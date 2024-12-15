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Новини
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допомога (7871) США (20980)

Поразка України коштуватиме США у 7 разів більше, ніж її підтримка, - експосадовиця Пентагону Маккаскер

ЗСУ

Ті американці, "яких хвилює лише вартість допомоги Україні", повинні турбуватися про "ціну недопомоги Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у публікації для Foreign Affairs заявила експосадовиця у керівництві Міністерства оборони США Елейн Маккаскер.

Вона наголосила що, захоплені Росією ресурси України допомогли б Москві загрожувати решті Східної Європи. До 2030 року РФ може бути готова напасти на державу НАТО.

Щоб з’ясувати, скільки грошей Вашингтон заощадить підтримкою Києва, Маккаскер з колегами з American Enterprise Institute порахували витрати, яких потенційно зазнають США, якщо Росія "розгромить Україну, а потім розмістить сили вздовж кордону НАТО".

"Отримана цифра захмарна", – каже експертка і додає, що поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів витрат на оборону 808 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років.

"Дорого стримувати війну, але дорожче її вести", – нагадує експертка.

Вона також додала: "Підтримувати Україну правильно не лише морально, а й фінансово. Це розумна інвестиція в інтересах США".

Нагадаємо,  адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді, щоб посилити позиції Києва у 2025 році.

Автор: 
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Топ коментарі
+21
Навіть з цією *підтримкою*, що є зараз, США вже отримали величезні репутаційні збитки. Якщо ж вони взагалі перестануть допомагати, це буде звалювання до нуля. Світ про США, як велику країну, може забути.
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15.12.2024 10:26
+19
Хватит болтать всякую чушь, не может быть никакого поражения как и победы, просто мир должен восстановить историческую справедливость, заставить быдлостан возвратить Украине её законные территории и заплатить за нанесённый ущерб, другого решения быть не может, без этого у человечества нет будущего!
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15.12.2024 10:40
+11
Аага...війна буде при зеленському і долар по 40
все не правда. Даремно лякали
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15.12.2024 10:28
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Штати ще не вирішили чого вони хочуть.
Поки в трамп роздумуватиме рік чи два, нас точно по Дніпру оттяпають.
Чекаємо на справді тяжкі часи , а не оте що було до цього.
Про ППО можна забути, а ракет у кацапні багато.
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15.12.2024 10:23 Відповісти
Вже лякали нас що ми будемо зимою сидіти 24\7 без світла і газу, але щось ніяк. Дякую за допомогу з ППО Європі та США.
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15.12.2024 10:27 Відповісти
Аага...війна буде при зеленському і долар по 40
все не правда. Даремно лякали
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15.12.2024 10:28 Відповісти
Ага, а путін захопить Київ і Україна впаде за три дні. Ви просто залякуєте людей от і все.
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15.12.2024 22:00 Відповісти
Ми ще не знаємо як воно буде. Якщо захід припинить надавати гроші і зброю скільки ми протримаємося?
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16.12.2024 08:15 Відповісти
Навіть з цією *підтримкою*, що є зараз, США вже отримали величезні репутаційні збитки. Якщо ж вони взагалі перестануть допомагати, це буде звалювання до нуля. Світ про США, як велику країну, може забути.
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15.12.2024 10:26 Відповісти
Хапуги типу трампа і маска думають про сьогочасну вигоду зараз і для себе особисто.
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15.12.2024 10:30 Відповісти
тоді пластмасовий плінтус коштуватиме дорожче, ніж імідж "світового гаранта"...
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15.12.2024 10:33 Відповісти
Розміри збитків США оцінять лише молоде покоління американців, яким доведеться воювати вже "віссю зла", яка буде мати ядерні боєголовки в кожній країні. Тоді точно буде радіоактивний попіл .... над планетою.
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15.12.2024 10:34 Відповісти
Це примітивні маніпуляції рівня глядачів "Єдиного марафоню". США не хвилює ні доля України, ні майбутнє ЄС. Вони готуються до війни з Китаєм. Їм важливо, щоб Москва не стала повноцінним союзником Пекіну., тому їм не вигідна повноцінна поразка Росії, яка підштовхне її до цього стратегічного союзу.
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15.12.2024 10:38 Відповісти
А ніхто ж з притомних і не вимагає повноцінної поразки, ну крім притрушеного зєльонського і їм покусаних адептів кордонів 91 року. Тому могли б посприяти для зупинки просування орків. Але в загальному ви маєте рацію.
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15.12.2024 12:46 Відповісти
Хватит болтать всякую чушь, не может быть никакого поражения как и победы, просто мир должен восстановить историческую справедливость, заставить быдлостан возвратить Украине её законные территории и заплатить за нанесённый ущерб, другого решения быть не может, без этого у человечества нет будущего!
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15.12.2024 10:40 Відповісти
Независимо от участия США - потенциала Европы хватит, чтобы поставить кремль на место.
Что касается администрации Трампа, то для неё на первом месте интересы Израиля.
А потом уже США.
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15.12.2024 10:49 Відповісти
Элементарная тупость и ограниченность, как европейских, так и американских чиновников и политиков, не позволяет им понять, что все их интересы, без справедливого решения украинского вопроса, не стоят выеденного яйца и чем раньше они это поймут, что маловероятно, тем меньше будет жертв.
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15.12.2024 10:55 Відповісти
Среди европейских чиновников много скрытых хабадников, так что это не тупость.
Таких лидеров, Борис Джонсон, Макрон - не так уж много, но интересы лидеров
и интересы европейских граждан - не одно и тоже.
А граждане и их отцы ещё помнят запах русского сапога.
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15.12.2024 11:17 Відповісти
Интересы граждан любой страны выражают руководители, которых они выбирают, так что на реальное мнение жителя любого государства можно, мягко говоря, наплевать, это раз, а во-вторых, названные вами личности на роль лидеров никак не тянут, даже с натяжкой, вы просто выдаёте желаемое за действительное, лидеры в мире закончились давным давно, последними были Меркель, в её лучшие годы, и Грибаускайте.

Как граждане Европы и их отцы помнят запахи вонючих кацапов показали венгрия и словакия, вам этого мало?
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15.12.2024 11:28 Відповісти
Граждане делают вид, что поддерживают правила игры в выборы.
А когда запахнет жареным - всё быстро меняется.
Молодёжь Венгрии выехала на заработки, страна тихо проедает подачки ЕС.
Венгрия и Словакия - пыль под ногтями.
О них говорят только из-за единогласной процедуры голосования,
где можно выпендриться и получить пулю в зад.
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15.12.2024 12:11 Відповісти
Граждане практически всех стран на сегодня представляют из себя однородную биомассу, равнодушную и безразличную, поэтому, даже когда их будут жарить на ядреном огне, они не выйдут из состояния комы.

Эта пыль, вполне может развалить Евросоюз и не понимать этого глупо и опасно.

Пока пулю в зад пока получает от этой пыли весь ЕС, а вместе с ним и Украина.

Снимите розовые очки.
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15.12.2024 12:28 Відповісти
Посмотрите на Финляндию, Литву, Латвию, Эстонию - уж не знаю какие очки у вас.
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15.12.2024 12:51 Відповісти
И что, в этих странах народ просто кипит от возмущения ,глядя на путлеровские преступления?

На семь с половиной миллиардов населения Земли, даже если представить себе, что там живут высоко сознательные граждане, то это мулиграмм йода на Атлантический океан, как думаете, станет там вода йодовой?

Это бесполезный спор, человечество деградировало окончательно и бесповоротно и как говорил Ося Бендер, это факт, от которого не отвернуться.
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15.12.2024 13:04 Відповісти
Кипение от возмущения - неконструктивное поведение - вам не кажется ?
Финляндия оперативно вступила в НАТО и вооружается полным ходом, как и Польша.
Поведением России озабочены те, кто чувствует опасность - при чём тут остальной мир ?
Две мировые войны только назывались мировыми, участников гораздо меньше.
Даже ядерная бомбардировка Японии произвела впечатление лишь на немногих.
Где-то в Австралии об этой новости читали, зевая за вечерним чаем.
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15.12.2024 14:05 Відповісти
Диалог считаю законченным, мне неинтересно.
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15.12.2024 14:12 Відповісти
Законченным , так законченным - не возражаю.
Фолклендская война вас сильно взволновала?
То-то же, это от нас далеко и не касается никаким образом.
А вот втржение вторжение России в Грузию, Приднестровье и Чечню - касается.
И многие украинцы воевали и в Чечне, и в Приднестровье.
Так что нечего обвинять человечество в деградации.
Особенно, имея в качестве морального авторитета Остапа Бендера.
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15.12.2024 18:38 Відповісти
Лучшие годы Меркель прошли в штази.
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15.12.2024 14:07 Відповісти
tel:+100500 +100500!
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15.12.2024 12:00 Відповісти
Нету такого механизма, добровольно они ничего не заплатят, а воевать никто не хочет и не будет. Все предыдущие три года войны это показали. Та же КНДР имеет договор с Китаем и вступление кого угодно в войну против КНДР, означает вступление в войну Китая на стороне КНДР. Раз КНДР оказывает поддержку России, значит в конечном счёте Китай оказывает поддержку, это уже больше млрд человек и первый по величине аресенал. Я веду к тому, что конфликт просто замнут.
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15.12.2024 12:44 Відповісти
Во-первых, это не конфликт, а циничное нападение ядерной державы на беззащитное государство, с целью отъёма у него земли и природных ресурсов, аналогов которому, после окончания второй мировой войны в мире ещё не было, поэтому замять ничего не получится, либо восстановить справедливость и возвратить все земли. либо начнётся передел мира, с последующей ядерной войной, тут всё очень просто.
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15.12.2024 13:11 Відповісти
Не будет ни того и не другого. Единственное отличие нынешних событий от войны в каком-то замшелом месте Африки, это географическое расположение, люди поговорит и расползутся по углам. Сейчас это просто чувствуется остро, но по факту о происходящем все забудут через день после того, как замолчат пушки.
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15.12.2024 14:21 Відповісти
Что касается того, что впервые со времен второй мировой войны это вообще забавно. Сколько колониальных конфликтов в Африке было у Франции и сколько там было жертв (сразу после второй мировой войны между прочим). Что Великобритания делала на Фольклендских островах? Это только конфликты за ресурсы, есть конфликты с двойным дном (из якобы идеологии), вроде Вьетнама и Ирака. Их все ведут в новое время великие нации, держатели ядерного оружия, не считаясь с потерями гражданского населения, совершая откровенный грабеж. Я веду к тому, что мир после этого не пал и ядерная война всех против всех не началась.
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15.12.2024 14:29 Відповісти
Извините, но ваши рассуждения не просто примитивны, они опасны! Если узаконят право сильного на убийства и грабёж, то миру останется жить всего ничего.

Вот на это и рассчитывает кремлёвский параноик, в этом весь ужас положения.

Умное меньшинство, которого на Земле менее одного процента, бессильно, чтобы что-то изменить, оно как всегда будет заложником дебильного большинства.

Вы наверняка считаете себя не глупым человеком, как же вы не можете понять, что мир будет обречён, если попытаются всё замять?
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15.12.2024 14:47 Відповісти
К сожалению мир уже такой, какой он есть
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15.12.2024 15:01 Відповісти
Мир обречён, это закономерно и справедливо, такие существа не достойны этой прекрасной планеты.
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15.12.2024 15:16 Відповісти
он прав. Никто не будет отстаивать справедливость и будут пытаться замять всеми средствами.
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15.12.2024 18:43 Відповісти
а чого саме в 7, а не в 7,63 наприклад?
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15.12.2024 10:44 Відповісти
У нас стратегічні запаси літію, титану і краще усе це йшло на користь США, а не проти.
У разі здачі України США втратять не лише авторитет і повагу в світі, а й ринки товарів
- від джинсів і автомобілів, до компьютерів та літаків, музики, фільмів тощо.
Передова Америка може стати провінційною Реднекією.
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15.12.2024 10:44 Відповісти
А що такого є в Ізраїлі, шо його так захищає США?
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15.12.2024 11:05 Відповісти
Свої люди.
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15.12.2024 11:12 Відповісти
Дело в том что Америке а точнее американским олигархам и казнокрадам выгодно чтобы было дороже. Дороже- значит можно больше украсть. Или почему вы думаете всю историю, США не дает загнуться до конца ниодному режиму и даже спасает их от окончательного исчезновения. Постоянные войны или угрозы ето повод держать в тонусе и своих "партнеров" и производителей оружия
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15.12.2024 10:48 Відповісти
Критикам постепенной помощи США в размере (к примеру, как в статье) 160 млрд. долларов в год (!!!) напоминаю, что асфальт с шашлычками обошлись за 3 предвоенных года в 1,5-2 раза дороже, чем затраты на ЗСУ. Украдено было из тех асфальтовых денег не менее 40-50%.
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15.12.2024 10:48 Відповісти
Як казав Притула, навіщо тратити українські гроші на ЗСУ, якщо захід сам все пришле і купить . Краще на дороги і марафон
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15.12.2024 11:08 Відповісти
Трамп почув?
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15.12.2024 11:04 Відповісти
Почув. Пишуть що наші готуються запропонувати Трампові одразу після інавгурації всі українські надра в обмін на гарантії чи більшу допомогу.
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15.12.2024 11:07 Відповісти
Може зразу Украіну в 51 - и штат
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15.12.2024 11:12 Відповісти
Як кажуть кацапи, мріяти не шкідливо.
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15.12.2024 12:14 Відповісти
якщо ця рашистська війна проти України і її поділ ,не є узгоджена із США, то в такому випадку США програє , ще з часів підписання Будапештської брехні ,коли в замін ЯО України ,для її безпеки і для безпеки ЄС І НАТО .Україні ,не надали реальні гарантії безпеки,взявши її в НАТО.Куплені куйлом ,меркелі і ябами, не допустили цього, як до сьогоднішнього дня ,не допускають Україну в НАТО "БАЙДА" І "ШОЛЬЦ" ,котрі дбають про безпеки рашистської 3,14дерації і світового кровопивці,та окупанта України більше, як про Україну і ї народ...
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15.12.2024 11:10 Відповісти
Тобто варіант поразки України партнери не виключають??
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15.12.2024 11:25 Відповісти
Вже й бабло порахували.
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15.12.2024 11:42 Відповісти
Які ж ви всі розумні--коли стаєте ЕКС
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15.12.2024 11:37 Відповісти
Та ні, не в сім - це буде неоціненне позорище Америки на геополітичній арені
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15.12.2024 11:53 Відповісти
А БОЛТОВНЯ о том, что сразу после инаугурации Трампа наступит мир очень сильно ДЕМОРАЛИЗУЮТ АРМИЮ, ибо дают ложные надежды и мотивируют солдат не сражаться, а "переждать" (когда закончится активная фаза войны), ибо погибать за месяц до окончания войны никому ой как не хочется.
ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ зимой 2025 года, есть некоторые перспективы ее окончания к маю! Поэтому всех кто сейчас активно 3,1415здит "о мире" (включая "харанта-главнокомандующего"- главного провокатора) нужно за яйца подвесить!!!
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15.12.2024 12:33 Відповісти
Війна при Зеленському не закінчиться. Щоб її закінчити треба перемогти.
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15.12.2024 13:45 Відповісти
А чого не 6 чи 8. От єкс счітаки-просто ******* щасливі числа з разаряду 3/7/21 Але 3 то мало, а 21 то забагатьско.
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15.12.2024 12:39 Відповісти
Це прораховано на т.з. супер комп'ютерах,один такий тепер є у москві,керує проектом начебто вилупка *****.А допомогли з тим щоб він в них з'явився хто??? ..західні корпорації,однією рукою воювати іншою допомогати
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15.12.2024 12:41 Відповісти
"Дядєнька, проснітєсь, - ви какаєтє!" (с)
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15.12.2024 15:56 Відповісти
я боюся запитати, а якщо б допомога і не допомога коштували б порівну, що б зробили сша??
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15.12.2024 18:45 Відповісти
 
 