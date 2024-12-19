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Ліквідованих північнокорейських солдатів знаходять із паспортами РФ, - Зеленський

президент України Зеленський

Ліквідованих північнокорейських солдатів в Курській області РФ знаходять із російськими паспортами.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо полонених, поки що не було, але в нас є фотографії, відео з убитими північнокорейськими солдатами, знаходять їх практично всіх із російськими паспортами, з документами російської федерації. Усе це в нас є, усе це зафіксовано. Далі, щоб не можна було їх впізнавати, в нас зафіксовано відео та фото, де росіяни спалюють їм обличчя", - сказав Зеленський на пресконференції в Брюсселі.

Президент додав, що українські служби можуть цим поділитися, однак, можливо, ця інформація вже є в медіа.

"Так, вони (росіяни - ред.) спалюють їм (північнокорейським солдатам - ред.) обличчя, те саме, що вони робили зі своїми військовими, вони їх повністю спалювали, а кого не спалювали, то їх залишали на землі гнити, а тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо", - зазначив Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються спалити обличчя вбитих північнокорейських військових, щоб приховати втрати, - Зеленський. ВIДЕО

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що війська КНДР у Росії могли втратити "кілька сотень" солдатів вбитими та пораненими.

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) КНДР (1215) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+14
В нас судді і деякі мери міст теж мають рашистські паспорти.
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19.12.2024 17:24
+6
А мали ж з сосисками в кишені - шоб собаки швидше знаишли
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19.12.2024 17:27
+4
"Ліві" документи видати - не проблема. Тільки чому паспорти, а не військові квитки?
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19.12.2024 17:30
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В нас судді і деякі мери міст теж мають рашистські паспорти.
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19.12.2024 17:24 Відповісти
Прямо натякає, як з такими суддями треба поводитися
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19.12.2024 18:48 Відповісти
А мер кім, теж деякий і в нього є такий паспорт?
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19.12.2024 18:50 Відповісти
А мали ж з сосисками в кишені - шоб собаки швидше знаишли
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19.12.2024 17:27 Відповісти
"Ліві" документи видати - не проблема. Тільки чому паспорти, а не військові квитки?
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19.12.2024 17:30 Відповісти
Ну раша отрицала что это военные. Потому паспорта, а не военники
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19.12.2024 18:23 Відповісти
Стіхійная самооборона, РПГ в лєсу нашлі. Ага, хто повірить?
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19.12.2024 18:47 Відповісти
"Так, вони (росіяни - ред.) спалюють їм (північнокорейським солдатам - ред.) обличчя

Готують корейку...
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19.12.2024 17:31 Відповісти
...і з квитками на концерт кобзона...
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19.12.2024 17:39 Відповісти
Були корейцями, стали бурятами .
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19.12.2024 17:49 Відповісти
Як би дійсно були трупи корейців - хоча б одного привезли , наприклад для ДНК тесту
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19.12.2024 18:50 Відповісти
 
 