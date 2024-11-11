Перебежчики из Северной Кореи передали Украине листовки с призывом к военным КНДР дезертировать с поля боя, - Yonhap
Группа перебежчиков из КНДР передала посольству Украины в Сеуле листовки с призывом к северокорейским солдатам дезертировать с поля боя.
Об этом пишет Yonhap, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказывает издание, "Корпус пропаганды перебежчиков", в состав которого входят бывшие северокорейские солдаты, которые стали перебежчиками, и те, чьи сыновья служили в армии КНДР, доставили пропагандистские листовки в посольство Украины в Сеуле для распространения среди северокорейских солдат в России.
В этих листовках содержатся призывы к дезертирству и инструкция, как это сделать.
Отмечается, что такие же пропагандистские материалы северокорейские перебежчики планируют передать и украинским военным в Брюсселе вместе с письмом, в котором призывают применять психологическую войну против солдат из КНДР.
Лидер группы Чан Се Юл говорит, что "украинские военные могут обеспечить массовую капитуляцию и дезертирство среди северокорейских солдат, если будет мобилизована проактивная психологическая война".
Ранее сообщалось, что группа почти из 200 бывших северокорейских военных, которые сбежали из страны и сейчас живут в Южной Корее, хотят отправиться в Украину, чтобы использовать свои знания и начать "психологическую войну" против своих экс-соотечественников, которые воюют на стороне РФ.
Участие войск КНДР в войне РФ против Украины
Напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил привлечение Россией северокорейских солдат в войне против Украины.
25 октября президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий.
28 октября в Пентагоне заявили, что КНДР отправила в Россию около 10 тысяч своих военных для учений и дальнейшего участия в боевых действиях против Украины, что произойдет в течение "следующих нескольких недель".
В Пентагоне сообщили, что украинские войска могут использовать предоставленное им американское оружие против северокорейских военных, если КНДР вступит в войну против Украины на стороне России.
Представитель Пентагона Пэт Райдер заявил, что примерно несколько тысяч северокорейских солдат уже отправились в Курскую область в России. Меньшее их количество уже находится в Курской области.
5 ноября министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил первые столкновения украинских Сил обороны с войсками КНДР.
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Тому ніхто нікуди не втече, бо родина в кореї у кращому випадку опиниться у концентраційному таборі.
Страшна, але дієва мотивація.
О
Адже це означає знешкодити особовий склад ворога, причому ці втрати безповоротні.