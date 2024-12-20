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Ворог окупував Костянтинопольське, що південніше Курахового, - DeepState

Просування росіян на Донеччині

Російські війська захопили Констянтинопольське Покровського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Костянтинопольське, а також просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці", - пишуть осінтери.

Читайте: Втрати КНДР на Курщині склали кілька сотень військових, - Пентагон

Автор: 

окупація (6687) Донецька область (8453) Покровський район (565) Зоря (4) Костянтинопольське (8) Зеленівка (11) Новооленівка (7) війна в Україні (3858)


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Топ коментарі
+8
Генштаб каже, що кацапська тактика закидування м'ясом дає результати. І якщо закидування м'ясом буде продовжуватися тим же темпом, то на фоні дефіциту українського моб ресурсу і зброї, кацапи можуть бути біля Києва вже наступного року.
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20.12.2024 01:25
+7
Де я їх вихваляю? Вони на стільки тупі, що можуть використовувати лише м'ясні штурми. Про це і сказав. Але для них це прийнятний результат, враховуючи, що м'яса в них ще є дуже багато. І вони використовують цю тактику максимально активно. Ми нічого не можемо цьому протиставити. Бо в нас дефіцит як живої сили, так і озброєння. А та жива сила, яку ми набираємо зараз, не мотивована. Висновки робіть самі.
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20.12.2024 02:11
+7
Респект зольдату за об'єктивну оцінку. Мені боляче на це дивитися. Але я розумію, що кацапи намацали дієву тактику м'ясних штурмів проти наших ослаблених позицій. І я розумію, що тепер пуйло не зупиниться, або зупиниться тоді, коли йому буде вигідно. Це розуміють всі, в тому числі нинішнє командування. Але звісно, вони про це не говорять, щоб не нагнітати паніку. Та сама історія, що і про шашлики. А там нехай кожен сам робить висновки, щоб потім не казали, що нас не попереджали, а звали на шашлики.
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20.12.2024 02:20
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а що каже Генштаб?
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20.12.2024 01:02 Відповісти
Генштаб каже, що кацапська тактика закидування м'ясом дає результати. І якщо закидування м'ясом буде продовжуватися тим же темпом, то на фоні дефіциту українського моб ресурсу і зброї, кацапи можуть бути біля Києва вже наступного року.
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20.12.2024 01:25 Відповісти
Дивно, за рік від авдіївки до покровська долізли, але через рік будуть під Києвом. Екстраполятор з тебе такий самий як в анікдоті про те що коли жінка сьогодні йде заміж то за рік матиме вже 365 чоловіків.
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20.12.2024 01:45 Відповісти
Ти якщо не помітив, то чим далі, тим більше екстраполяція з лінійної переходить в експоненційну. Якщо ці терміни для тебе занадто зарозумілі, то скористайся гуглом, мамкин професор. Подивись, що таке експонента, і може щось дійде до твоєї єдиної звивини
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20.12.2024 02:00 Відповісти
Щось нові тролі активно вихваляють росіян . Вас мабуть на принтері печатають
Роп Ноп

Реєстрація: 31.08.2024
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20.12.2024 02:04 Відповісти
Де я їх вихваляю? Вони на стільки тупі, що можуть використовувати лише м'ясні штурми. Про це і сказав. Але для них це прийнятний результат, враховуючи, що м'яса в них ще є дуже багато. І вони використовують цю тактику максимально активно. Ми нічого не можемо цьому протиставити. Бо в нас дефіцит як живої сили, так і озброєння. А та жива сила, яку ми набираємо зараз, не мотивована. Висновки робіть самі.
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20.12.2024 02:11 Відповісти
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20.12.2024 02:26 Відповісти
висновок один: ти ніхріна не знаєш не тільки в математиці але й у військовій справі.
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23.12.2024 11:52 Відповісти
Ой ***, прохвесор бердичівського оксфорду інтелектом давить, рятуйте )) давай ти випишеш сюди циферки захоплених кілометрів за весь час війни а тоді ми з тобою спробуємо намалювати по них експоненту.
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23.12.2024 11:51 Відповісти
20.11.24. Муженко дав трете інтервью з початку повномаштабнїй війни, то він теж так вважає, і не так як ви.
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20.12.2024 02:15 Відповісти
Респект зольдату за об'єктивну оцінку. Мені боляче на це дивитися. Але я розумію, що кацапи намацали дієву тактику м'ясних штурмів проти наших ослаблених позицій. І я розумію, що тепер пуйло не зупиниться, або зупиниться тоді, коли йому буде вигідно. Це розуміють всі, в тому числі нинішнє командування. Але звісно, вони про це не говорять, щоб не нагнітати паніку. Та сама історія, що і про шашлики. А там нехай кожен сам робить висновки, щоб потім не казали, що нас не попереджали, а звали на шашлики.
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20.12.2024 02:20 Відповісти
То не мої висновки, то висновок талановитого генерала Муженко, з яким я повністю згоден.
Чекаємо не на слова а на дії Трампа. Зараз його слова ничого не варті.
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20.12.2024 02:30 Відповісти
"Хай там що, а я не вважаю, що вже настав час говорити про те, що Україна програє. Були періоди успіхів і періоди певних поразок. Наразі російська армія володіє ініціативою. Тобто вона нам диктує умови. Так, її успіхи тактичні. Однак з кількох десятків таких тактичних успіхів складається загальне враження успішного просування по території України. Але ще раз повторю, що не вважаю, що є необхідність ставити якусь крапку в цих подіях.
Щодо шансів перемогти на полі бою, вважаю, що вони в нас були й зберігаються досі. Як би не виглядала ця ситуація з боку, як би хтось її не коментував у вітчизняних та закордонних мас-медіа. Україна має шанси здобути Перемогу."

це пряма цитата з інтерв'ю Муженка. На чию позицію це більше схоже? На всепропало чи на мою?
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23.12.2024 12:15 Відповісти
Ничего дивного. В августе 14-го (не путайте с Солженициным) наши, для выравнивания линии фронта, сдали все что пол года освобождали.
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20.12.2024 08:26 Відповісти
ніхто нічого не здавав, там були зовсім інші причини і обставини, твоє порівняння куя з пальцем тут не релевантне
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23.12.2024 12:08 Відповісти
***, тебе в интернете виднее. Мне себе, местному не верить. Просто поднялись, натихаря, и ушли.
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23.12.2024 17:41 Відповісти
а, ну раз "мєсний" то звичайно. Піду скажу своєму брату що його батальйон "просто паднялся і ушол" в 14-му. а не тому що проти них з одними калашами русня на танках сунула.
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24.12.2024 15:15 Відповісти
А ваши це хто?
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23.12.2024 14:03 Відповісти
Наши, это ВСУ образца 14-го года. Еленовка. Между Донецком и Волновахой. Рядом Любовка, где азовцев держали. Рано утром, тока стоп сигналы последней машины увидели. Хер хто сказал, что теперь вы сами. В обед пришли ДНРовцы.
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23.12.2024 17:38 Відповісти
Вони просуваються,завдяки масовим ударам кабів і артилерії.Проти кабів нічого протиставити.Вони ж ними все руйнують.
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20.12.2024 03:11 Відповісти
Він каже що нема південнее Курахово Констаніпольское. Вас умышленно путают.
Я этот Константинополь весь прошел в лаптях обутый
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20.12.2024 08:30 Відповісти
Кацапські виродки...
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20.12.2024 01:17 Відповісти
На мапі вималевуется котел ?
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20.12.2024 02:05 Відповісти
Ти трохи вище назвала мене тролем і сказала, що я вихваляю кацапів. А що робиш ти, коли говориш про котел?
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20.12.2024 02:13 Відповісти
Я не говорю , а запитую у форумчан їх бачення мапи
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20.12.2024 02:16 Відповісти
Баченя мапи - все згідно Плану перемоги найвеличнійшого, затвердженого в Омані.
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20.12.2024 02:37 Відповісти
А про Залужного вже усі мовчать
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20.12.2024 02:45 Відповісти
Може розповісти краще про контрнаступ найвеличнійшого Верховного Головнокомандуаача?
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20.12.2024 07:24 Відповісти
Інтервью дав Муженко, а не Залужний.

В інтервью є і про Залужного і про Сирського.
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20.12.2024 07:22 Відповісти
Мапу простіше роздивитись з України ніж з Словаччини
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20.12.2024 08:25 Відповісти
Я у Словаччині живу вже більше 10 років. Так що не треба мені цім тикати .
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20.12.2024 09:10 Відповісти
Невже ж не зрозуміло що уродженець Московії Сирський працює на Московію? Гнати в шию агнета Московії.
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20.12.2024 05:24 Відповісти
Нколи
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20.12.2024 06:41 Відповісти
А про мішок від генштабу у Успенівську, де вийшли не всі цензор чомусь мовчить. А там багато військових ЗСУ залишилось і жодної допомоги - https://ua.korrespondent.net/ukraine/4741734-chastyna-viiskovykh-zsu-ne-vstyhla-vyity-z-uspenivskoho-mishka-DeepState
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20.12.2024 08:17 Відповісти
Невже ніхто не хоче бачити того,що проСирський та його ставлєніки без угризєній совісті знищують наших захисників на донеччині, та інших напрямках де ведуться бойові дії?
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20.12.2024 09:11 Відповісти
Хто має бачити?
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21.12.2024 03:36 Відповісти
Агов, кремлівський сирок, скоро медальку від х..йла отримаєш!!!! Мерзота!!!!! Негайно поверніть Залужного!!!!
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20.12.2024 14:05 Відповісти
А ты уверен что Залужный хочет вернуться? Он абсолютно не возражал, когда его в Англию отправляли.
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21.12.2024 09:23 Відповісти
Що місцеві кровожерливі діди розкажуть? Хто ще замість них за їх совкову сраку має воювати?
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21.12.2024 03:10 Відповісти
Із-за нестачі ворогів на фронті відшукують ворогів України серед читачів Цензорнету?
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21.12.2024 09:02 Відповісти
 
 