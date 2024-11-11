Перебіжчики із Північної Кореї передали Україні листівки із закликом до військових КНДР дезертирувати з поля бою, - Yonhap

Група перебіжчиків з КНДР передала посольству України у Сеулі листівки із закликом до північнокорейських солдатів дезертувати з поля бою.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідає видання, "Корпус пропаганди перебіжчиків", до складу якого входять колишні північнокорейські солдати, які стали перебіжчиками, та ті, чиї сини служили в армії КНДР, доставили пропагандистські листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів у Росії.

У цих листівках містяться заклики до дезертирства та інструкція, як це зробити.

Зазначається, що такі ж пропагандистські матеріали північнокорейські перебіжчики планують передати й українським військовим у Брюсселі разом із листом, у якому закликають застосовувати психологічну війну проти солдатів із КНДР.

Лідер групи Чан Се Юл каже, що "українські військові можуть забезпечити масову капітуляцію та дезертирство серед північнокорейських солдатів, якщо буде мобілізована проактивна психологічна війна".

Раніше повідомлялося, що група майже з 200 колишніх північнокорейських військових, які втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання й розпочати "психологічну війну" проти своїх ексспіввітчизників, які воюють на боці РФ.

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Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

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