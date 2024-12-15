Росіяни заявили про збиття 13 безпілотників над акваторією Чорного моря

Окупанти заявили, що нібито збили безпілотники над Чорним морем та двома регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними міноборони РФ, всього за цю ніч російська ППО нібито знищила 15 українських дронів.

Зокрема, 13 дронів начебто перехватили над акваторією Чорного моря, а ще по одному - над територією Білогородської та Курської областей.

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