Впродовж дня окупанти з мінометів, артилерії та дронів обстріляли сім громад Сумщини, є пошкодження цивільної інфраструктури
Впродовж дня суботи, 14 грудня, російські загарбники здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів на території семи громад. Є пошкоджння цивільної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожими обстрілами опинилися:
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії, мінометів, FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та офісну будівлю. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА;
- Середино-Будська громада: здійснено гранатометний обстріл, мінометний обстріл, атаку FPV-дроном, обстріл з РСЗВ. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю;
- Великописарівська громада: зафіксовано пуски ракет типу "НУРС", атаку FPV-дроном, мінометний обстріл.
- Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами, артилерійські обстріли.
- Есманьська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.
- Хотінська громада: ворог бив з мінометів, артилерії, FPV-дронами.
- Миропільська громада: здійснено ракетний удар.
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Vitaliy ua
показати весь коментар14.12.2024 22:56 Відповісти Мені подобається 0
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