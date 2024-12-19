Зеленський зустрівся з Фіалою, обговорили продовження підтримки та посилення ППО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою, щоб обговорити продовження підтримки України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

Зеленський подякував Чехії у боротьбі з російською агресією. Україна розраховує, що наступний рік стане максимально результативним для українсько-чеських відносин.

Також він відзначив внесок Чехії в посилення оборонних спроможностей України та рішення продовжити ініціативу з постачання артилерійських снарядів у 2025 році.

Глава держави розповів про актуальні оборонні потреби, серед яких пріоритет – посилення ППО. Необхідні 19 додаткових систем протиповітряної оборони, щоб захистити стратегічні енергетичні обʼєкти. Зміцнення України та посилення наших воїнів на фронті наближає закінчення війни та справедливий мир для всієї Європи.

Крім того, під час зустрічі обговорили євроінтеграційний шлях України, її відновлення та посилення санкційного тиску на РФ.

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