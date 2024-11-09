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Новини Війна
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Це означає глобалізацію війни, - Боррель про розгортання військ КНДР на території Росії

Боррель про залучення військ КНДР у війну РФ проти України

Участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найтривожніших речей, які сталися в останні дні.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві в суботу, 9 листопада, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає глобалізацію війни. Хто міг уявити, що північнокорейські війська воюватимуть проти України?",- заявив дипломат.

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Голова дипломатії ЄС під час пресконференції розповів, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі "для того, щоб чинити дипломатичний тиск на Індо-Тихоокеанський регіон і, зокрема, на Північну Корею через сусідів, "щоб змусити їх зрозуміти, що це тривожний шлях".

"І ми продовжуватимемо чинити дипломатичний тиск, щоб спробувати уникнути збільшення цієї присутності",- сказав Боррель.

Нагадаємо, що нещодавно США, Європейський Союз та ще дев’ять країн Вільного світу зробили спільну заяву, в якій засудили розгортання Росією військ Північної Кореї біля українського кордону для використання їх у бойових діях.

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Автор: 

КНДР (1212) росія (65052) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+8
Це означає, що ви в глибокій дупі розгубленості і не знаєте як вам далі вішати лохтину на вуха вашим виборцям. Європу тупо немає кому захищати . Всі ці новоприбулі «інженери « із Азії і Африки в разі великого шухєра кращому випадку рвонуть по домам, а в гіршому, почнуть мародерити і гвалтувати єврощурів ще до підходу орди до ваших кордонів. Поляки, словаки і хунгари, як доведено історією, бʼються із агресором тільки на словах. Ось що це означає.
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09.11.2024 18:22
+6
Авжеж, поки ви малюєте червоні лінії розгоряється світова
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09.11.2024 18:10
+5
Нафту вимірюють барелями, а політичний дебілізм - боррелями.
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09.11.2024 18:01
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09.11.2024 17:59 Відповісти
Нафту вимірюють барелями, а політичний дебілізм - боррелями.
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09.11.2024 18:01 Відповісти
Oh my GOD!
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09.11.2024 18:02 Відповісти
God's Will is done in many ways
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09.11.2024 18:19 Відповісти
Авжеж, поки ви малюєте червоні лінії розгоряється світова
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09.11.2024 18:10 Відповісти
скажи Трампу нехай нам індіанців пришле
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09.11.2024 18:14 Відповісти
Мені пофіг, як се називається. Як і тій жертві, якій не треба перейматись тим, хто її вбив : інтелігентний вбивця чи безкультурний. Я бачу лише одне, що демократію розвозять обличчям по асфальту якісь негідники.
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09.11.2024 18:15 Відповісти
А ще вони собак їдять !!!
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09.11.2024 18:22 Відповісти
Це означає, що ви в глибокій дупі розгубленості і не знаєте як вам далі вішати лохтину на вуха вашим виборцям. Європу тупо немає кому захищати . Всі ці новоприбулі «інженери « із Азії і Африки в разі великого шухєра кращому випадку рвонуть по домам, а в гіршому, почнуть мародерити і гвалтувати єврощурів ще до підходу орди до ваших кордонів. Поляки, словаки і хунгари, як доведено історією, бʼються із агресором тільки на словах. Ось що це означає.
показати весь коментар
09.11.2024 18:22 Відповісти
"Хто б міг подумати?" Хвучить як вирок. А думати треба було не лише 73% українським баранам, але й європейцям
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09.11.2024 18:28 Відповісти
Означає куколдизацію країн Заходу
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09.11.2024 18:48 Відповісти
"И мы будем продолжать оказывать дипломатическое давление, чтобы попытаться избежать увеличения этого присутствия",- сказал Боррель. Источник:

ДУШИТЕЛЬ , ДАВИТЕЛЬ

весь мир замер от этих ,,угроз,,
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09.11.2024 19:07 Відповісти
 
 