Дрони ЗСУ скидають листівки над солдатами КНДР на Курщині, пропонуючи шанс на свободу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські військові використовують унікальний підхід до боротьби з солдатами КНДР, які воюють на боці РФ, скидаючи листівки з пропозицією здатися та отримати шанс на нове життя.

Про це повідомляють у телеграм-каналі "InformNapalm", інформує Цензор.НЕТ.

Останнім часом у відкритих джерелах та військових й волонтерських платформах, оприлюднено численні докази застосування українськими військовими FPV-дронів та ракет HIMARS із касетними бойовими частинами проти військовослужбовців КНДР, які підтримують російські окупаційні сили на Курщині.

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Проте українські дрони виконують не лише бойові задачі, а й гуманітарну місію. Як стало відомо, вони скидають листівки корейською мовою над позиціями північнокорейських військових. У цих листівках зазначено, що в разі здачі в полон їм гарантується анонімність та можливість отримати притулок і почати нове життя в Південній Кореї.

Гуманізм і прагматизм ЗСУ

Такий підхід має на меті врятувати життя солдат, які часто опиняються на війні не за власним бажанням. Це також спроба вплинути на моральний дух противника і зменшити кількість втрат серед українських військових.

"Навіть якщо з часом хоча б один солдат КНДР зможе обрати шлях життя, а не смерті та почати нове життя вільною людиною - це вже буде приклад не даремності прикладених зусиль", - зазначають у міжнародній спільноті InformNapalm.

Українські військові продовжують демонструвати готовність до діалогу навіть у найскладніших умовах, даючи приклад гуманності в умовах війни.

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