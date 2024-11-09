Это означает глобализацию войны, – Боррель о развертывании войск КНДР на территории России

Участие северокорейских войск в войне России против Украины является одной из самых тревожных вещей, которые произошли в последние дни.

Об этом заявил главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве в субботу, 9 ноября, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Это означает глобализацию войны. Кто мог представить, что северокорейские войска будут воевать против Украины?"- заявил дипломат.

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Глава дипломатии ЕС во время пресс-конференции рассказал, что недавно был в столице Южной Кореи Сеуле "для того, чтобы оказать дипломатическое давление на Индо-Тихоокеанский регион и, в частности, на Северную Корею через соседей, "чтобы заставить их понять, что это тревожный путь".

"И мы будем продолжать оказывать дипломатическое давление, чтобы попытаться избежать увеличения этого присутствия",- сказал Боррель.

Напомним, что недавно США, Европейский Союз и еще девять стран Свободного мира сделали совместное заявление, в котором осудили развертывание Россией войск Северной Кореи возле украинской границы для использования их в боевых действиях.

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