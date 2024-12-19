Північнокорейські військові в Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ, - ГУР

У районі Руської Конопельки в Курській області підрозділам КНДР бракує боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 17-18 грудня 2024 року держава-агресор Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України.



"На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм. За допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Втрати мобілізованих окупантів: понад 98 тисяч за два роки, - ГУР. ІНФОГРАФІКА

У ГУР додали, що на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Пльохово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони ЗСУ скидають листівки над солдатами КНДР на Курщині, пропонуючи шанс на свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що північнокорейські війська вже зазнали значних втрат у Курській області. У розвідці південної Кореї це пояснюють відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.