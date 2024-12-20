Ворог окупував Костянтинопольське, що південніше Курахового, - DeepState
Російські війська захопили Констянтинопольське Покровського району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал DeepState.
"Ворог окупував Костянтинопольське, а також просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці", - пишуть осінтери.
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Роп Ноп
Реєстрація: 31.08.2024
Чекаємо не на слова а на дії Трампа. Зараз його слова ничого не варті.
Щодо шансів перемогти на полі бою, вважаю, що вони в нас були й зберігаються досі. Як би не виглядала ця ситуація з боку, як би хтось її не коментував у вітчизняних та закордонних мас-медіа. Україна має шанси здобути Перемогу."
це пряма цитата з інтерв'ю Муженка. На чию позицію це більше схоже? На всепропало чи на мою?
Я этот Константинополь весь прошел
в лаптях обутый
В інтервью є і про Залужного і про Сирського.