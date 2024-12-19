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Новини Війна
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Північнокорейські військові в Курській області скаржаться на нестачу боєприпасів до РПГ, - ГУР

Військам КНДР на Курщині бракує боєприпасів до РПГ

У районі Руської Конопельки в Курській області підрозділам КНДР бракує боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 17-18 грудня 2024 року держава-агресор Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України.

"На території Курщини черговій партії солдатів армії КНДР росіяни видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5.45, 7.62 та 12.7 мм. За допомогою автомобільного транспорту типу "водовоз" північнокорейських штурмовиків доправили на позиції для заміщення втрат та продовження активних бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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У ГУР додали, що на передових позиціях у районі сіл Руська Конопелька, Пльохово, Уланок Курської області підрозділи армії КНДР скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що північнокорейські війська вже зазнали значних втрат у Курській області. У розвідці південної Кореї це пояснюють відсутністю у північнокорейських військ досвіду застосування безпілотників і незнанням відкритої місцевості, на якій їм доведеться брати участь у бою.

Автор: 

КНДР (1215) Курськ (1108) ГУР (500) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+8
Пришлють їм, українські воїни, зі своїх гранатометів.
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19.12.2024 18:03
+6
а от від курських собак, жалоб нє поступало )
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19.12.2024 18:15
+2
Геласімав сабака гдє сналяди.
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19.12.2024 18:02
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Хай заряджають моркву.
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19.12.2024 18:01 Відповісти
Геласімав сабака гдє сналяди.
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19.12.2024 18:02 Відповісти
Пришлють їм, українські воїни, зі своїх гранатометів.
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19.12.2024 18:03 Відповісти
Но ти жє чучхєіст, Кім!
І пулемьот застрочіл снова.
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19.12.2024 18:06 Відповісти
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19.12.2024 18:14 Відповісти
Це що корейці на відпочинку, чи до мішкив звикають
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19.12.2024 18:56 Відповісти
Так.
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19.12.2024 19:04 Відповісти
а от від курських собак, жалоб нє поступало )
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19.12.2024 18:15 Відповісти
грунтовими водами відправили дєпєшу?
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19.12.2024 20:31 Відповісти
Мабуть в Фізбуці скаржаться і Кім Чен Ина лайкають
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19.12.2024 18:37 Відповісти
Потрібно не зброєю на початку забезпечувати, а чорними мішками і пам'яткою про самогубство.
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19.12.2024 18:54 Відповісти
Шайгу-сан, гєрасімав-сан гьдє баіпріпасі-мана???
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19.12.2024 21:25 Відповісти
 
 