Війська РФ атакували дронами Біленьке на Запоріжжі: двоє поранених, є пошкодження. ФОТО

Вдень 14 грудня 2024 року війська РФ атакували дронами село Біленьке Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Є постраждалі та руйнування - ворог атакував дронами Біленьке. Попередньо двоє людей отримали поранення внаслідок атаки дронів у Біленькому. Понівечена АЗС, пошкоджений автомобіль", - зазначив він.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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Раніше повідомлялося, що війська РФ обстріляли дронами прифронтове село Приморське Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка.