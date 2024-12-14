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Повітряні сили (2337) Шахед (563) війна в Україні (1102)

Знищено 58 із 132 "Шахедів", ще понад 70 дронів локаційно втрачені, - Повітряні сили

ППО знищує Шахеди

У ніч на 14 грудня 2024 року війська РФ атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками інших типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Скільки дронів запустив ворог?

За даними Повітряних сил, усього в ударі було застосовано 132 ворожі БпЛА.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Скільки дронів вдалося знищити нашій ППО?

Також читайте: Сили ППО збили 81 ракету та 80 ворожих БпЛА, ще 105 безпілотників локаційно втрачені, - Повітряні сили

Як зазначається, станом на 09.00 підтверджено збиття 58 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях. Крім того, через активну протидію Сил оборони 72 ворожі безпілотники не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), два - повернулось у Росію.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні. Також повідомлялося, що зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО.

Окрім того, зазначалося, що над Черкащиною знищено 25 "Шахедів": пошкоджено ЛЕП.

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Топ коментарі
+5
Просто БІСИТЬ це тупе "локаційно втрачено"!!!
Що таке "локаційно втрачено"?!
Це може бути ЩО ЗАВГОДНО:
Від "дві години літав кругами-фотаграфував та повернувся на Рашку"
до "вдарив куди й збирався"!
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14.12.2024 09:49
+2
Дві третини долетіли? Сумніваюсь, що доповіді ВПС чимось відрізняються від доповідей сухопутки, а остання ще досі "проводить заходи по відновленню позицій" десь під Авдіївкою.
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14.12.2024 09:53
+1
Засмічують мову локаціями, логістиками, різною новомодною дурнею. Вихованці тік-току... їм простіше видумити своє, ніж вивчити те, що вже є.
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14.12.2024 10:27
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тобто ефективність шахідів близько нуля - це відповідь смердючим на питання "а де наші шахіди?"
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14.12.2024 09:21 Відповісти
А в чого краща ефективність?
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14.12.2024 10:15 Відповісти
схоже, що в балістики
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15.12.2024 02:42 Відповісти
Ні. жертва зомбофону, тут є моменти які тобі у методичці не врахували
1. Уламки
2. Є купа оманок. І якщо шахеди - дешеві , то оманки - копієчні
3 4 з більш ніж сотні достятньо щоб окупити вкид 100+ штук (шахедів + обманок)
4 Найефективніше у вашого ЗеШапіто виходить марадерити і марафон фінансувати
Але навіть тут ефективність така-собі
Підтримка гундявого підкацапника на рівні 16% (а колись була 72%)
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14.12.2024 14:30 Відповісти
Істериш , фанаточка підкацапних клоунів, отже я - правий
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16.12.2024 11:04 Відповісти
Просто БІСИТЬ це тупе "локаційно втрачено"!!!
Що таке "локаційно втрачено"?!
Це може бути ЩО ЗАВГОДНО:
Від "дві години літав кругами-фотаграфував та повернувся на Рашку"
до "вдарив куди й збирався"!
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14.12.2024 09:49 Відповісти
Засмічують мову локаціями, логістиками, різною новомодною дурнею. Вихованці тік-току... їм простіше видумити своє, ніж вивчити те, що вже є.
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14.12.2024 10:27 Відповісти
Щоб не порушувать авторські права Р.Ф. на висловлювання (повреждено обломками)
ввели "локаційно втрачено"
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14.12.2024 12:16 Відповісти
Напевно йьо.....нув десь в іншому місці ніж було закладено в локації атаки.
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14.12.2024 13:37 Відповісти
"Локаційно втрачені - тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ, або через інші причини.
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14.12.2024 14:32 Відповісти
"тобто зникли з радарів, імовірно внаслідок"... того, що кудись ПОПАЛИ та ВИБУХНУЛИ!
Бо це КАМІКАДЗЕ дрони.
А якщо би РЕБом задавили, то так би і НАПИСАЛИ!
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14.12.2024 14:37 Відповісти
А если "задавили РЭБом" - шахед мгновенно дезинтегрируется?
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14.12.2024 18:06 Відповісти
баране, локатори не покривають всього повітряного простору, ну вибухнув десь в лісі чи в полі бо пальне скінчилося, що тобі до того. а як сильно бісить то товчи лобом об стіну
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15.12.2024 02:47 Відповісти
"ну вибухнув десь в лісі чи в полі"... чи у когось в БУДИНКУ!
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15.12.2024 12:42 Відповісти
про будинки пишуть "пошкодив житлові будинки", а не "локаційно втрачений"
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15.12.2024 15:43 Відповісти
Дві третини долетіли? Сумніваюсь, що доповіді ВПС чимось відрізняються від доповідей сухопутки, а остання ще досі "проводить заходи по відновленню позицій" десь під Авдіївкою.
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14.12.2024 09:53 Відповісти
Вони ж застосовуються за визначеним маршрутом, не керуються оператором Як можлива активна протидія крім ураження?Снігом,вітром,дощем,лазерами з бластерів, рибацькими сітками, бравурними доповідями?
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14.12.2024 11:44 Відповісти
і як же вони по Вашому розуміють, що не збилися з маршруту ?
вірно - піддивляються в GNSS. а тут і є можливості для нашого РЕБа
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15.12.2024 02:49 Відповісти
 
 