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Новини Допомога Україні
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Британія із союзниками із січня планують постачати Україні десятки тисяч БпЛА

британія

Очолювана Британією і Латвією коаліція країн, які займаються спільними закупівлями БпЛА для України, в січні 2025 року розпочнуть передання десятків тисяч дронів.

Про це заявив заступник голови Міноборони Великої Британії Люк Поллард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що в січні відбудеться помітна зміна ситуації, коли ми розпочнемо постачання десятків тисяч безпілотних літальних апаратів у рамках коаліції, яку Велика Британія очолює разом із норвезькими та латвійськими партнерами", - наводить відомство слова Полларда з виступу в Палаті громад парламенту.

Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет допомоги Україні майже на $285 млн, про який стало відомо раніше в четвер, передбачатиме надання близько $233 млн на закупівлю "ключового військового обладнання" через Міжнародний фонд для України, керований Лондоном. Зокрема, ці кошти підуть на закупівлю систем ППО та обладнання до них, а також "на зміцнення бойової потужності ВМС України, зокрема на передові розвідувальні БпЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, БпЛА для знешкодження мін і баражувальні боєприпаси".

Решта коштів піде на постачання систем радіоелектронної боротьби з дронами, "а також респіраторів і обладнання для захисту українських військовослужбовців на полі бою".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги на суму £225 млн ($286 млн) для Військово-морських сил та ППО України, - Reuters

Автор: 

безпілотник (4153) Велика Британія (5578) дрони (4695)


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Топ коментарі
+9
Мгм.
Майже трирічний термін вагітності - це потужно!
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19.12.2024 20:10
+6
Як завжди, пообіцяли мільйон дронів, провалили, на фронті срака, партнери аврально перекривають провал лідора нації. Одне радує-партнери вже не слухають його піздьош. Якби вони йому вірили на слово то після заяви про мільйон дронів повірили б що дефіциту в ЗСУ дронів не буде і відповідно зайнялися би в-вом іншого бк
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19.12.2024 20:17
+4
просто підлість з боку союзників! це, вони не вірять шо зеля своєю ж оп-ою разом з уморовим мільйони кожного місяця поставляє? бач шо удумали, дискредитувати найвеличніших!
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19.12.2024 20:13
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Мгм.
Майже трирічний термін вагітності - це потужно!
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19.12.2024 20:10 Відповісти
так Умєров вже напостачав Два мільйони безпілотників
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19.12.2024 20:12 Відповісти
просто підлість з боку союзників! це, вони не вірять шо зеля своєю ж оп-ою разом з уморовим мільйони кожного місяця поставляє? бач шо удумали, дискредитувати найвеличніших!
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19.12.2024 20:13 Відповісти
Оце Люк! Всім Люкам Люк! Достойний козак, як і Борис Джонсонюк.....!!!
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19.12.2024 20:15 Відповісти
Як завжди, пообіцяли мільйон дронів, провалили, на фронті срака, партнери аврально перекривають провал лідора нації. Одне радує-партнери вже не слухають його піздьош. Якби вони йому вірили на слово то після заяви про мільйон дронів повірили б що дефіциту в ЗСУ дронів не буде і відповідно зайнялися би в-вом іншого бк
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19.12.2024 20:17 Відповісти
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19.12.2024 20:24 Відповісти
Партнерам вірю, сказали скільки поставлять, зроблять, а наш Херпіду Потужний кожного дня бреше і обіцяє, а у війську дифіцит не тільки дронів.
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19.12.2024 20:27 Відповісти
А де наші мільйони дронів? Чи знову сонцесяйний ********?
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19.12.2024 20:32 Відповісти
У січні..., планують..... Суцільні анонси.... Хотілось би, щоб було не словом, а ділом(спочатку).....
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19.12.2024 20:34 Відповісти
Тільки зелених козлів і близько не підпускайте-пох*рять все!
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19.12.2024 20:35 Відповісти
Десятки тысяч в год, в месяц в день ? Один Стерненко в месяц почти 10000 поставляет а эти балаболы сколько ?
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19.12.2024 20:38 Відповісти
Передавайте через Стерно, вылупков елдаковских на дух не подпускайте.
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19.12.2024 20:41 Відповісти
зараз в наявності два нічних та чотири денних.. для каруселі це дуже мало...і це на нулі.. просиш - відповідь - немає.. самі справляйтеся...
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19.12.2024 20:49 Відповісти
Куди ми дрони будемо дівати? Оце питання завдали...
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19.12.2024 21:00 Відповісти
А вчора і сьогодні вони нічого не планують.
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19.12.2024 21:11 Відповісти
сакральна дата - спецом ждуть нового року
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19.12.2024 21:45 Відповісти
Скажіть,а на хой куй респіратори? Від ковіду залишки? Треба кудись подіти?
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19.12.2024 23:40 Відповісти
Тому гостя Василя Пехню сказала, що з 35 розробників дронів - 75% з них не мають контрактів на наступний рік від держави.Союзники депінгують... Релокація вже не за горами.
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20.12.2024 01:55 Відповісти
 
 