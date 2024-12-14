Знищено 58 із 132 "Шахедів", ще понад 70 дронів локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 14 грудня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, усього в ударі було застосовано 132 ворожі БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

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Як зазначається, станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулось у Росію.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні. Також повідомлялося, що зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО.

Окрім того, зазначалося, що над Черкащиною знищено 25 "Шахедів": пошкоджено ЛЕП.