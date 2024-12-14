Мерц у разі перемоги на виборах обіцяє переглянути виплати українським біженцям в Німеччині і прискорити їх працевлаштування

Лідер Християнсько-демократичного союзу та кандидат у канцлери ФРН Фрідріх Мерц планує в разі обрання замінити допомогу українцям у Німеччині на скромнішу і водночас прискорити їх працевлаштування.

Про це німецький політик розповів в інтерв’ю Rheinische Post, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

У разі обрання Мерц має намір дещо змінити політику щодо українських шукачів притулку в Німеччині.

Він критикує систему "громадянських грошей" (Bürgergeld або допомога по безробіттю). "Допомогу по безробіттю" політик назвав "найбільшою, буквально вибуховою статтею витрат".

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"Нам необхідно знову поставити систему з голови на ноги. Поняття Bürgergeld зникне. Ми плануємо ввести нову базову соціальну допомогу. Ми покладемо край нелегальній міграції і таким чином скоротимо великі витрати бюджету. Для новоприбулих українських біженців від війни ми перейдемо від громадянських грошей до Закону про пільги для шукачів притулку. Натомість ми негайно надамо їм дозвіл на роботу та забезпечимо швидке визнання професійної кваліфікації", - заявив Мерц.

На думку лідера ХДС/ХСС, мову набагато легше вивчити на роботі, ніж лише на курсах, можливості для відвідування яких доводиться іноді чекати тижнями.

До слова, нещодавно канцлер ФРН Олаф Шольц заявляв, що безробітних українців у Німеччині потрібно заохочувати знайти роботу або повертатися додому.

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