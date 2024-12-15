Ворог почав використовувати більше дронів на півдні України, за добу скинув 274 осколкові боєприпаси, - Сили оборони

На півдні за минулу добу зафіксовано майже 300 ворожих обстрілів з різних видів артилерійського озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Як зазначають військові, рашисти не припиняють вести вогонь по позиціях наших захисників та прифронтових населених пунктах. Противник продовжує застосовувати БпЛА, намагаючись завдати якомога більшого ураження Силам оборони України і цивільним жителям прифронтових населених пунктів.

"Впродовж минулої доби, ворог збільшив удари FPV- дронами різних модифікацій, застосував понад 450 одиниць та скинув 274 осколкові боєприпаси", - зазначають у Силах оборони.

За минулу добу на Півдні їх було зафіксовано 4. Також збільшив інтенсивність авіаційних ударів на Запорізькому напрямку, завдавши 36 бомбових ударів КАБами та понад 100 некерованими авіаційними ракетами.

На Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу та формування їх у штурмові групи, переміщуючи ближче до лінії бойового зіткнення. Також ворог продовжує вести інженерну і повітряну розвідку маршрутів для висування штурмовиків.

Продовжують спроби ворога захопити плацдарм в острівній зоні Дніпра. На Придніпровському напрямку впродовж минулої доби противник 3 рази безуспішно вдавався до штурмових дій.

Речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону повідомив, що може бути декілька причин такої активізації ворога. Перша з них - це бажання ворога захопити південь Донецької області та вийти на адміністративний кордон з Дніпропетровською областю.

Також, як зазначив Волошин, окупанти намагаються взяти під контроль населений пункт Велика Новосілка, щоб перерізати логістичний шлях для українських сил на Курахівському напрямку.

Втрати ворога за добу на півдні

Сили оборони Півдня України завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога та його вогневих позиціях. За минулу добу ворожі втрати становлять:

76 окупантів;

зенітно-ракетний комплекс "Тор";

мобільна двокоординатна радіолокаційна станція кругового огляду "Терек";

20 одиниць автомобільної техніки;

9 артустановок, серед яких САУ "Гіацинт", "Мста" та "Акація";

1 міномет;

6 одиниць БпЛА типу "Shahed-136";

8 одиниць розвідувальних БпЛА "Supercam", "Zala" та "Орлан";

6 човнів;

квадроцикл та мотоцикл;

7 антен управління БпЛА та старлінк.

Уражено:

20 бліндажів, в т.ч. місце проживання особового складу;

11 інженерно-фортифікаційних споруд;

місце зберігання боєприпасів та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів;

2 місця зльоту БпЛА та спостережний пункт.

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