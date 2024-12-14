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Сили ППО працюють по БпЛА на Київщині

На Київщині працює ППО

У Київські області працюють сили ППО по ворожих цілях.

Про це повідомили в Київській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. 

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також в ОВА закликають мешканців дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

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Опять драг дилеры скинулись на шахеды? Ну наверное надо драг дилеров найти? Или это бюджетообразующая отрасль которой нужна бизнес няня?
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14.12.2024 23:23 Відповісти
Кацапи , щоб ви всі скопом здохли ,
бо вже дістали 🤬
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14.12.2024 23:40 Відповісти
 
 