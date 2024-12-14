Соцпідтримка військових та їхніх сімей: експериментальний проєкт продовжено до жовтня 2025 року, - Міноборони

Кабінет Міністрів України продовжив дію програми соціального супроводу військовослужбовців у військових частинах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, відповідно до змін, перелік військових частин-учасників програми визначатиме Генеральний штаб ЗСУ за погодженням Міноборони. Раніше це питання перебувало в компетенції винятково оборонного відомства.

Новий перелік військових частин має бути направлений до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше 20 грудня 2024 року.

У разі розформування, ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу.

Також повідомляється, що надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи.

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Зокрема, йдеться про:

Соціальний захист: допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном.

Професійну підтримку: можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу.

Сімейну підтримку: зміцнення сім'ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства.

Психосоціальну підтримку: психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю, вживанням психоактивних речовин.

Допомогу в оформленні документів: відновлення документів, отримання закордонного паспорту.

Представництво інтересів: представництво в державних органах, сприяння в отриманні послуг і консультацій.

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Нагадаємо, 20 серпня 2014 року на засіданні уряду Кабінет Міністрів України ухвалив і впровадив постанову щодо порядку роботи та діяльності служб супроводу в інтересах соціальної підтримки захисників і захисниць та членів їх родин.