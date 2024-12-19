Британія із союзниками із січня планують постачати Україні десятки тисяч БпЛА

Очолювана Британією і Латвією коаліція країн, які займаються спільними закупівлями БпЛА для України, в січні 2025 року розпочнуть передання десятків тисяч дронів.

Про це заявив заступник голови Міноборони Великої Британії Люк Поллард, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я можу підтвердити, що в січні відбудеться помітна зміна ситуації, коли ми розпочнемо постачання десятків тисяч безпілотних літальних апаратів у рамках коаліції, яку Велика Британія очолює разом із норвезькими та латвійськими партнерами", - наводить відомство слова Полларда з виступу в Палаті громад парламенту.

Крім того, Поллард повідомив, що новий пакет допомоги Україні майже на $285 млн, про який стало відомо раніше в четвер, передбачатиме надання близько $233 млн на закупівлю "ключового військового обладнання" через Міжнародний фонд для України, керований Лондоном. Зокрема, ці кошти підуть на закупівлю систем ППО та обладнання до них, а також "на зміцнення бойової потужності ВМС України, зокрема на передові розвідувальні БпЛА, безпілотні надводні апарати останнього покоління, БпЛА для знешкодження мін і баражувальні боєприпаси".

Решта коштів піде на постачання систем радіоелектронної боротьби з дронами, "а також респіраторів і обладнання для захисту українських військовослужбовців на полі бою".

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