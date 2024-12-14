Росіяни дроном атакували мешканця Херсону: його госпіталізовано

Вдень 14 грудня російські війска атакували дроном чоловіка в Центральному районі Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"У Центральному районі ворог з дрона атакував херсонця. 65-річний чоловік отримав уламкові поранення руки, ноги і обличчя.Наразі він доставлений до лікарні", - написав Мрочко.

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Також Мрочко повідомив, що 13 грудня російські окупанти продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської міської територіальної громади. Під вогнем ворожої артилерії та безпілотників були Херсон і Антонівка.

Зокрема, пошкоджено 3 багатоповерхових будинки, 4 автівки.

"Внаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за минулу добу 1 людина, на жаль, загинула, 2 - отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Пораненим надана необхідна медична допомога", - додав Мрочко.

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