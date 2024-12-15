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безпілотник (3662) росія (63568) Удари по РФ (95)

Росіяни заявили про збиття 13 безпілотників над акваторією Чорного моря

Український безпілотник

Окупанти заявили, що нібито збили безпілотники над Чорним морем та двома регіонами РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними міноборони РФ, всього за цю ніч російська ППО нібито знищила 15 українських дронів.

Міноборони РФ про збиття безпілотників

Зокрема, 13 дронів начебто перехватили над акваторією Чорного моря, а ще по одному - над територією Білогородської та Курської областей.

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- Мы сбили кучу "бандеравских БПЛА самолётнава типа" на падлёте к Крыму и Туапсе!
- А где ваши доказательства?
- Ани в море упали и утанули.... Вам нужно? Вот вы их и ищите и даказывайте ....

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15.12.2024 07:46 Відповісти
В Грозном куда то прилетело... Видео https://t.me/insiderUKR/88717
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15.12.2024 07:53 Відповісти
ага
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15.12.2024 07:54 Відповісти
https://t.me/voynareal/105255 В Грозному черговий прилІт БПЛА по базі ОМОНа.
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15.12.2024 07:53 Відповісти
чути стріляють по дрону , but all in vain
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15.12.2024 07:57 Відповісти
От прочитає переклад новини на англійську мову умовний Джон з Чикаго, Курт із Гамбурга (а я впевнений, що існує англомовна версія рупора мінубивств рашки в соц.мережах) - "кієфкій рєжим", "террорістічєская атака". І подумає - ужжос, кого ж ми підтримуємо. Нашими грошима і з нашою допомогою Україна тероризує мирних кассабів!
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15.12.2024 10:31 Відповісти
Ага! Танкерами почали збивати - лишня хромосома спокою не дає.
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15.12.2024 14:26 Відповісти
Кацапи почали прикривати Чорне море ? Воно теж їх внутрішнє озеро ? Ердогана не попередили ?
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15.12.2024 15:40 Відповісти
 
 