Ніяких Стамбульських угод не існувало, Путін - старий фантазьор, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ніяких Стамбульських угод не існувало", за його словами це був ультиматум від РФ.
Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.
"Була відповідь на ультиматум Російської Федерації. Він (президент РФ Володимир Путін, - ред) просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку в РФ, щоб вони керували нашою державою.
І ця людина говорить, що це якісь угоди. Ну просто старий фантазер! Живе в якомусь своєму світі і своєму акваріумі", - сказав Зеленський.
Нагадуємо, раніше видання The New York Times опублікувало документ, який обговорювали Україна та Росія навесні 2022 року. Проєкт так званого мирного договору не був погоджений.
У Кремлі вважають можливими перемовини щодо України на базі "стамбульських домовленостей".
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Россия попыталась наложить вето на гарантии безопасности Украины, включив пункт, требующий единогласного согласия.
"Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае вооруженного нападения на Украину каждое из государств-гарантов… на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами, окажет… помощь Украине, как постоянно нейтральному государству, которое подверглось нападению…"
После этого изменения, как заявил член украинской переговорной группы, "мы не заинтересованы в продолжении переговоров". Джерело: https://censor.net/ua/r3494884
Переговорна команда мала узгодити умови для підпису президентами, але вона це не змогла зробити і тому Стамбульскі умови були відкинуті, а не підписані.
Проєкт, зокрема, включав зобов'язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому, заборони на вступ України до ЄС документ не містив.
У тексті також йшлося про скорочення української армії до певних розмірів, проте сторони мали різне бачення того, до яких саме. Росія наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танків, 519 артилерійських гармат. Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.
ти маєш - в ЗСУ , на тебе , давно чекають
Це каже та ж людина, яка:
- на блакитному оці клялася, що не було ніякою операції з вагнерівцями;
- запевняла, що не буде ніякого нападу РФ, маючи на руках точні розвіддані щодо того, де і коли це станеться;
- яка публічно оббрехала та звинуватила у вбивстві Шеремета абсолютно не дотичних до справи людей;
- яка збрехала про мільярд дерев, мільйон дронів 4 тисячі баксів ЗП вчителям і бреше кожен день по дрібних питаннях;
- яка збрехала про свою наркозалежність та підробила результати тесту на наркотики під час передвиборчої компанії.
ЗЄ бреше, як дишить.
І, на відміну від *****, скоріше за все, навіть не знає, коли бреше, а коли ні.
Брехня витіснила всі можливі обіцянки і промови. Вам треба дуже швидко самоліквідуватися. Поки є куди.