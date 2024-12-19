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Новини
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Суд відправив очільника КРАІЛ Рудого в СІЗО

Очільник КРАІЛ Іван Рудий

Печерський районний суд Києва призначив очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У слідчому ізоляторі Рудий перебуватиме до 4 лютого.

Нагадаємо раніше працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

Читайте: Кабмін призначив службове розслідування проти голови Нацкомісії з азартних ігор

У Рудого виявили кокаїн у великих розмірах

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Нагадується також, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ та народепа Олексія Гончаренка писав, що ДБР затримало очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ.

Автор: 

Рудий Іван (10) КРАІЛ (86) Печерський суд Києва (38)


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Топ коментарі
+10
Яскравий зразок критеріїв при призначенні в зеленої влади. І наркоман, і зрадник. ****. Все норм.
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19.12.2024 22:15
+7
є недолік - не херой України, як бойко!
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19.12.2024 22:16
+5
***, ти б не нагадував! Бо до ранку ще й впаяють героя!
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19.12.2024 22:21
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19.12.2024 22:02 Відповісти
Азартні ігри з державою можуть не проканати
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19.12.2024 22:02 Відповісти
Влучно! І головне - "не проконали" поки що.... (далі буде)
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19.12.2024 22:17 Відповісти
ото лохотронщик дає
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19.12.2024 22:03 Відповісти
Спати сьогодні Іван не буде - щоб "ворог" із тилу не зайшов....
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19.12.2024 22:13 Відповісти
Як новачок на магадані) та їм малюська там надбудував п'яти зіркові хороми в СІЗО, на такі випадки.
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19.12.2024 22:47 Відповісти
Яскравий зразок критеріїв при призначенні в зеленої влади. І наркоман, і зрадник. ****. Все норм.
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19.12.2024 22:15 Відповісти
є недолік - не херой України, як бойко!
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19.12.2024 22:16 Відповісти
***, ти б не нагадував! Бо до ранку ще й впаяють героя!
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19.12.2024 22:21 Відповісти
... краще посмертно)))
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19.12.2024 22:24 Відповісти
Та ні, такі ***** живуть довго і щасливо за наш кошт.
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19.12.2024 22:28 Відповісти
... самокатів не вистачає - не сезон! Гололедиця...
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19.12.2024 22:34 Відповісти
Рудий!
А де чтерей панцерні і пєс?
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19.12.2024 22:28 Відповісти
Можна було альтернативу зробити: якщо в казино на одному гральному століку тричі підряд випадає сектор "zero" - замість СІЗО цілодобовий домашній арешт
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19.12.2024 22:39 Відповісти
є такі "гральні столики"! але три "zero" підрд - це "паліво"... (спалитися)
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19.12.2024 22:43 Відповісти
Ну, нє сільон я в азартних іграх... Не граю в них..
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19.12.2024 22:47 Відповісти
якщо в 2-х словах - столи із магнітами, і не простими, а індуктивними....
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19.12.2024 22:54 Відповісти
Захотел себя проверить. Набрал в ГУГЛ "индуктивный магнит". Только одна одна ссылка на Алиэкспресс. Чебуреки магнитная индуктивность есть, Чебоксары неодимовые магниты есть, а Чебурашки индуктивных магнитов нет.
Просветите, где копать?
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19.12.2024 23:31 Відповісти
"Високоіндуктивний магніт" не на свинособачій мові а на українській...
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19.12.2024 23:36 Відповісти
Високоіндуктивний магніт - це один із методів лікування, який базується на електромагнітному полі високої інтенсивності, що сприятливо впливає на тканини людини.
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19.12.2024 23:47 Відповісти
Електромагніт. Ніяких "індуктивних" магнітів не існує
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20.12.2024 01:58 Відповісти
ну там же індукція
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20.12.2024 08:18 Відповісти
Адвокат трохи підкоректує і з'ясується, що підозрюваний "зберігав кокаїн у особливо великих розмірах без мети збуту, для подальшого вживання блазнем-недомірком".
Далі справа розвалиться і вже за тиждень "здрастуй, лондонія!" чи де він там "хвортіхвікацією" прібарахлілся?
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19.12.2024 23:26 Відповісти
Хер там. Где бабки хотят закрысить от зеленой нечисти, она, нечтисть, дела не закроет.
"А гадость пьют из экономии, хоть поутру, да на свои"

Наркота в этом деле нужна только для того, чтоб адвокаты под залог не вытащили. А без цели продажи, шоб когда бабло выдаст, можно было отыграть обратно
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19.12.2024 23:37 Відповісти
залог не дають якщо вбивство або згвалтування або держзрада
наркота не привід відмовити
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20.12.2024 08:19 Відповісти
"феня" - єсть, "фуфло" - єсть, "фторнєк" - нєту.
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20.12.2024 01:01 Відповісти
Ваня Рудой нєвінават.Он нюхаєт только - когда карта нє прьот ілі в лотерєю нє фартіт.
Прашу атнєстісь с паніманієм.
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20.12.2024 00:19 Відповісти
Слава 73%! Можуть поржати вчергове !!!
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20.12.2024 05:20 Відповісти
Бірюков Юрій-

Ви от скажіть мені, бо я може десь помиляюсь:

1) Спочатку приймають корявий закон про державне регулювання азартних ігор. Обіцяють прозорі правила для бізнесу та мільйони мільярдів п̶о̶с̶а̶д̶ж̶е̶н̶и̶х̶ ̶д̶е̶р̶е̶в̶ податків у бюджет. Кажуть, що розробкою законопроєкту займався екс топменеджер російських компаній, на прізвище Баум. Законопроєкт прийнятий, президентом підписаний.

2) Потім створюють "ідеально чесну комісію" (КРАІЛ), яка має "абсолютно прозоро" видавати ліцензії для... дивимось пункт 1. Голову комісії призначив КабМін.

3) Потім постійно йде мова про те, що російський бізнес має шалені прибутки на азартних іграх в Україні.

4) А тепер голову комісії приймають з баблом та героїном по справі сприяння росії.

План був ********, спрацював як треба!
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20.12.2024 10:30 Відповісти
 
 