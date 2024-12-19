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Ніяких Стамбульських угод не існувало, Путін - старий фантазьор, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ніяких Стамбульських угод не існувало", за його словами це був ультиматум від РФ.

Про це він сказав під час пресконференції у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ.

"Була відповідь на ультиматум Російської Федерації. Він (президент РФ Володимир Путін, - ред) просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок розвитку в РФ, щоб вони керували нашою державою.

І ця людина говорить, що це якісь угоди. Ну просто старий фантазер! Живе в якомусь своєму світі і своєму акваріумі", - сказав Зеленський.

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Нагадуємо, раніше видання The New York Times опублікувало документ, який обговорювали Україна та Росія навесні 2022 року. Проєкт так званого мирного договору не був погоджений.

У Кремлі вважають можливими перемовини щодо України на базі "стамбульських домовленостей".

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) путін володимир (23811) переговори з Росією (1080)


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Топ коментарі
+38
Про них не тільки ***** тоді говорив,а й Ердоган і Борис Джонсон. Мабуть теж фантазери,тільки клован не фантазер.
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19.12.2024 17:44
+30
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19.12.2024 17:42
+26
А в пуйла є оригінал із підписами.... Арахамія і унт із ним знають!
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19.12.2024 17:42
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Угод не було, бо угода - це щось підписане/парафоване і т.д. Були проєкти**************. Питань багато, а агрохімію з чалим і кого ще там розстріляти є за що. Але якщо одна зі сторін виходить з переговорів казати про якісь угоди може заднім числом тільки *****. Воно ж більше року мовчало і тільки потім вилізло з тими папірцями.

Россия попыталась наложить вето на гарантии безопасности Украины, включив пункт, требующий единогласного согласия.

"Государства-гаранты и Украина соглашаются, что в случае вооруженного нападения на Украину каждое из государств-гарантов… на основании решения, согласованного всеми государствами-гарантами, окажет… помощь Украине, как постоянно нейтральному государству, которое подверглось нападению…"

После этого изменения, как заявил член украинской переговорной группы, "мы не заинтересованы в продолжении переговоров". Джерело: https://censor.net/ua/r3494884
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19.12.2024 18:40 Відповісти
І дійсно, який Стамбул? Де таке є, хто бачив?
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19.12.2024 18:41 Відповісти
Было в свое время детали этих Стамбульских договоренностей в СМИ всплывали, что интересно там не было речи о передаче территорий россии, днр и лнр в границах областей, что-то еще про федерализацию и т д
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20.12.2024 00:01 Відповісти
Та хто ж тобі вірить, старий ти клоун.
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19.12.2024 18:50 Відповісти
"фантазер ты меня называла"
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19.12.2024 18:53 Відповісти
Кловунчики, яки тужаться зробити вигляд, що угода між країнами була досягнута і підписана президентами - що ж ви її підписану показати не можете?

Переговорна команда мала узгодити умови для підпису президентами, але вона це не змогла зробити і тому Стамбульскі умови були відкинуті, а не підписані.
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19.12.2024 18:57 Відповісти
Клоун (-неса) Аня, тобі в голову чомусь не приходить питання: чому український народ про зміст стамбульського договорняка дізнався не від зе-лідОра в березні 2022, а з іноземних джерел, аж в 2024 році. https://www.radiosvoboda.org/a/news-myrna-uhoda-perehovory-********-rf-2022/32844144.html Чому український народ дізнається про стамбульські перемовини-договорняки зе-лідОра з кремлем, не від зеленського, а від іноземних ЗМІ через 2 роки з початку стамбульських перемовин? І не грай дурня, бо в нас один найвеличніший дурень вже є. Ніхто не казав, що стамбульські угоди були підписані, але вони, судячи з інформації від Пристайка та судячи з інформації від іноземних ЗМІ готувалися до підписання зеленським. https://www.wsj.com/world/russia-ukraine-peace-deal-2022-document-6e12e093 The Wall Street Journal опублікувала проєкт мирних угод між Росією та Україною, який обговорювався у квітні 2022 року - після переговорів російської та української делегацій, що відбулися наприкінці березня у Стамбулі. Документ, який аналізує видання, датований 15 квітня 2022 року, тобто вже після візиту до Києва на той момент прем'єра Великобританії Бориса Джонсона, якого російська влада звинуватила у зриві угод.

Проєкт, зокрема, включав зобов'язання України відмовитися від прагнення вступити до НАТО і зберігати нейтральний статус. При цьому, заборони на вступ України до ЄС документ не містив.

У тексті також йшлося про скорочення української армії до певних розмірів, проте сторони мали різне бачення того, до яких саме. Росія наполягала на її чисельності у 85 тисяч військових, 342 танків, 519 артилерійських гармат. Україна, як стверджується, була згодна на 250 тисяч військовослужбовців, 800 танків та 1900 артилерійських гармат.
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19.12.2024 22:07 Відповісти
цікаво люди які стверджують про наявність якихось угод - вони дійсно вірять що переговорні групи очолювані Арахамією і Мединським, людьми з мікроскопічним впливом на владу в своїх країнах, дійсно могли там щось серьйозне підписати? Не смішіть. Обидві сторони відправили клоунів, щоб промоніторити настрої і межі можливого, спроба виявилась невдалою бо руснє потрібна була капітуляція, але вимагати її було глупо і дивно обісравшись до того під Київом
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19.12.2024 19:00 Відповісти
нет не так, переговоры вообще так не ведутся, сначала договариваются(без всяких очных встреч, переговоры могут длится днями-неделями), когда договоренности достигнуты начинается публичная политическая часть - объявляется встреча для переговоров и объявляется тот или иной результат или начинается процесс урегулирования или подписываются какие-нибудь бумажки. Многие этого не понимают, если после переговоров дело не пошло это не значит что не договорились, это значит что уже достигнутые договоренности по той или иной причине не исполняются и всё заглохло.
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20.12.2024 00:25 Відповісти
Херпіду чомусь весь час бреше, бреше і ще раз бреше. На цей раз не пройде. По діях видно, а не по словах, що все, що робилося з 2019 року, було і є не на користь України.
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19.12.2024 19:06 Відповісти
Ну коли рашку примусять до припинення вогню, то в Україні пройдуть вибори і він таки піде.
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19.12.2024 19:09 Відповісти
Спамте цю ботяру.
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19.12.2024 19:31 Відповісти
Пані Анно, Ви читали Конституцію України? А ще запитання, а хто має примусити Рашу до припинення вогню? А припинення вогню змушує ворога забрати свої війська з окупованих територій, чи "просто перестать стрелять?" Я десь таке чув, що "нужно просто пероестать стрелять", домомогло?
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19.12.2024 19:49 Відповісти
хто має примусити Рашу до припинення вогню?
ти маєш - в ЗСУ , на тебе , давно чекають
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19.12.2024 20:18 Відповісти
Якщо це до мене "що я маю в ЗСУ", я так розумію, що маю служити в ЗСУ? Так я своє відслужив і навіть з великими і невиліковними хворобами піду, коли отримаю повістку. Уточнюю, тільки після 5-ї, як це зробив Боневтік Потужний, хоча він 5-му не отримав, а відкосив від 4-х. Я можу брати приклад з людини, яка виграла вибори і сьогодні займає найвищу посаду в Україні?
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19.12.2024 21:47 Відповісти
theбРІхло, досі вважає що йому вірять????
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19.12.2024 19:26 Відповісти
Звісно, віримо. Ти ж, гундосий висер, ніколи нам не брехав!
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19.12.2024 19:32 Відповісти
Зелене чмо з усіма так справи веде.Постійно бреше і швиряє, тому цього покидька і зневажає весь світ.
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19.12.2024 19:47 Відповісти
Нагадаю.
Це каже та ж людина, яка:
- на блакитному оці клялася, що не було ніякою операції з вагнерівцями;
- запевняла, що не буде ніякого нападу РФ, маючи на руках точні розвіддані щодо того, де і коли це станеться;
- яка публічно оббрехала та звинуватила у вбивстві Шеремета абсолютно не дотичних до справи людей;
- яка збрехала про мільярд дерев, мільйон дронів 4 тисячі баксів ЗП вчителям і бреше кожен день по дрібних питаннях;
- яка збрехала про свою наркозалежність та підробила результати тесту на наркотики під час передвиборчої компанії.

ЗЄ бреше, як дишить.
І, на відміну від *****, скоріше за все, навіть не знає, коли бреше, а коли ні.
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19.12.2024 20:11 Відповісти
В зє пам'ять як і в його ЛОХторату! Лише трои відрізняється від амебної.
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19.12.2024 20:16 Відповісти
То все кацапське ІПСО.
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19.12.2024 20:33 Відповісти
"Не вір нічому, поки це не буде офіційно спростовано" (С) )))
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19.12.2024 20:40 Відповісти
Ризикує зеленський ...оту шоблу ,яка була присутьня в Стамбулі ,візьмуть за кольйоні ...та ще і розпечаткі з підписами в неті розповсуджують ,і тоді тебе вовік 🤡 ...СБУ повино заарештувати !!!
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19.12.2024 21:14 Відповісти
Довіри 0,001%.
Брехня витіснила всі можливі обіцянки і промови. Вам треба дуже швидко самоліквідуватися. Поки є куди.
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19.12.2024 22:08 Відповісти
От як "осмілів" ішак. А де ж ти було чмо до сьогодні?
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19.12.2024 22:54 Відповісти
Омана теж не було ?
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19.12.2024 23:34 Відповісти
, а ты - старое трепло ....Про эти соглашения знают все разведки мира...
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20.12.2024 00:02 Відповісти
Зеленского не переносила органически и не переношу,но тут я с ним согласна ,хотя высказался по отношению к ху..у очень мягко…
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20.12.2024 00:06 Відповісти
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