Над Черкащиною знищено 25 "Шахедів": пошкоджено ЛЕП

З вечора 13 грудня 2024 року війська РФ атакували ударними дронами територію Черкаської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, в межах області знищено 25 "Шахедів".

"Минулось без потерпілих - це найголовніше", - уточнив він.

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання - ремонтники спрацювали оперативно.

Обстеження території триває.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні. Також повідомлялося, що зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО.