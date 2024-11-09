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Новости Война
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Это означает глобализацию войны, – Боррель о развертывании войск КНДР на территории России

Боррель про залучення військ КНДР у війну РФ проти України

Участие северокорейских войск в войне России против Украины является одной из самых тревожных вещей, которые произошли в последние дни.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в субботу, 9 ноября, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает глобализацию войны. Кто мог представить, что северокорейские войска будут воевать против Украины?"- заявил дипломат.

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Глава дипломатии ЕС во время пресс-конференции рассказал, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле "для того, чтобы оказать дипломатическое давление на Индо-Тихоокеанский регион и, в частности, на Северную Корею через соседей, "чтобы заставить их понять, что это тревожный путь".

"И мы будем продолжать оказывать дипломатическое давление, чтобы попытаться избежать увеличения этого присутствия",- сказал Боррель.

Напомним, что недавно США, Европейский Союз и еще девять стран Свободного мира сделали совместное заявление, в котором осудили развертывание Россией войск Северной Кореи возле украинской границы для использования их в боевых действиях.

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Автор: 

КНДР (1189) россия (95308) Боррель (784)


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Топ комментарии
+8
Це означає, що ви в глибокій дупі розгубленості і не знаєте як вам далі вішати лохтину на вуха вашим виборцям. Європу тупо немає кому захищати . Всі ці новоприбулі «інженери « із Азії і Африки в разі великого шухєра кращому випадку рвонуть по домам, а в гіршому, почнуть мародерити і гвалтувати єврощурів ще до підходу орди до ваших кордонів. Поляки, словаки і хунгари, як доведено історією, бʼються із агресором тільки на словах. Ось що це означає.
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09.11.2024 18:22
+6
Авжеж, поки ви малюєте червоні лінії розгоряється світова
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09.11.2024 18:10
+5
Нафту вимірюють барелями, а політичний дебілізм - боррелями.
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09.11.2024 18:01
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09.11.2024 17:59 Ответить
Нафту вимірюють барелями, а політичний дебілізм - боррелями.
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09.11.2024 18:01 Ответить
Oh my GOD!
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09.11.2024 18:02 Ответить
God's Will is done in many ways
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09.11.2024 18:19 Ответить
Авжеж, поки ви малюєте червоні лінії розгоряється світова
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09.11.2024 18:10 Ответить
скажи Трампу нехай нам індіанців пришле
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09.11.2024 18:14 Ответить
Мені пофіг, як се називається. Як і тій жертві, якій не треба перейматись тим, хто її вбив : інтелігентний вбивця чи безкультурний. Я бачу лише одне, що демократію розвозять обличчям по асфальту якісь негідники.
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09.11.2024 18:15 Ответить
А ще вони собак їдять !!!
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09.11.2024 18:22 Ответить
Це означає, що ви в глибокій дупі розгубленості і не знаєте як вам далі вішати лохтину на вуха вашим виборцям. Європу тупо немає кому захищати . Всі ці новоприбулі «інженери « із Азії і Африки в разі великого шухєра кращому випадку рвонуть по домам, а в гіршому, почнуть мародерити і гвалтувати єврощурів ще до підходу орди до ваших кордонів. Поляки, словаки і хунгари, як доведено історією, бʼються із агресором тільки на словах. Ось що це означає.
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09.11.2024 18:22 Ответить
"Хто б міг подумати?" Хвучить як вирок. А думати треба було не лише 73% українським баранам, але й європейцям
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09.11.2024 18:28 Ответить
Означає куколдизацію країн Заходу
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09.11.2024 18:48 Ответить
"И мы будем продолжать оказывать дипломатическое давление, чтобы попытаться избежать увеличения этого присутствия",- сказал Боррель. Источник:

ДУШИТЕЛЬ , ДАВИТЕЛЬ

весь мир замер от этих ,,угроз,,
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09.11.2024 19:07 Ответить
 
 