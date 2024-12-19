Українці повинні прийняти фундаментальні рішення - продовжувати боротьбу чи вести переговори, - Блінкен

Україні необхідно прийняти важливе рішення - продовжувати боротьбу, або ж вести переговори про встановлення миру.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню", - сказав глава американської дипломатії.

Блінкен підкреслив, що також фундаментальним є питання, чи готова Росія це зробити.

"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів – ред.), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", - продовжив держсекретар США.

Це, за його словами, означає подальшу роботу для зміцнення позицій України на полі бою, щоб вона мала необхідні ресурси, боєприпаси та мобілізованих бійців. Крім того, це означає продовження максимального тиску на РФ.

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Блінкен підкреслив, що коли справа дійде до припинення вогню, це має відбутися на справедливих умовах та з довготривалою перспективою. За його словами, важливо не дати Росії перепочити, переозброїтися та знову напасти через рік, два або п’ять років. "Це матиме вирішальне значення", - зауважив держсекретар США.

Блінкен також підкреслив важливість підтримки України на шляху до успіху як незалежної держави.

"Її не стерли з карти. Це те, чого хотів Путін та зазнав провалу. Україна може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному плані та в плані демократії. Це найкраща можлива відсіч Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду", - зазначив глава Держдепартаменту США.

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