Це означає глобалізацію війни, - Боррель про розгортання військ КНДР на території Росії

Участь північнокорейських військ у війні Росії проти України є однією з найтривожніших речей, які сталися в останні дні.

Про це заявив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель на пресконференції з головою МЗС України Андрієм Сибігою у Києві в суботу, 9 листопада, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це означає глобалізацію війни. Хто міг уявити, що північнокорейські війська воюватимуть проти України?",- заявив дипломат.

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Голова дипломатії ЄС під час пресконференції розповів, що нещодавно був у столиці Південної Кореї Сеулі "для того, щоб чинити дипломатичний тиск на Індо-Тихоокеанський регіон і, зокрема, на Північну Корею через сусідів, "щоб змусити їх зрозуміти, що це тривожний шлях".

"І ми продовжуватимемо чинити дипломатичний тиск, щоб спробувати уникнути збільшення цієї присутності",- сказав Боррель.

Нагадаємо, що нещодавно США, Європейський Союз та ще дев’ять країн Вільного світу зробили спільну заяву, в якій засудили розгортання Росією військ Північної Кореї біля українського кордону для використання їх у бойових діях.

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