РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5316 посетителей онлайн
Новости Война
9 530 15

Перебежчики из Северной Кореи передали Украине листовки с призывом к военным КНДР дезертировать с поля боя, - Yonhap

перебіжчики з Північної Кореї передали Україні листівки із закликом до солдатів КНДР дезертувати

Группа перебежчиков из КНДР передала посольству Украины в Сеуле листовки с призывом к северокорейским солдатам дезертировать с поля боя.

Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказывает издание, "Корпус пропаганды перебежчиков", в состав которого входят бывшие северокорейские солдаты, которые стали перебежчиками, и те, чьи сыновья служили в армии КНДР, доставили пропагандистские листовки в посольство Украины в Сеуле для распространения среди северокорейских солдат в России.

В этих листовках содержатся призывы к дезертирству и инструкция, как это сделать.

Отмечается, что такие же пропагандистские материалы северокорейские перебежчики планируют передать и украинским военным в Брюсселе вместе с письмом, в котором призывают применять психологическую войну против солдат из КНДР.

Лидер группы Чан Се Юл говорит, что "украинские военные могут обеспечить массовую капитуляцию и дезертирство среди северокорейских солдат, если будет мобилизована проактивная психологическая война".

Ранее сообщалось, что группа почти из 200 бывших северокорейских военных, которые сбежали из страны и сейчас живут в Южной Корее, хотят отправиться в Украину, чтобы использовать свои знания и начать "психологическую войну" против своих экс-соотечественников, которые воюют на стороне РФ.

Читайте также: Это означает глобализацию войны, – Боррель о развертывании войск КНДР на территории России

Участие войск КНДР в войне РФ против Украины

Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.

25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.

28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".

В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.

Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.

5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.

Читайте также: Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе из КНДР, для наступления в Курской области, - The New York Times

Автор: 

КНДР (1189) листовки (97) дезертирство (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Там як у монголів: за дії одного будуть відповідати десятеро.
Тому ніхто нікуди не втече, бо родина в кореї у кращому випадку опиниться у концентраційному таборі.
Страшна, але дієва мотивація.
показать весь комментарий
11.11.2024 22:07
+4
А что ссср? Как только он накрылся звездой, так оказалось, что он и нахер никому не был нужен. Так же будет и с корейцами - на прутню они будут крутить того пончика, если появится возможность.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:50
+4
Однак, 200 колишніх північнокорейських військових, втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї
показать весь комментарий
12.11.2024 01:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Там як у монголів: за дії одного будуть відповідати десятеро.
Тому ніхто нікуди не втече, бо родина в кореї у кращому випадку опиниться у концентраційному таборі.
Страшна, але дієва мотивація.
показать весь комментарий
11.11.2024 22:07 Ответить
Однак, 200 колишніх північнокорейських військових, втекли з країни та нині живуть у Південній Кореї
показать весь комментарий
12.11.2024 01:16 Ответить
200 з 1,2 мільйона (чисельність армії кндр) і за період в 20-25 років.
О
показать весь комментарий
12.11.2024 20:02 Ответить
Абсолютно не допоможе. Мозги не прошиваються після стільки років. Це не комп'ютер. Згадайте ссср, і це в порівнянні з північною, ще цвіточок. Там 100% зомбі.
показать весь комментарий
11.11.2024 22:21 Ответить
У всякому випадку корейці не мають зайвої хромосоми як кацапи. Тому є надія що вони більш людяні ніж свиноорки
показать весь комментарий
11.11.2024 22:30 Ответить
Власівці з тобою посперечалися б.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:25 Ответить
Там теж було вельми просто....Або освенцим, а якщо збіжиш то чекає сибір
показать весь комментарий
12.11.2024 11:19 Ответить
Менше ×уйню радянську читай. Здавалися німцям цілими підрозділами, щоб мститися савєтам за все "хороше". Не з місяця набрали 800 тисяч у армію Власова.
показать весь комментарий
12.11.2024 22:46 Ответить
Можеш мені не розповідати...бабка з Вязьми її вітчим пішов в СС Маму доводила до істерики з дідом..."Черт рябой калхозов понаделал..." "здох падла...в аду будет гореть синим пламенем".....А мати плакала (і вчилась в будівельному інституті в Одесі)..."Как можно такое говорить...єто же наш отец родной...как же мі теперь будем жить без сталина
показать весь комментарий
13.11.2024 00:00 Ответить
А что ссср? Как только он накрылся звездой, так оказалось, что он и нахер никому не был нужен. Так же будет и с корейцами - на прутню они будут крутить того пончика, если появится возможность.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:50 Ответить
Родини всіх корейських військлвих, кіх відправили на фронт у росію є заручниками, тому наврд чи солдати будуть добровільно здаватис у полон.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:05 Ответить
яке плідне "співробітництво" між двома дебільними країнами - рашкою та півн.кореєю.
показать весь комментарий
11.11.2024 23:56 Ответить
Описані у цій статті справа є дуже важлива. Україні треба максимально використати ці можливості.
Адже це означає знешкодити особовий склад ворога, причому ці втрати безповоротні.
показать весь комментарий
12.11.2024 01:39 Ответить
Я думаю в этом есть смысл,эти люди тоже были рабами,а теперь свободные люди благодаря своей смелости,они лучше других знают что может повлиять на сознание солдат кндр
показать весь комментарий
12.11.2024 19:13 Ответить
 
 