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Дрони ЗСУ скидають листівки над солдатами КНДР на Курщині, пропонуючи шанс на свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські військові використовують унікальний підхід до боротьби з солдатами КНДР, які воюють на боці РФ, скидаючи листівки з пропозицією здатися та отримати шанс на нове життя.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "InformNapalm", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім часом у відкритих джерелах та військових й волонтерських платформах, оприлюднено численні докази застосування українськими військовими FPV-дронів та ракет HIMARS із касетними бойовими частинами проти військовослужбовців КНДР, які підтримують російські окупаційні сили на Курщині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перебіжчики із Північної Кореї передали Україні листівки із закликом до військових КНДР дезертирувати з поля бою, - Yonhap

Проте українські дрони виконують не лише бойові задачі, а й гуманітарну місію. Як стало відомо, вони скидають листівки корейською мовою над позиціями північнокорейських військових. У цих листівках зазначено, що в разі здачі в полон їм гарантується анонімність та можливість отримати притулок і почати нове життя в Південній Кореї.

Дрони ЗСУ скидають листівки над солдатами КНДР на Курщині

Гуманізм і прагматизм ЗСУ

Такий підхід має на меті врятувати життя солдат, які часто опиняються на війні не за власним бажанням. Це також спроба вплинути на моральний дух противника і зменшити кількість втрат серед українських військових.

"Навіть якщо з часом хоча б один солдат КНДР зможе обрати шлях життя, а не смерті та почати нове життя вільною людиною - це вже буде приклад не даремності прикладених зусиль", - зазначають у міжнародній спільноті InformNapalm.

Українські військові продовжують демонструвати готовність до діалогу навіть у найскладніших умовах, даючи приклад гуманності в умовах війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейські війська зазнають великих втрат у Курській області, - британська розвідка

Автор: 

КНДР (1215) листівки (44) дрони (4695) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+10
Таке не допоможе. Кидайте фотки оголених тіток та скріншоти з японського аніме. Ефекту буде більше.
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19.12.2024 16:32
+8
У них дома сімї і родичі в заручниках. А ідейні і мати рідну застрелять за пельменя Кима.
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19.12.2024 16:34
+8
Яка "свобода" для раба?Він не розуміє що це таке.Та і богато шлунків в Україні не зрозуміють що воно таке.Для таки діє одне - аби щось в в шлунок запхнути(півасік,шаурму,шматок сала),ну і звістно адін народ-в адной стране раньше жили з пломбіром за 20коп.,безплатними квартирами.Вони досі не зрозуміли навіщо кацапстан розвязав війну.
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19.12.2024 16:58
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Хм..... В південній Кореї? Хм.....
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19.12.2024 16:28 Відповісти
Даремно витрачають папір та інший ресурс. Чучхе промило залишки мозоку храбакоїдам.
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19.12.2024 16:28 Відповісти
... та вони й не всі читати вміють!
Потрібно скидувати смартфони із відеофайлами на корейській мові
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19.12.2024 16:51 Відповісти
Краще декілька руSSьге учілок.
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19.12.2024 16:32 Відповісти
Таке не допоможе. Кидайте фотки оголених тіток та скріншоти з японського аніме. Ефекту буде більше.
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19.12.2024 16:32 Відповісти
Вони не ******* японців, як наші німців - їм треба давати азіаток
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19.12.2024 17:31 Відповісти
А які це "наші" німців не *******?
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19.12.2024 17:32 Відповісти
Наші ватани
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19.12.2024 17:35 Відповісти
Якщо ватани - то це не "наші".
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19.12.2024 17:37 Відповісти
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19.12.2024 20:46 Відповісти
У них дома сімї і родичі в заручниках. А ідейні і мати рідну застрелять за пельменя Кима.
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19.12.2024 16:34 Відповісти
ці мабуть не перепрошиваються, тут сім'ї ні до чого
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19.12.2024 23:29 Відповісти
у перекладі це звучить приблизно так:
- путін *****
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19.12.2024 16:43 Відповісти
Яка "свобода" для раба?Він не розуміє що це таке.Та і богато шлунків в Україні не зрозуміють що воно таке.Для таки діє одне - аби щось в в шлунок запхнути(півасік,шаурму,шматок сала),ну і звістно адін народ-в адной стране раньше жили з пломбіром за 20коп.,безплатними квартирами.Вони досі не зрозуміли навіщо кацапстан розвязав війну.
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19.12.2024 16:58 Відповісти
-"Люди холопского звания -
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Те им милей господа...".
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19.12.2024 17:08 Відповісти
Чула розповідь людини, яка була на Бамі , в Тинді, в 80х роках . Так от, він розповідав , що там ліс валили південні корейці , трудова армія . Вони скуповували старі телевізори, магнітофони , це була для них розкіш , і дуже заздрили всім радянським , хотіли так жити , і дуже хотіли втекти ,але ! Але втекти не могли, бо всю родину розстріляють . Може хто з форумчан був , знає як то було , най напише .
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19.12.2024 17:58 Відповісти
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19.12.2024 18:11 Відповісти
Це Сеул 1980го. Моцьква нервово палить в кутку
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19.12.2024 18:13 Відповісти
"Південні" корейці валили ліс" і "скуповували старі телевізори"? А нічого, що з 80-х років Південна Корея зайняла одне з ведучих місць у світі, з розробки мікроелектроніки і їх апаратура, в дечому, зрівнялася з японською?
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19.12.2024 18:25 Відповісти
О ! Тому я пане Яр ,попросила розповісти про цих макак , якщо хтось щось знає про них.
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19.12.2024 18:50 Відповісти
Про яких саме "макак"?... Є корейці південні ("капіталісти"). Є північні - ""комуністи"). А є - "радянські"... Їх знаю краще всього... Живуть в Казахстані, російському Поволжі, Калмикії, Кубані... Переважно - роботящий народ. Горбатяться на полях, як українці... Хазяйновиті...
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19.12.2024 19:10 Відповісти
Спитайте у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BC_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Кіма - голови Миколаєвщини!
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20.12.2024 00:42 Відповісти
Пане Яр , це наші вороги, які кацапи ми знаємо , а от які корейці-не дуже . А ворога потрібно знати добре , як звіра з усіма повадками .
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19.12.2024 18:51 Відповісти
ВітаюTata Parasolka !
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19.12.2024 21:05 Відповісти
Вітаю ! Гарного Вам вечора пане Bob !
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19.12.2024 21:10 Відповісти
"що там ліс валили південні корейці"? може північні?
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19.12.2024 23:30 Відповісти
А міг би бути Кім-Чен-Інь...
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19.12.2024 20:17 Відповісти
Листівка непогана.
Шкода, що наші не змогли льотчика гвинтокрила зберігати. А тут піхотинці...
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19.12.2024 22:15 Відповісти
Для ускоглазой мрази помогут такие листовки...
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19.12.2024 23:04 Відповісти
Треба щоб Віталій Кім до них по аудіо запису звертався!
І музичку якусь народну крутити!
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20.12.2024 00:44 Відповісти
От так і треба працювати на всіх фронтах )
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20.12.2024 13:53 Відповісти
Північнокорейські солдати, що потрапили в полон, швидше за все, будуть вбиті північнокорейським урядом, коли вони повернуться до Північної Кореї. Цілком ймовірно, що північнокорейський уряд не потерпить, щоб солдати здавалися в полон.
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20.12.2024 13:54 Відповісти
 
 