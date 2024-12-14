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Війська КНДР уже зазнали перших втрат у Курській області і "задвохсотили" 8 кадирівців, - ГУР

Війська КНДР уже зазнали перших втрат

Північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки, передає Цензор.НЕТ.

"Держава-агресор Росія почала застосовувати солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема - у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військ ЗС РФ. Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України", - йдеться в повідомленні.

У ГУР розповіли, що на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно "накрили" FPV-дронами. Орієнтовні втрати укомплектованих російським та північнокорейським особовим складом підрозділів станом на 14 грудня 2024 року становлять близько 200 військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в боях у Курській області, - ГУР

Також у ГУР зауважують, що у процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр.

"Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили "дружній вогонь" по автомобільній техніці так званого батальйону "Ахмат". Результат - восьмеро вбитих "кадирівців"", - додали в розвідці.

Як нагадує розвідка, на території Росії перебуває близько 11 тисяч військовослужбовців армії КНДР. У місцях, де вони розміщені, агресор запровадив особливий контррозвідувальний режим - для допуску до районів, де розташовані північнокорейські підрозділи, російських солдатів та офіцерів перевіряють ФСБівці, вилучають телефони та інші пристрої.

Читайте: Північнокорейські військові залишаються в Курській області та готові вступити в бій, - Пентагон

Нагадаємо, під час сьогоднішнього звернення президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.

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Топ коментарі
+39
... бажано, щоб потім солдати КНДР помстилися кадирівцям теж
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14.12.2024 21:13
+36
"і настане час, коли собаки будуть їсти собакоїдів"
Конфуцій
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14.12.2024 21:12
+36
"а вівці стануть вдовами" - добавив
Лао Узи

.
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14.12.2024 21:13
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Собаки зраділи, вівці засмутились.
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14.12.2024 21:07 Відповісти
"і настане час, коли собаки будуть їсти собакоїдів"
Конфуцій
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14.12.2024 21:12 Відповісти
"а вівці стануть вдовами" - добавив
Лао Узи

.
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14.12.2024 21:13 Відповісти
"Амінь" додав Бісмарк.
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14.12.2024 21:15 Відповісти
Трохи накипіло, тому приготуйтесь 🤬

Як би це не звучало сумно - треба визнати, що та кількість «полководців» яких наплодила Україна в мирний час та в часи АТО/ООС - некомпетентні виродки (за певним виключенням, є дійсно достойні, про те переважна більшість відмовляється їх чути)

Часи совковщини давно минули - війна змінила свій характер і закоренілому консервативному погляду тут не місце. Треба бути гнучким та підлаштовуватись під обстановки яка склалась, підходити до поля бою творчо та аналізувати події довколо.

-Коли підрозділу наказують відновити втрачене положення - «полководців» не хвилює чи спроможний підрозділ це зробити. Вони дивляться на загальну кількість особового складу батальйону - проте не зважають на відсутність людей в ротах і по класиці жанру в бій йдуть «одні старіки» з мінометних підрозділів і підрозділів забезпечення.

Питання: для чого існують навчання та злагодження підрозділів, якщо по вашій логіці можна відправити в бій без підготовки кого завгодно.

- Показуєш «полководцю» графічну карту з детально нанесеною обстановкою - його це не влаштовує, показуй йому паперову карту. Можливо коли він був лейтенантом в часи «Сталіна» обстановка і змінювалась один раз на день, то ******* розвідка дає звіти по противнику щохвилинно і папір не в силі витримати такого навантаження, та й взагалі - це не зручно.

Вердикт «полководця» - у вас пройоби бо ви карту не ведете!

- В університеті оборони на другий рік війни розповідають курсантам оперативно тактичної ланки (майбутні командири бригад), що скоро ми зможемо в режимі реального часу спостерігати за полем бою - хоча це відбувається вже!

- При перевірці тренувань особового складу «полководці» дозволяють собі критикувати всіх і кожного.

- Ви не так тримаєте автомат і перезаряджається він зовсім по іншому.

- Та як ви з «Бехи» десантуєтесь, зараз я вам покажу!

- Це що військовий грим для маскування? Дебіли! Свіжою травою треба мастити обличчя!

І байдуже, що командир навчаємого підрозділу вже 9 років не вилазить з окопу - в очах «полководця» він нижчий за рангом, а значить дебіл.

-«Полководці» вміють все, вони розвідники, артилеристи, снайпери та сапери, учасники зоряних війн та облоги Трої. Просто ****** пекарь та аптекарь в одному обличчі…

«Полководець» легким змахом пальця покаже вам на карті яким маршрутом здійснювати штурмові дії та розкаже включно до солдата хто що має робити і куди стріляти. ( І байдуже, що на маршруту руху буде мінне поле або яр)

Невелика кількість нормальних командирів які стають супереч ідеям та рішенням «полководців» швидко злітають з посад, а їх місця займають більш слухняні.

Все написане мною - крик моєї хворої фантазії. Дякую за увагу❗️
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14.12.2024 21:48 Відповісти
ТГ Думки Штурмовика
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14.12.2024 21:50 Відповісти
Совок як рак
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15.12.2024 00:10 Відповісти
Сорі що по-москальському(
Была в армии СССР ВТС (ну про карты). Тока в Киеве и окрестностях - куча карт фабрик, експедиций и прочих. Там топокарт... Ну очень много было... Исчезли?
Сделать фотоплан укрепрайона сейчас? Масштабируемого до 1:500? Камер нету? БПЛА? Цифровой и масштабированный? Заказ есть от армейцев? Есть годами оплачиваемый левыми деньгами штат "землеустроев"!!!
Ни разу об геодезистах-топографах, фотограмметрисках-картографах не читал(
А армия это - у всех, от хенерала до бойца карта одинаковая и не первобытными пьсьменами расписана...
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15.12.2024 01:08 Відповісти
Може, то перевдягнені з Південної Кореї? (На публіку - типу, не втручаємось)
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14.12.2024 21:08 Відповісти
???
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15.12.2024 03:24 Відповісти
Щодо "дружнього вогню": є французький вираз "амі-кошон", тобто "друг-свиня". Трохи не про то, але можна було б застосувати і в подібних випадках"
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14.12.2024 21:09 Відповісти
сподіваюсь кадирівці помстяться.
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14.12.2024 21:09 Відповісти
... бажано, щоб потім солдати КНДР помстилися кадирівцям теж
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14.12.2024 21:13 Відповісти
Восток дело тонкое

.
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14.12.2024 21:20 Відповісти
Із-за мовного бар'єру, мабуть, замочили загратотряд, погано вчительку язика слухали.
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14.12.2024 21:20 Відповісти
Ці любителі собачатинки вчительок не слухають, а гвалтують:
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14.12.2024 21:46 Відповісти
Може не зрозуміли що таке "заградотряд" і навіщо він?
В них почали стріляти - вороги!
Треба нищити.
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15.12.2024 06:48 Відповісти
Коло замкнулося... .
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15.12.2024 11:27 Відповісти
@ Біжать великим натовпом: опубліковано відео першого бою солдатів КНДР із Збройними силами України в Курськи області

Повідомляється, що військові КНДР штурмують українські позиції великими групами, але їх тактика призводить до значних втрат.
Так, в Інтернеті з'явилося https://t.me/Ukraine_365News/92347 відео, яке нібито зафільмувало атаку північнокорейських військових на українські позиції в в Курській області. На кадрах, що поширилися в мережі, видно як група північнокорейських солдатів рухається по засніженому полі без маскувальних халатів. Вони переміщуються на відкритій місцевості, вдень, їх добре видно здалеку і вони повністю перебувають у полі зору українського безпілотника.
А трохи раніше того ж дня пройшла інформація про перші атаки північнокорейських паідрозділів великими штурмовими групами, по яких Сили оборонних України завдають артилерійські удари мінометами та касетними ************.
Відео спричинило активну дискусію в соціальних мережах, де користувачі відзначають, що великі скупчення солдатів на відкритій місцевості є надзвичайно вразливими до точних ударів української артилерії.

https://www.dialog.ua/images/content/ad287dd5f859bd6f5f0e8d325b3ac9e4.jpg

https://www.dialog.ua/images/content/b828b4bf5d4e0a1fac79568b23999819.jpg
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14.12.2024 21:10 Відповісти
"'тактика живых волн"
Народно-освободительной армии Китая.
одобрена Председателем Мао

.
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14.12.2024 21:18 Відповісти
Так "чучхеїстів" же вчили воювать по радянських бойових статутах! А у них якраз і переважає "принцип великого стада"...
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14.12.2024 21:47 Відповісти
Там кількість армії шо мама дорогая
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14.12.2024 22:57 Відповісти
Ти неправильно висловився... Правильніше - "Там "м"яса" багато...". Розбивать на камеру брили льоду кулаком - це одне... А вести грамотно бій - зовсім інше...
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15.12.2024 05:09 Відповісти
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14.12.2024 21:14 Відповісти
От чесно ,після Бодуновських казочок про кавувялті в це чомусь не дуже віриться.
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14.12.2024 21:14 Відповісти
à la guerre comme à la guerre
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14.12.2024 21:17 Відповісти
Нужно етих косоглазых еще больше запутать раставив вокруг разные флаги и фотографии Ына. Не будут же они в своего вождя стрелять
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14.12.2024 21:21 Відповісти
Представьте себе какая каша ужас будет у собакоедов когда вокруг розийские флаги и отовсюду по ним стреляют а спросить неукого что происходит потому что по рации визжит русосвинья на непонятном языке
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14.12.2024 21:27 Відповісти
А с помощью дронов выставить украинские флаги им в тылу. Вообще будет цирк
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14.12.2024 21:29 Відповісти
Как твою мамку, да классно)
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14.12.2024 21:28 Відповісти
Северокорейцы должны знать, что воюют они вместе со свинособаками.
Поэтому для них вопрос- где взять хавчик не должен вообще стоять.
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14.12.2024 21:27 Відповісти
Корейці не зрозуміли, що то за люди в тилу почали кудись стріляти зі страшними міміками, щось кричати, і знімати це на смартфони. Явно фашисти, якими їх постійно лякають!
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14.12.2024 21:29 Відповісти
Перших втрат ?? Я ще місяць тому читала що їх накосили табунами. То що брехали ?
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14.12.2024 21:59 Відповісти
Путин давно уже собачатину жрет,урод...
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14.12.2024 22:37 Відповісти
Мабуть чечени сплутали їх з бурятами. Буває.
Чемаємо ще веселих новин про дружбу між народами.
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15.12.2024 01:32 Відповісти
Відкрию як безмежно дивитися корейс'ке порно на порнхабі тому першому ґерою лучу чучхе хто вжарит' кадировця в шоколадний цєх.
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15.12.2024 01:56 Відповісти
Ги! Кадирівці трапились на шляху корейців до житла і їдла.
А не треба було їм заважати.
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15.12.2024 07:45 Відповісти
Они РАБЫ, одним меньше или миллионом - принципиальной разницы нет, поэтому говорить о потерях рабов вообще бессмыслено!
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15.12.2024 12:49 Відповісти
Що косорилі,це не на параді підпригувати,а за вівцетрахів спасибі- дійте так і далі.
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15.12.2024 12:58 Відповісти
 
 