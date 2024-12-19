Кількість військових КНДР у Росії не перевищує 12 тисяч, - Зеленський

У Курській області Росії зафіксовано присутність до 12 тисяч північнокорейських військових.

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується північнокорейських військових, ми їх бачимо. Понад 12 тисяч ми поки що не бачимо. Чи буде більше тієї кількості, яка зафіксована нашими спецслужбами, - не знаю, подивимося", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна наразі не має полонених північнокорейських військовослужбовців, але володіє доказами їхньої участі у війні - фотографіями та відео з убитими солдатами КНДР.

За словами Президента, на тілах знайдених військових були російські паспорти та документи. Водночас, як повідомив Зеленський, російська сторона намагається приховати сліди: "Те саме, що вони робили зі своїми військовими: вони їх повністю спалювали, а кого не спалювали - їх залишали на землі гнити. А тут вони спалюють їм обличчя".

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