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біженці (1760) Німеччина (7090) допомога (7871) українці (2506) Фрідріх Мерц (12)

Мерц у разі перемоги на виборах обіцяє переглянути виплати українським біженцям в Німеччині і прискорити їх працевлаштування

Мерц про допомогу українським біженцям

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц планує в разі обрання замінити допомогу українцям у Німеччині на скромнішу і водночас прискорити їх працевлаштування.

Про це німецький політик розповів в інтерв’ю Rheinische Post, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

У разі обрання Мерц має намір дещо змінити політику щодо українських шукачів притулку в Німеччині.

Він критикує систему "громадянських грошей" (Bürgergeld або допомога по безробіттю). "Допомогу по безробіттю" політик назвав "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат".

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"Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття Bürgergeld зникне. Ми плануємо ввести нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Для новоприбулих українських біженців від війни ми перейдемо від громадянських грошей до Закону про пільги для шукачів притулку. Натомість ми негайно надамо їм дозвіл на роботу та забезпечимо швидке визнання професійної кваліфікації", - заявив Мерц.

На думку лідера ХДС/ХСС, мову набагато легше вивчити на роботі, ніж лише на курсах, можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями.

До слова, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати знайти роботу або повертатися додому.

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Топ коментарі
+9
Олександр
@Oleksan18620021
22 рік, після саботажу підготовки до війни і захоплення 30% території, без об'яв контрнаступів звільнили Київщину, Сумщину, Далі захід дав хаймарси і топори, вигнали підрів з куска Харківщини і Лиману, звільнили Херсон.
Але після Харківської операції найвеличніший переформатовує ставку, де Залужний втрачає повністю свій вплив. До ставки входять сирки, буданови, данілови і ще багато чудернацьких тварин. І тут починається цікаве. Пафосно об'являть про контранступ, вказуючи напрямки. На них дрисня окопуються і мінує не по дитячому.
Звісно з такою стратегією нігуя не вийшло. Далі нам кажуть, будуть абрамси, буде *******. Не вийшло
Залужного треба зняти, буде *******. Почався від'ємний контрнаступ і західні партнери взагалі не зрозуміли, шо це було. Крім того, перестали бити по Криму,тому мосту, ближнім тилам

Далі казали, дайте ф-16, вирішимо проблеми з кабами, не вирішили.
Далі нам розповідали, шо вся проблема в обмеженнях по ударам по Росії. Казали, шо захід хрєновий і все інше. Дозволи дали. Крім 12 шторм шедоу в одну точку на Курщині нігуя, хоча шо там, шо таганрог

Нам дозволяли бити і до того. Фактично захід дозволив все, і надає все, що просять, але ефекту не бачу ніякого. Коли хтось скаже, шо мало снарядів чи ракет, згадаємо львівський арсенал, що торік просто не забирав проплачені снаряди зі Словаччини, коли був снарядний голод.
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14.12.2024 20:22
+9
Та ну як же так? Тікаєш від війни, полишаєш квартиру у Львові, а тут ще працювати примушують...
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14.12.2024 20:47
+7
Гарний спосіб повернути багатьох українських "мігрантів" додому.
Вільна Європа?
Рівні права і можливості?
Національність значення не має?
Турки, сирійці, палестинці не турбуйтесь!
Ви майбутнє Німеччини !
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14.12.2024 20:04
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так і так беруть. є і до мовних курсів повстраювалися. а який тольк від тебе без мови?
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15.12.2024 09:42 Відповісти
Причем здесь я?)) У меня всё и так нормально. Я готовлюсь к экзаменам и учу язык. Я написал, что данный закон упростит трудоустройство для людей с нерегулируемыми профессиями. И это хорошо. Плюс в том, что мест в языковых школах станет больше для тех, кому язык действительно необходим для работы по профессии.
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15.12.2024 09:55 Відповісти
капец, ти обмежений! щоб ти на себе приміряв, як це узяти на роботу ні в зуб ногою німецькою!
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15.12.2024 09:58 Відповісти
у нерегламентованих і так вільний вхід на ринок праці. якщо ти зараз мене рідною не розумієш, то прикинь як виглядає робочий день з тим, хто не знає мови!
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15.12.2024 10:00 Відповісти
тобі зараз дадуть сирійця і працюй з ним без спільної мови. це треш. роботи не буде. ти будеш його як дитину трирічну вчити перший місяць однаковим рухам. сам при цьому свою роботу будеш не встигати.
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15.12.2024 10:09 Відповісти
якщо є В2 то і регламентовану професію визнають і вперед. а без В2 як ти людину обслужиш? ніяк.
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15.12.2024 09:44 Відповісти
одна встигла вивчитися за 1,5 року на В2, має український диплом бухгалтера і вже працює на Харлі Девідсон. ніякі твої нові закони їй не знадобилися. лише мова!
а одній медсестрі не визнають беруф, бо вона вже другий раз В2 завалила. а поли мити вона може і зараз.
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15.12.2024 10:53 Відповісти
Я не заздрю вимушеним переселенцям, але позиція можливо майбутнього канцлера зрозуміла-якщо є вільні робочі місця-звичайно що потрібно працювати, а не "висіти на шиї".
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15.12.2024 01:22 Відповісти
місця є завжди, не в усих є бажання. але у порівнянн із іншими національностями, у українців цей процент небажаючих менший. і переспективи кращі - краще узяти українця, який працював в Україні, хоч імає лише шкільну освіту, ніж сирійця без школи.
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15.12.2024 09:27 Відповісти
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