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Українці повинні прийняти фундаментальні рішення - продовжувати боротьбу чи вести переговори, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Україні необхідно прийняти важливе рішення - продовжувати боротьбу, або ж вести переговори про встановлення миру.

Про це заявив  державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню", - сказав глава американської дипломатії.

Блінкен підкреслив, що також фундаментальним є питання, чи готова Росія це зробити.

"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів – ред.), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", - продовжив держсекретар США.

Це, за його словами, означає подальшу роботу для зміцнення позицій України на полі бою, щоб вона мала необхідні ресурси, боєприпаси та мобілізованих бійців. Крім того, це означає продовження максимального тиску на РФ.

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Блінкен підкреслив, що коли справа дійде до припинення вогню, це має відбутися на справедливих умовах та з довготривалою перспективою. За його словами, важливо не дати Росії перепочити, переозброїтися та знову напасти через рік, два або п’ять років. "Це матиме вирішальне значення", - зауважив держсекретар США.

Блінкен також підкреслив важливість підтримки України на шляху до успіху як незалежної держави.

"Її не стерли з карти. Це те, чого хотів Путін та зазнав провалу. Україна може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному плані та в плані демократії. Це найкраща можлива відсіч Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду", - зазначив глава Держдепартаменту США.

Також читайте: Рішення про переговори з РФ має приймати президент Зеленський, - Білий дім

Автор: 

Блінкен Ентоні (1157) переговори з Росією (1080) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+23
Це можна зрозуміти так: Чи вести боротьбу чи здатися!
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19.12.2024 21:40
+11
З Вашими обмеженнями та "щедрою" допомогою продовжувати боротьбу нереально.
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19.12.2024 21:41
+10
https://www.facebook.com/pogomij?__cft__[0]=AZU5q_uS_K4qt5rNLy96FdvyPUtJpb9QZL-8OwAJimGYOyycB0BTT-XEGZw9TAv965kPVPiZwM9ZSo8_JBXUWND_ocobYpziRZ1F9si9NU5Ar_QFd5WNS3qsFKbQOkuBMNorcJ1yq21akB9mLbO7QHKrqd5M5NwyxEoaZ_RQxCb8vOGN46rKSEeLTmXfd_-OgQZS9lbWzSmce2f9kQ0uOi5uZgUUwZXIYYwh30u9OCVRW2Hw7PyI58dVi43_V_xXHwk&__tn__=-UC%2CP-y-R Іван Сімочкін:

Я так, просто для інформації скажу, бо зелене гівно несеться потоком, а правдива інформація до людей не пробивається.

Вчора, коли аж під кінець засідання ВР вперше голосували зняти Бойко з комітету прав людини і не вистачило голосів, з нашої фракції Європейська Солідарність, звісно ж, проголосували ЗА всі, хто був присутній. Але Петра Порошенка не було в залі і він, відповідно, не проголосував тоді, і гівнюки пішли лити бруд і брехню.

Так ось. Петро Порошенко вчора був на фронті, на Курському напрямку. Там, де зараз корейська орда ломить на наші позиції, як сарана - що тупо не вистачає бк класти їх в землю хвилю за хвилею. Порошенко привіз дрони і іншу зброю на МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ. На свої власні мільйон доларів, а не як мародер і брехлива гнида припула - обдирає всю країну і невідомо що потім з цим баблом робить. (Хоча судячи з того, як притула підключився до зелено-фсбшної зграї в оббріхуванні Пороха, для мене це доказ, що він бабло краде разом з Зеленським)

Так ось, поки зелені тварі розкрадають оборонний бюджет і донати громадян, Порох закуповує зброю за свої і везе на фронт. Везе нічні дрони, які міноборони НЕ ПОСТАЧАЄ ВЗАГАЛІ!

До речі, я знаю, що команда Порошенка взагалі всі ці три роки спеціалізується на поставках тих видів зброї і спорядження, які держава і інші фонди не дають, і тому це просто взагалі нема де взяти - тільки якщо Петро Олексійович закупить на власні гроші і привезе.

Так ось, ПП був на фронті, тому не зміг проголосувати. Коли статевий терорист Анал-табу Яременко це почув, він вліз в чужу розмову і почав волати: "А ШО КРІМ ТЕБЕ НЕМА КОМУ ПЕРЕДАТИ ДРОНИ?!" За що і отримає тепер "отвєтку".

Так, гнида зелена, так. Крім Пороха зараз нема кому закупити і привезти військам зброю. Бо ви, тварі, все вкрали, виконуючи накази кремлівських спецслужб.
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19.12.2024 22:22
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Всі розуміють що ви зрадили власний народ, тільки щоб не йти воювати.Нас туди кинули,а зараз самі не йдете. І нам жити нормально заважаєте і самі не живете, все що ви робили, це тягнули кацапстан сюди.
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20.12.2024 07:26 Відповісти
Якшо зараз «зупинити війну», то через 10 років не буде ні Украіни ні миру. Росія відновиться і вже буде нападати на НАТО. Це ясно всім, але не блінкену
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20.12.2024 13:01 Відповісти
Хто заважає Україні й НАТО так само підготуватись за ці 10 років. У вас час, це з якогось переляку одностороння опція. Чи ви вважаєте, що підготуватись може тільки рашка, а Україна, як й раніше буде страждати фігнею, а потім волати "допоможіть, ******** напали!"? Виходить ви не вірите у свою державу, й на те є підстави, так?
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20.12.2024 18:33 Відповісти
Вони тобі приймуть що ухилянти будуть героями,а армія як завжди цапами відбувайлами,а потім будуть жертви своїх дітей.
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20.12.2024 07:23 Відповісти
На жаль, це вирішують дєрьмак й зелена потвора. А вони зовсім не хотять закінчення військових дій, адже знають, що мир, це їхній кінець.
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20.12.2024 08:50 Відповісти
США має прийняти фундаментальне рішення: чи вони світовий жандарм, чи всі кому хочеттся (з ядерною зброєю бажано) можуть творити шо забажають, а Америку вважатимуть за ссикунів
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20.12.2024 13:00 Відповісти
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