52 ПС повідомляли про ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини у напрямку Полтавщини.

О 20:11 ПС повідомили про:

Ворожі ударні БпЛА у центральній частині Чернігівщини південно-західним курсом у напрямку Київщини;

БпЛА на Харківщині курс західний (Полтавщина);

БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Чернігівщини, Харківщини та Сумщини;

БпЛА на півночі Сумщини, курс західний.

О 21:19 ПС повідомили про:

БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;

2. БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

3. БпЛА на сході Сумщини курс західний та південно-західний;

4. БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину;

5. БпЛА на північному сході Полтавщини курсом на Харківщину;

6. БпЛА у центральній частині Харківщини курсом на Харків та на захід;

7. БпЛА на межі Харківської та Донецької областей курсом на Дніпропетровщину;

8. БпЛА на півночі Чернігівщини курс північний.

О 21:31 повідомлялося про ворожий БпЛА на Миргород з півночі.

Оновлення

О 22:25 ПС повідомили про:

БпЛА на Житомирщині курсом на Рівненщину ;

2. БпЛА на Полтавщині курсом через північ Черкащини у напрямку Київщини;

3. БпЛА на північному сході Полтавщини, курс південно-західний;

4. БпЛА на Харківщині рухають північно-західним курсом;

5. БпЛА на сході та південному сході Сумщини тримають курс на захід;

6. БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на захід.

О 23:19 ПС повідомили, що ворожі ударні БпЛА наближаються до Старокостянтинова з північного сходу та північного заходу.

Оновлення

О 00:32 ПС повідомили про:

БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;

2. БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;

3. БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;

4. БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;

5. БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;

6. БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.

О 01:27 ПС повідомили про:

БпЛА на Полтавщині прямують західним курсом (Черкащина);

БпЛА на півдні Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини

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