Втрати росіян в Україні сягнуть мільйона осіб за пів року, - Міноборони Британії
В наступні півроку втрати росіян у війні проти України можуть сягнути 1 мільйона осіб.
Про це заявив заступник міністра оборони Люк Поллард, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
За оцінками Міністерства оборони Британії, загальні втрати Росією особового складу в Україні з початку повномасштабної війни перевищують 750 тисяч вбитими і пораненими, а приблизно через шість місяців ця цифра може сягнути 1 мільйона осіб.
Нагадаємо, за даними Генштабу загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 19.12.24 орієнтовно становлять 768 220 осіб.
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