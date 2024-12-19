Втрати КНДР на Курщині становлять кілька сотень військових, - Пентагон

Міністерство оборони США озвучило свої дані щодо втрат північнокорейських військових внаслідок участі в боях у Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я б сказав, що на даному етапі, за нашими оцінками, кілька сотень втратили сили КНДР, які варіюються від вбитих в бою до поранених. Я не буду робити розбивку (на поранених чи загиблих).., але кілька сотень", – сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу.

За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 солдатів Північної Кореї, дислокованих у Росії, були вбиті, ще тисяча – зазнали поранення під час боїв з українськими силами в Курській області Росії. Сеул також заявив про ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання своїх сил для допомоги Росії, попри втрати.

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Війська КНДР на Курщині

14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.

За даними ГУР, північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

Через великі втрати на східних напрямках можливо застосування представників КНДР і на території України, розповіли у Силах оборони.

У Пентагоні підтвердили втрати серед військ КНДП у боях на Курщині.

Державний департамент США попередив, що залучення військових КНДР у бойових діях на території України розцінюватиметься як посилення ескалації.

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