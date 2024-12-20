Ворог окупував Костянтинопольське, що південніше Курахового, - DeepState

Російські війська захопили Констянтинопольське Покровського району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.

"Ворог окупував Костянтинопольське, а також просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці", - пишуть осінтери.

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