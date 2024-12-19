Ніяких Стамбульських угод не існувало, Путін - старий фантазьор, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ніяких Стамбульських угод не існувало", за його словами це був ультиматум від РФ.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Була відповідь на ультиматум Російської Федерації. Він (президент РФ Володимир Путін, - ред) просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку в РФ, щоб вони керували нашою державою.

І ця людина говорить, що це якісь угоди. Ну просто старий фантазер! Живе в якомусь своєму світі і своєму акваріумі", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ говоритиме із Зеленським, якщо він піде на вибори та "отримає легітимність", - Путін. ВIДЕО

Нагадуємо, раніше видання The New York Times опублікувало документ, який обговорювали Україна та Росія навесні 2022 року. Проєкт так званого мирного договору не був погоджений.

У Кремлі вважають можливими перемовини щодо України на базі "стамбульських домовленостей".