Зранку на Київщині лунали вибухи: працювали сили ППО

Зранку 14 грудня 2024 року під час ворожої дронової атаки на Київщині працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - наголошують в ОВА.

Наразі на Київщині оголошено відбій загрози. Про наслідки ворожої атаки інформації на цю хвилину немає.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що під вечір п'ятниці, 13 грудня, російські загарбники знову запустили ударні БпЛА "шахед" для атаки по Україні.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок масованої атаки на Київщину було пошкоджено будинки.