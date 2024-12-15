Ворог завдав 429 ударів по Запорізькій області, дві людини дістали поранення

Російські загарбники не припиняють обстрілів Запорізької області. Під ворожим вогнем минулої доби опинилися 19 населених пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"26-річна жінка та 62-річний чоловік поранені внаслідок російських атак по Запорізькому та Василівському районах", - йдеться в повідомлені.

Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Гуляйполю, Темирівці, Малій Токмачці, Новопавлівці, Роботиному та Новодарівці. А також:

294 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Юрківку, Юльївку, Мар'ївку, Лобкове, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське;

4 обстріли з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку та Новодарівку;

119 артударів завдано по території Лобкового, Степногірська, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки, Ольгівського.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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