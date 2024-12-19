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Новини Санкції проти Росії
2 012 15

Активи РФ буде заморожено, доки не буде компенсовано заподіяну Україні шкоду, - Європейська рада

ЄС

Лідери Європейського Союзу заявляють, що російські активи залишатимуться нерухомими доти, доки війну РФ проти України не буде припинено та доки не буде компенсовано заподіяну шкоду.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, схвалених лідерами ЄС щодо України у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз, як і раніше, готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом ухвалення додаткових санкцій. Відповідно до законодавства ЄС активи Росії мають залишатися іммобілізованими доти, доки Росія не припинить своєї агресивної війни проти України й не компенсує їй шкоду, завдану цією війною", - ідеться в документі.

Лідери ЄС зазначили, що зусилля щодо подальшого обмеження можливостей Росії вести війну мають тривати. У зв'язку з цим вони привітали ухвалення 15-го пакета санкцій проти Росії, який також включає заходи проти "тіньового флоту".

Крім того, лідери ЄС повторили заклик до повного й ефективного забезпечення санкцій і до подальших засобів і заходів із протидії їх обходу, зокрема через треті країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС оцінює наслідки використання заморожених активів РФ для підтримки України, - Bloomberg

Європейська рада також рішуче засудила посилену й навмисну кампанію Росії проти енергетичної та іншої цивільної інфраструктури України, яка "спрямована на те, щоб перетворити початок зими на зброю". "Він закликає до збільшення матеріальної підтримки та прискорення її постачань, щоб допомогти Україні підтримувати її інфраструктуру електропостачання в робочому стані. В цьому контексті Європейська рада хвалить держави-члени, зокрема сусідів України, за їхній експорт електроенергії в Україну та наголошує на необхідності подальшого збільшення цього експорту. Вона також закликає до подальшої інтеграції енергетичних систем України та Республіки Молдова з енергетичною мережею Союзу як пріоритетного завдання", - наголошується в документі.

Автор: 

санкції (11824) Євросоюз (13401) заморожені активи (561) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+3
Убытки от войны уже перевалили за триллион, а активов там максимум 350 млрд
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19.12.2024 18:33
+3
Хочу напомнить как в 19 году бенин Оманский Дегенерат подарил (поменял на 4) путлеру выигранные в Европейских судах 12 лярдов , то же будит и с активами если это Нарко существо останется у корыта...
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19.12.2024 19:00
+3
Так шкоди рази у три більше ніж тих активів.
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19.12.2024 19:40
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300 лярдів для параші це не гроші. Вони вже змирилися із їх втратою. Віддайте Україні.
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19.12.2024 18:26 Відповісти
Тільки не через Єрмака
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19.12.2024 18:36 Відповісти
Нафта по 20$ і кацапи не змиряться з втратою цих 300 лярдів. Але ж тут цікаво що Захід сам продовжує компенсацію так чи інакше цих грошей засрашкі прямо в цей момент. Про що балакати коли електронна начинка в сраному "шахеді" чи сраному "орєшніку" західна. Санкції? В сраку.
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19.12.2024 19:25 Відповісти
Сейчас больше всего нефти добывают США. При цене 20 накроется вся сланцевая нефтедобыча. На это они не пойдут
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19.12.2024 19:45 Відповісти
Тобто, "ніколи".
С таким же успехом можно сказать:
- Когда с рф снимут санкции?
- Когда путин забеременеет.
p.s. Як на мене, останнє більш вірогидне, ніж перше.
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19.12.2024 18:29 Відповісти
А зараз Україні допомогти, що- не можна?!!
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19.12.2024 18:32 Відповісти
Убытки от войны уже перевалили за триллион, а активов там максимум 350 млрд
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19.12.2024 18:33 Відповісти
Понять и простить.
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19.12.2024 18:40 Відповісти
Що зрозуміти кацапа потрібно *********, а щоб простити необхідно ********* безповоротно і остаточно. Та ідуть вони в китайську дупу!
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19.12.2024 22:07 Відповісти
Хочу напомнить как в 19 году бенин Оманский Дегенерат подарил (поменял на 4) путлеру выигранные в Европейских судах 12 лярдов , то же будит и с активами если это Нарко существо останется у корыта...
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19.12.2024 19:00 Відповісти
Ну так... Відкат же був просто офуєнний... Вистачило на віллу і Ізраїлі і на її охорону британським спецназом...
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19.12.2024 19:44 Відповісти
топ комент
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19.12.2024 22:59 Відповісти
Так шкоди рази у три більше ніж тих активів.
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19.12.2024 19:40 Відповісти
Гроші не все можуть компенсувати. Наприклад: забруднення річок, підірвана ******, на окупованих землях - вирубка лісного масиву/захоронення відходів/ забруднення важкими металами грунтів/ перенаправлення води с водосховища до Криму яке потім років 30ть треба наповнювати заново
А фізично ці гроші ще треба найти...
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19.12.2024 22:01 Відповісти
Рішуче.
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19.12.2024 19:40 Відповісти
 
 