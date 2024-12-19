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Новини Війна
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Втрати росіян в Україні сягнуть мільйона осіб за пів року, - Міноборони Британії

Ліквідований росіянин

В наступні півроку втрати росіян у війні проти України можуть сягнути 1 мільйона осіб.

Про це заявив заступник міністра оборони Люк Поллард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За оцінками Міністерства оборони Британії, загальні втрати Росією особового складу в Україні з початку повномасштабної війни перевищують 750 тисяч вбитими і пораненими, а приблизно через шість місяців ця цифра може сягнути 1 мільйона осіб.

Нагадаємо, за даними Генштабу загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно становлять 768 220 осіб.

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Автор: 

Велика Британія (5578) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+8
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19.12.2024 20:39
+4
Угу. Уже три года
.
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19.12.2024 20:49
+3
Сходи в ТЦК, дізнаєшся скільки.
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19.12.2024 20:36
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Добре що у нас тільки 30 тисяч.
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19.12.2024 20:33 Відповісти
Сходи в ТЦК, дізнаєшся скільки.
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19.12.2024 20:36 Відповісти
За тобою чергу можна зайняти?
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19.12.2024 20:37 Відповісти
Я ходив, на відміну від тебе.
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19.12.2024 20:44 Відповісти
Та тут по ходу всі ходили )))
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19.12.2024 20:47 Відповісти
пів року...до кінця січня
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19.12.2024 20:35 Відповісти
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19.12.2024 20:39 Відповісти
похоже запад кацапам готовит огромный пздц
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19.12.2024 20:42 Відповісти
Угу. Уже три года
.
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19.12.2024 20:49 Відповісти
Угу. Все три года сидят во власти Украины фсбэшные гниды
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19.12.2024 20:58 Відповісти
І половина з цього мільйона це донбасівці і з інших ТОТ. Тобто по суті втрати кацапів менші ніж втрати українців. Це я про мобілізаційний ресурс. Якщо врахувати мирних, то там взагалі жах.
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19.12.2024 20:59 Відповісти
Мабуть вже більше мільйона,бо скільки здохло внаслідок 11 річної війни з Україною може дізнаємось згодом,якщо московити не знищать архіви,і буде адекватна влада на азіопський території рукожопой окраіни Китаю.
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19.12.2024 21:08 Відповісти
Потєрь нєт - олєнєвод шойгу!
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19.12.2024 21:16 Відповісти
 
 