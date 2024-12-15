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Сили ППО знищили два "шахеди" на Хмельниччині під час повітряної тривоги

Сили ППО збили шахеди на Хмельниччині

У ніч з 14 на 15 грудня на Хмельниччині під час повітряної тривоги сили ППО знищили два ворожих безпілотники "шахед".

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили дві ворожих цілі БпЛА типу "Shahed",- повідомив посадовець.

Керівник ОВА додав, що звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Нагадаємо, що у суботу, 14 грудня, рашисти запустили "шахеди" для атаки по Україні.

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