Активи РФ буде заморожено, доки не буде компенсовано заподіяну Україні шкоду, - Європейська рада

Лідери Європейського Союзу заявляють, що російські активи залишатимуться нерухомими доти, доки війну РФ проти України не буде припинено та доки не буде компенсовано заподіяну шкоду.

Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, схвалених лідерами ЄС щодо України у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Європейський Союз, як і раніше, готовий посилити тиск на Росію, зокрема шляхом ухвалення додаткових санкцій. Відповідно до законодавства ЄС активи Росії мають залишатися іммобілізованими доти, доки Росія не припинить своєї агресивної війни проти України й не компенсує їй шкоду, завдану цією війною", - ідеться в документі.

Лідери ЄС зазначили, що зусилля щодо подальшого обмеження можливостей Росії вести війну мають тривати. У зв'язку з цим вони привітали ухвалення 15-го пакета санкцій проти Росії, який також включає заходи проти "тіньового флоту".

Крім того, лідери ЄС повторили заклик до повного й ефективного забезпечення санкцій і до подальших засобів і заходів із протидії їх обходу, зокрема через треті країни.

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Європейська рада також рішуче засудила посилену й навмисну кампанію Росії проти енергетичної та іншої цивільної інфраструктури України, яка "спрямована на те, щоб перетворити початок зими на зброю". "Він закликає до збільшення матеріальної підтримки та прискорення її постачань, щоб допомогти Україні підтримувати її інфраструктуру електропостачання в робочому стані. В цьому контексті Європейська рада хвалить держави-члени, зокрема сусідів України, за їхній експорт електроенергії в Україну та наголошує на необхідності подальшого збільшення цього експорту. Вона також закликає до подальшої інтеграції енергетичних систем України та Республіки Молдова з енергетичною мережею Союзу як пріоритетного завдання", - наголошується в документі.