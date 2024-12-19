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Новини Війна
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Втрати КНДР на Курщині становлять кілька сотень військових, - Пентагон

кндр

Міністерство оборони США озвучило свої дані щодо втрат північнокорейських військових внаслідок участі в боях у Курській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я б сказав, що на даному етапі, за нашими оцінками, кілька сотень втратили сили КНДР, які варіюються від вбитих в бою до поранених. Я не буду робити розбивку (на поранених чи загиблих).., але кілька сотень", – сказав речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер під час брифінгу.

За даними розвідки Південної Кореї, щонайменше 100 солдатів Північної Кореї, дислокованих у Росії, були вбиті, ще тисяча – зазнали поранення під час боїв з українськими силами в Курській області Росії. Сеул також заявив про ознаки того, що КНДР готується до додаткового розгортання своїх сил для допомоги Росії, попри втрати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Північнокорейські війська зазнають великих втрат у Курській області, - британська розвідка

Війська КНДР на Курщині

14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.

За даними ГУР, північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

Через великі втрати на східних напрямках можливо застосування представників КНДР і на території України, розповіли у Силах оборони.

У Пентагоні підтвердили втрати серед військ КНДП у боях на Курщині.

Державний департамент США попередив, що залучення військових КНДР у бойових діях на території України розцінюватиметься як посилення ескалації.

Дивіться також: Єдина причина, через яку корейці гинуть у цій війні, – божевілля Путіна, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

КНДР (1215) Пентагон (1426) втрати (4396) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+2
Це біороботи з іншого світу, вони навіть не зовсім розуміють де знаходяться і що твориться на планеті Земля.
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20.12.2024 02:10
+1
12 000 - кілька сотень = ? Забагато....
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19.12.2024 23:56
+1
Людство має перестати жовтіти та мружитись.
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20.12.2024 00:00
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12 000 - кілька сотень = ? Забагато....
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19.12.2024 23:56 Відповісти
Людство має перестати жовтіти та мружитись.
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20.12.2024 00:00 Відповісти
У песиків "сита вечірка"?
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20.12.2024 00:15 Відповісти
якого хера ми полiзли на той курськ? тепер ще i мiлiон жовтосраких на нашу голову.
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20.12.2024 00:50 Відповісти
І чого ти із таткових яєць виліз. Сидів би там і грівся
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20.12.2024 01:56 Відповісти
Я так бачу що ти за свою голову можеш не переживати, де ти а де Україна. За скільки продався
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20.12.2024 04:18 Відповісти
ВИ "полізли"? "Ви" - це "канадці внутріМКАДівські"? І дійсно... Якого "хєра" ви полізли на той Курськ, ще з часів Ярослава Чернігівського заселеного предками українців?
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20.12.2024 04:36 Відповісти
А генштаб буде втрати корейців окремо рахувати чи разом з пакетами кацапів ?
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20.12.2024 02:07 Відповісти
Розсортують або по вазі або по запаху. А можна їм запропонувати різноколірні пакети застосовувати, тоді легше буде сортувати. Хоча їм все одно, для них це падаль.
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20.12.2024 04:25 Відповісти
Це біороботи з іншого світу, вони навіть не зовсім розуміють де знаходяться і що твориться на планеті Земля.
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20.12.2024 02:10 Відповісти
Скоріше неандертальці
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20.12.2024 04:19 Відповісти
Так а що тут такого? Є на Чернігівщині таке село : Велика Дорога. Кацапів звідти вигнали в перші дні квітня 2022-го року. На початку листопада на околицю села виперлося ЧМО, обросше, як звір, у засмальцьованому жіночому "пуховику", і питає: "Бабушка! Как мне прайти в Варонеж, Киевскай области?...". А ці навіть спитать щось не в змозі... Вважай - на іншу планету потрапили...
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20.12.2024 04:41 Відповісти
Декілька сотень, і що тепер? Головне влучно сцяти в очі про втрати ворога.
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20.12.2024 09:53 Відповісти
 
 