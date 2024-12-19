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Новини Війна
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Кількість військових КНДР у Росії не перевищує 12 тисяч, - Зеленський

Кількість військових КНДР у Росії не перевищує 12 тисяч

У Курській області Росії зафіксовано присутність до 12 тисяч північнокорейських військових. 

Про це під час пресконференції в Брюсселі заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Що стосується північнокорейських військових, ми їх бачимо. Понад 12 тисяч ми поки що не бачимо. Чи буде більше тієї кількості, яка зафіксована нашими спецслужбами, - не знаю, подивимося", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна наразі не має полонених північнокорейських військовослужбовців, але володіє доказами їхньої участі у війні - фотографіями та відео з убитими солдатами КНДР.

За словами Президента, на тілах знайдених військових були російські паспорти та документи. Водночас, як повідомив Зеленський, російська сторона намагається приховати сліди: "Те саме, що вони робили зі своїми військовими: вони їх повністю спалювали, а кого не спалювали - їх залишали на землі гнити. А тут вони спалюють їм обличчя".

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Автор: 

Зеленський Володимир (23815) КНДР (1215) Курськ (1108)


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Эту цифру не озвучивал только х-ло.
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19.12.2024 19:17 Відповісти
Таке враження, що на Україні світ клином зійшовся. Ворогів купа, і всі пруться в Україну. Друзів теж немало. Але допомагати не поспішають, все якісь причини вигадують, щоб відмазатись. А як про війська розмова починається, то й взагалі ... тікають від відповіді. Забули, сучі діти, кому вони завдячувати повинні за Свободу. Нагадаю - Радянській армії. Невідомо коли б їх звільнили Британський експедиційні війська аби не війна з срср. Можливо й досі десь гнили у концтаборах, аби гер гітлер зі сталіним не побили глечики заради поділу Європи.
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19.12.2024 20:43 Відповісти
 
 