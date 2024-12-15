Поразка України коштуватиме США у 7 разів більше, ніж її підтримка, - експосадовиця Пентагону Маккаскер

Ті американці, "яких хвилює лише вартість допомоги Україні", повинні турбуватися про "ціну недопомоги Україні".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у публікації для Foreign Affairs заявила експосадовиця у керівництві Міністерства оборони США Елейн Маккаскер.

Вона наголосила що, захоплені Росією ресурси України допомогли б Москві загрожувати решті Східної Європи. До 2030 року РФ може бути готова напасти на державу НАТО.

Щоб з’ясувати, скільки грошей Вашингтон заощадить підтримкою Києва, Маккаскер з колегами з American Enterprise Institute порахували витрати, яких потенційно зазнають США, якщо Росія "розгромить Україну, а потім розмістить сили вздовж кордону НАТО".

"Отримана цифра захмарна", – каже експертка і додає, що поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів витрат на оборону 808 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років.

"Дорого стримувати війну, але дорожче її вести", – нагадує експертка.

Вона також додала: "Підтримувати Україну правильно не лише морально, а й фінансово. Це розумна інвестиція в інтересах США".

Нагадаємо, адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді, щоб посилити позиції Києва у 2025 році.