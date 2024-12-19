Ліквідованих північнокорейських солдатів знаходять із паспортами РФ, - Зеленський

Ліквідованих північнокорейських солдатів в Курській області РФ знаходять із російськими паспортами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо полонених, поки що не було, але в нас є фотографії, відео з убитими північнокорейськими солдатами, знаходять їх практично всіх із російськими паспортами, з документами російської федерації. Усе це в нас є, усе це зафіксовано. Далі, щоб не можна було їх впізнавати, в нас зафіксовано відео та фото, де росіяни спалюють їм обличчя", - сказав Зеленський на пресконференції в Брюсселі.

Президент додав, що українські служби можуть цим поділитися, однак, можливо, ця інформація вже є в медіа.

"Так, вони (росіяни - ред.) спалюють їм (північнокорейським солдатам - ред.) обличчя, те саме, що вони робили зі своїми військовими, вони їх повністю спалювали, а кого не спалювали, то їх залишали на землі гнити, а тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що війська КНДР у Росії могли втратити "кілька сотень" солдатів вбитими та пораненими.