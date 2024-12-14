Вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

За наявними попередніми даними, Росія почала залучати північнокорейських військових до штурмових дій у Курській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там", - зазначив президент.

За словами Зеленського, є інформація і щодо можливого їх застосування на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.



"Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", - наголосив Зеленський.

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Крім того, він зауважив, що Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації.

"Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так. Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", - додав президент.

Також Зеленський повідомив, що наступного тижня у Європі відбудеться обговорення щодо спільної роботи: "Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети".

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Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.