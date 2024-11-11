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Новини Війна
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Перебіжчики із Північної Кореї передали Україні листівки із закликом до військових КНДР дезертирувати з поля бою, - Yonhap

перебіжчики з Північної Кореї передали Україні листівки із закликом до солдатів КНДР дезертувати

Група перебіжчиків з КНДР передала посольству України у Сеулі листівки із закликом до північнокорейських солдатів дезертувати з поля бою.

Про це пише Yonhap, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповідає видання, "Корпус пропаганди перебіжчиків", до складу якого входять колишні північнокорейські солдати, які стали перебіжчиками, та ті, чиї сини служили в армії КНДР, доставили пропагандистські листівки до посольства України в Сеулі для розповсюдження серед північнокорейських солдатів у Росії.

У цих листівках містяться заклики до дезертирства та інструкція, як це зробити.

Зазначається, що такі ж пропагандистські матеріали північнокорейські перебіжчики планують передати й українським військовим у Брюсселі разом із листом, у якому закликають застосовувати психологічну війну проти солдатів із КНДР.

Лідер групи Чан Се Юл каже, що "українські військові можуть забезпечити масову капітуляцію та дезертирство серед північнокорейських солдатів, якщо буде мобілізована проактивна психологічна війна".

Раніше повідомлялося, що група майже з 200 колишніх північнокорейських військових, які втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї, хочуть вирушити в Україну, щоб використати свої знання й розпочати "психологічну війну" проти своїх ексспіввітчизників, які воюють на боці РФ.

Читайте також: Це означає глобалізацію війни, - Боррель про розгортання військ КНДР на території Росії

Участь військ КНДР у війні РФ проти України

Нагадаємо, що раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських солдатів у війні проти України.

25 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що, за даними розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

28 жовтня у Пентагоні заявили, що КНДР відправила до Росії близько 10 тисяч своїх військових для навчань та подальшої участі в бойових діях проти України, що станеться впродовж "наступних кількох тижнів".

У Пентагоні повідомили, що українські війська можуть використовувати надану їм американську зброю проти північнокорейських військових, якщо КНДР вступить у війну проти України на боці Росії.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що приблизно кілька тисяч північнокорейських солдатів уже вирушили до Курської області в Росії. Менша їх кількість вже перебуває в Курській області.

5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив перші зіткнення українських Сил оборони із військами КНДР.

Читайте також: Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області, - The New York Times

Автор: 

КНДР (1215) листівки (44) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+8
Там як у монголів: за дії одного будуть відповідати десятеро.
Тому ніхто нікуди не втече, бо родина в кореї у кращому випадку опиниться у концентраційному таборі.
Страшна, але дієва мотивація.
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11.11.2024 22:07
+4
А что ссср? Как только он накрылся звездой, так оказалось, что он и нахер никому не был нужен. Так же будет и с корейцами - на прутню они будут крутить того пончика, если появится возможность.
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11.11.2024 23:50
+4
Однак, 200 колишніх північнокорейських військових, втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї
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12.11.2024 01:16
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Там як у монголів: за дії одного будуть відповідати десятеро.
Тому ніхто нікуди не втече, бо родина в кореї у кращому випадку опиниться у концентраційному таборі.
Страшна, але дієва мотивація.
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11.11.2024 22:07 Відповісти
Однак, 200 колишніх північнокорейських військових, втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї
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12.11.2024 01:16 Відповісти
200 з 1,2 мільйона (чисельність армії кндр) і за період в 20-25 років.
О
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12.11.2024 20:02 Відповісти
Абсолютно не допоможе. Мозги не прошиваються після стільки років. Це не комп'ютер. Згадайте ссср, і це в порівнянні з північною, ще цвіточок. Там 100% зомбі.
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11.11.2024 22:21 Відповісти
У всякому випадку корейці не мають зайвої хромосоми як кацапи. Тому є надія що вони більш людяні ніж свиноорки
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11.11.2024 22:30 Відповісти
Власівці з тобою посперечалися б.
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11.11.2024 23:25 Відповісти
Там теж було вельми просто....Або освенцим, а якщо збіжиш то чекає сибір
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12.11.2024 11:19 Відповісти
Менше ×уйню радянську читай. Здавалися німцям цілими підрозділами, щоб мститися савєтам за все "хороше". Не з місяця набрали 800 тисяч у армію Власова.
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12.11.2024 22:46 Відповісти
Можеш мені не розповідати...бабка з Вязьми її вітчим пішов в СС Маму доводила до істерики з дідом..."Черт рябой калхозов понаделал..." "здох падла...в аду будет гореть синим пламенем".....А мати плакала (і вчилась в будівельному інституті в Одесі)..."Как можно такое говорить...єто же наш отец родной...как же мі теперь будем жить без сталина
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13.11.2024 00:00 Відповісти
А что ссср? Как только он накрылся звездой, так оказалось, что он и нахер никому не был нужен. Так же будет и с корейцами - на прутню они будут крутить того пончика, если появится возможность.
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11.11.2024 23:50 Відповісти
Родини всіх корейських військлвих, кіх відправили на фронт у росію є заручниками, тому наврд чи солдати будуть добровільно здаватис у полон.
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11.11.2024 23:05 Відповісти
яке плідне "співробітництво" між двома дебільними країнами - рашкою та півн.кореєю.
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11.11.2024 23:56 Відповісти
Описані у цій статті справа є дуже важлива. Україні треба максимально використати ці можливості.
Адже це означає знешкодити особовий склад ворога, причому ці втрати безповоротні.
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12.11.2024 01:39 Відповісти
Я думаю в этом есть смысл,эти люди тоже были рабами,а теперь свободные люди благодаря своей смелости,они лучше других знают что может повлиять на сознание солдат кндр
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12.11.2024 19:13 Відповісти
 
 