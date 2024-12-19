Українці повинні прийняти фундаментальні рішення - продовжувати боротьбу чи вести переговори, - Блінкен
Україні необхідно прийняти важливе рішення - продовжувати боротьбу, або ж вести переговори про встановлення миру.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Українці повинні прийняти фундаментальні рішення щодо продовження боротьби або переговорів та спроби довести це до припинення вогню", - сказав глава американської дипломатії.
Блінкен підкреслив, що також фундаментальним є питання, чи готова Росія це зробити.
"Втім, якщо дійде до цього (до переговорів – ред.), ми хочемо переконатися, що українці та адміністрація Трампа матимуть найкращі позиції для укладення найсильнішої угоди", - продовжив держсекретар США.
Це, за його словами, означає подальшу роботу для зміцнення позицій України на полі бою, щоб вона мала необхідні ресурси, боєприпаси та мобілізованих бійців. Крім того, це означає продовження максимального тиску на РФ.
Блінкен підкреслив, що коли справа дійде до припинення вогню, це має відбутися на справедливих умовах та з довготривалою перспективою. За його словами, важливо не дати Росії перепочити, переозброїтися та знову напасти через рік, два або п’ять років. "Це матиме вирішальне значення", - зауважив держсекретар США.
Блінкен також підкреслив важливість підтримки України на шляху до успіху як незалежної держави.
"Її не стерли з карти. Це те, чого хотів Путін та зазнав провалу. Україна може міцно стояти на власних ногах у військовому, економічному плані та в плані демократії. Це найкраща можлива відсіч Путіну. І я знаю, що президент Трамп захоче укласти хорошу угоду", - зазначив глава Держдепартаменту США.
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Я так, просто для інформації скажу, бо зелене гівно несеться потоком, а правдива інформація до людей не пробивається.
Вчора, коли аж під кінець засідання ВР вперше голосували зняти Бойко з комітету прав людини і не вистачило голосів, з нашої фракції Європейська Солідарність, звісно ж, проголосували ЗА всі, хто був присутній. Але Петра Порошенка не було в залі і він, відповідно, не проголосував тоді, і гівнюки пішли лити бруд і брехню.
Так ось. Петро Порошенко вчора був на фронті, на Курському напрямку. Там, де зараз корейська орда ломить на наші позиції, як сарана - що тупо не вистачає бк класти їх в землю хвилю за хвилею. Порошенко привіз дрони і іншу зброю на МІЛЬЙОН ДОЛАРІВ. На свої власні мільйон доларів, а не як мародер і брехлива гнида припула - обдирає всю країну і невідомо що потім з цим баблом робить. (Хоча судячи з того, як притула підключився до зелено-фсбшної зграї в оббріхуванні Пороха, для мене це доказ, що він бабло краде разом з Зеленським)
Так ось, поки зелені тварі розкрадають оборонний бюджет і донати громадян, Порох закуповує зброю за свої і везе на фронт. Везе нічні дрони, які міноборони НЕ ПОСТАЧАЄ ВЗАГАЛІ!
До речі, я знаю, що команда Порошенка взагалі всі ці три роки спеціалізується на поставках тих видів зброї і спорядження, які держава і інші фонди не дають, і тому це просто взагалі нема де взяти - тільки якщо Петро Олексійович закупить на власні гроші і привезе.
Так ось, ПП був на фронті, тому не зміг проголосувати. Коли статевий терорист Анал-табу Яременко це почув, він вліз в чужу розмову і почав волати: "А ШО КРІМ ТЕБЕ НЕМА КОМУ ПЕРЕДАТИ ДРОНИ?!" За що і отримає тепер "отвєтку".
Так, гнида зелена, так. Крім Пороха зараз нема кому закупити і привезти військам зброю. Бо ви, тварі, все вкрали, виконуючи накази кремлівських спецслужб.