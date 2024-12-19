Суд відправив очільника КРАІЛ Рудого в СІЗО

Печерський районний суд Києва призначив очільнику Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У слідчому ізоляторі Рудий перебуватиме до 4 лютого.

Нагадаємо раніше працівники ДБР затримали керівника комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах, без мети збуту.

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У Рудого виявили кокаїн у великих розмірах

Під час обшуків у керівника КРАІЛ виявлено та вилучено наркотичний засіб - кокаїн у великих розмірах.

Досудове розслідування триває.

Нагадується також, що суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу Генерального прокурора про передачу до АРМА понад 2,6 мільярда гривень (це загальна сума арештованих коштів з урахуванням прибуткових фінансових операцій), арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ та народепа Олексія Гончаренка писав, що ДБР затримало очільника КРАІЛ Рудого. Його підозрюють у пособництві РФ.