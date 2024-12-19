Суд відправив очільника КРАІЛ Рудого в СІЗО
Печерський районний суд Києва призначив очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
У слідчому ізоляторі Рудий перебуватиме до 4 лютого.
Нагадаємо раніше працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.
У Рудого виявили кокаїн у великих розмірах
Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.
Досудове розслідування триває.
Нагадується також, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ та народепа Олексія Гончаренка писав, що ДБР затримало очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ.
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А де чтерей панцерні і пєс?
Чебурекимагнитная индуктивность есть, Чебоксарынеодимовые магниты есть, а Чебурашкииндуктивных магнитов нет.
Просветите, где копать?
Далі справа розвалиться і вже за тиждень "здрастуй, лондонія!" чи де він там "хвортіхвікацією" прібарахлілся?
"
А гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои"Наркота в этом деле нужна только для того, чтоб адвокаты под залог не вытащили. А без цели продажи, шоб когда бабло выдаст, можно было отыграть обратно
наркота не привід відмовити
Прашу атнєстісь с паніманієм.
Ви от скажіть мені, бо я може десь помиляюсь:
1) Спочатку приймають корявий закон про державне регулювання азартних ігор. Обіцяють прозорі правила для бізнесу та мільйони мільярдів п̶о̶с̶а̶д̶ж̶е̶н̶и̶х̶ ̶д̶е̶р̶е̶в̶ податків у бюджет. Кажуть, що розробкою законопроєкту займався екс топменеджер російських компаній, на прізвище Баум. Законопроєкт прийнятий, президентом підписаний.
2) Потім створюють "ідеально чесну комісію" (КРАІЛ), яка має "абсолютно прозоро" видавати ліцензії для... дивимось пункт 1. Голову комісії призначив КабМін.
3) Потім постійно йде мова про те, що російський бізнес має шалені прибутки на азартних іграх в Україні.
4) А тепер голову комісії приймають з баблом та героїном по справі сприяння росії.
План був ********, спрацював як треба!