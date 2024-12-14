Війська КНДР уже зазнали перших втрат у Курській області і "задвохсотили" 8 кадирівців, - ГУР

Північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема - у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ. Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.

У ГУР розповіли, що на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

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Також у ГУР зауважують, що у процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.



"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат - восьмеро вбитих "кадирівців"", - додали в розвідці.

Як нагадує розвідка, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим - для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБівці, вилучають телефони та інші пристрої.

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Нагадаємо, під час сьогоднішнього звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.