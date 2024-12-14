Війська РФ атакували дронами Біленьке на Запоріжжі: двоє поранених, є пошкодження. ФОТО
Вдень 14 грудня 2024 року війська РФ атакували дронами село Біленьке Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Є постраждалі та руйнування - ворог атакував дронами Біленьке. Попередньо двоє людей отримали поранення внаслідок атаки дронів у Біленькому. Понівечена АЗС, пошкоджений автомобіль", - зазначив він.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли дронами прифронтове село Приморське Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка.
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