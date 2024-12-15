Поразка України коштуватиме США у 7 разів більше, ніж її підтримка, - експосадовиця Пентагону Маккаскер
Ті американці, "яких хвилює лише вартість допомоги Україні", повинні турбуватися про "ціну недопомоги Україні".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це у публікації для Foreign Affairs заявила експосадовиця у керівництві Міністерства оборони США Елейн Маккаскер.
Вона наголосила що, захоплені Росією ресурси України допомогли б Москві загрожувати решті Східної Європи. До 2030 року РФ може бути готова напасти на державу НАТО.
Щоб з’ясувати, скільки грошей Вашингтон заощадить підтримкою Києва, Маккаскер з колегами з American Enterprise Institute порахували витрати, яких потенційно зазнають США, якщо Росія "розгромить Україну, а потім розмістить сили вздовж кордону НАТО".
"Отримана цифра захмарна", – каже експертка і додає, що поразка України вимагатиме від Сполучених Штатів витрат на оборону 808 мільярдів доларів протягом наступних п’яти років.
"Дорого стримувати війну, але дорожче її вести", – нагадує експертка.
Вона також додала: "Підтримувати Україну правильно не лише морально, а й фінансово. Це розумна інвестиція в інтересах США".
Нагадаємо, адміністрація Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді, щоб посилити позиції Києва у 2025 році.
Будь ласка, зачекайте...
Поки в трамп роздумуватиме рік чи два, нас точно по Дніпру оттяпають.
Чекаємо на справді тяжкі часи , а не оте що було до цього.
Про ППО можна забути, а ракет у кацапні багато.
все не правда. Даремно лякали
Что касается администрации Трампа, то для неё на первом месте интересы Израиля.
А потом уже США.
Таких лидеров, Борис Джонсон, Макрон - не так уж много, но интересы лидеров
и интересы европейских граждан - не одно и тоже.
А граждане и их отцы ещё помнят запах русского сапога.
Как граждане Европы и их отцы помнят запахи вонючих кацапов показали венгрия и словакия, вам этого мало?
А когда запахнет жареным - всё быстро меняется.
Молодёжь Венгрии выехала на заработки, страна тихо проедает подачки ЕС.
Венгрия и Словакия - пыль под ногтями.
О них говорят только из-за единогласной процедуры голосования,
где можно выпендриться и получить пулю в зад.
Эта пыль, вполне может развалить Евросоюз и не понимать этого глупо и опасно.
Пока пулю в зад пока получает от этой пыли весь ЕС, а вместе с ним и Украина.
Снимите розовые очки.
На семь с половиной миллиардов населения Земли, даже если представить себе, что там живут высоко сознательные граждане, то это мулиграмм йода на Атлантический океан, как думаете, станет там вода йодовой?
Это бесполезный спор, человечество деградировало окончательно и бесповоротно и как говорил Ося Бендер, это факт, от которого не отвернуться.
Финляндия оперативно вступила в НАТО и вооружается полным ходом, как и Польша.
Поведением России озабочены те, кто чувствует опасность - при чём тут остальной мир ?
Две мировые войны только назывались мировыми, участников гораздо меньше.
Даже ядерная бомбардировка Японии произвела впечатление лишь на немногих.
Где-то в Австралии об этой новости читали, зевая за вечерним чаем.
Фолклендская война вас сильно взволновала?
То-то же, это от нас далеко и не касается никаким образом.
А вот втржение вторжение России в Грузию, Приднестровье и Чечню - касается.
И многие украинцы воевали и в Чечне, и в Приднестровье.
Так что нечего обвинять человечество в деградации.
Особенно, имея в качестве морального авторитета Остапа Бендера.
Вот на это и рассчитывает кремлёвский параноик, в этом весь ужас положения.
Умное меньшинство, которого на Земле менее одного процента, бессильно, чтобы что-то изменить, оно как всегда будет заложником дебильного большинства.
Вы наверняка считаете себя не глупым человеком, как же вы не можете понять, что мир будет обречён, если попытаются всё замять?
У разі здачі України США втратять не лише авторитет і повагу в світі, а й ринки товарів
- від джинсів і автомобілів, до компьютерів та літаків, музики, фільмів тощо.
Передова Америка може стати провінційною Реднекією.
ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ зимой 2025 года, есть некоторые перспективы ее окончания к маю! Поэтому всех кто сейчас активно 3,1415здит "о мире" (включая "харанта-главнокомандующего"- главного провокатора) нужно за яйца подвесить!!!