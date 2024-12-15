Вибух пролунав у Миколаєві: ворог атакував БпЛА, є поранені (оновлено)

Зранку 15 грудня у Миколаєві пролунав вибух. Міста атакували "шахеди".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"В місті пролунав вибух, інформацію уточнюємо. Поки без деталей, служби виїхали на місце", - йдеться в повідомленні.

Згодом Кім повідомив, що внаслідок атаки "шахеда" є пошкодження на об'єкті інфраструктури. Поранено двох працівників.

Обстріли Миколаївщини

Протягом 15 грудня рашисти 4 рази атакували FPV-дронами Очаків та сім разів населені пункти Куцурубської громади.

"Близько 12:30 у с. Солончаки безпілотник влучив в службову автівку "Укрпошти". Внаслідок удару 60-річний водій отримав осколкові поранення. Постраждалого доставили у м. Миколаїв, на ранок його стан стабільно важкий", - розповів Кім.

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