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Впродовж дня окупанти з мінометів, артилерії та дронів обстріляли сім громад Сумщини, є пошкодження цивільної інфраструктури

Ворожі обстріли Сумщини

Впродовж дня суботи, 14 грудня, російські загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів на території семи громад. Є пошкоджння цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожими обстрілами опинилися:

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та офісну будівлю. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА;
  • Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл, мінометний обстріл, атаку FPV-дроном, обстріл з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю;
  • Великописарівська громада: зафіксовано пуски ракет типу "НУРС", атаку FPV-дроном, мінометний обстріл.
  • Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами, артилерійські обстріли.
  • Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дронами.
  • Миропільська громада: здійснено ракетний удар.

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14.12.2024 22:56 Відповісти
 
 