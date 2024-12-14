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Зеленський (22411) КНДР (1113) Курськ (845) війна в Україні (1102)

Вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області, - Зеленський. ВIДЕО

За наявними попередніми даними, Росія почала залучати північнокорейських військових до штурмових дій у Курській області. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там", - зазначив президент.

За словами Зеленського, є інформація і щодо можливого їх застосування на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні.

"Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готує солдатів КНДР до безпосередньої участі в боях у Курській області, - ГУР

Крім того, він зауважив, що Москва ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації.

"Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так. Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", - додав президент.

Також Зеленський повідомив, що наступного тижня у Європі відбудеться обговорення щодо спільної роботи: "Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи і сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети".

Читайте: Військових КНДР залучають до чергування на блокпостах на Курщині, - Центр нацспротиву

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявляли, що північнокорейські військові поки залишаються на території Курської області Росії й досі не брали безпосередньої участі у бойових діях проти України, але водночас вони перебувають у готовності вступити в бій в будь-який момент.

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Топ коментарі
+16
Вечірній мудозвон 2.0
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14.12.2024 17:24
+13
Який далекоглядний предидент-стратєг. А асфальт там кацапи не кладуть в бік України?
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14.12.2024 17:26
+12
виповзло руснявоє зелідор

про котли в які попадають ЗСУ - нічого не прогундосило.
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14.12.2024 17:24
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виповзло руснявоє зелідор

про котли в які попадають ЗСУ - нічого не прогундосило.
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14.12.2024 17:24 Відповісти
то ти прогундось
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15.12.2024 09:54 Відповісти
Вечірній мудозвон 2.0
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14.12.2024 17:24 Відповісти
мені цікаво, чи зе!гандон розуміє що йому пізда, але продовжує відтягувати кінець? чи ніфіга не віддупляє, і досі вірить шо воно спасітєль цивілізації?
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14.12.2024 17:58 Відповісти
Який далекоглядний предидент-стратєг. А асфальт там кацапи не кладуть в бік України?
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14.12.2024 17:26 Відповісти
Все дуже просто - як би ти не поліз на курщину, то і не було б корейців. Впевнений, шо зеленский не будував ні яких бетоних укріпрайьонів на проти курщини - ЗСУ відійдуть, як останній рік, та вже втратили 50% того, шо захватили, та їх плечах корейці будуть захвачувати Україну. зеленский, ти красава. Давай, знищуй Україну, тварюка.
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14.12.2024 17:26 Відповісти
мощний байден, сказав, як що корейці зайдуть в україну, от тоді точно.
але ж, трамп такого не казав.
тому корейців тримають до лютого.
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14.12.2024 18:01 Відповісти
Так, і лінія зіткненя не була довшою на кілометрів 100 ,і досвідчений резерв зі своєю технікою воював би на донецькому чи харківському напрямку , і Сумську обл. меньше обстрілювали. Якщо сприймати всі дії Зеленського як усвідомлені дії ворога, то від усієї нелогічності і тупості його вчинків не залишається і сліда, все стає абсолютно послідовним.
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14.12.2024 18:06 Відповісти
Серйозно ? Не поліз на Курщину ? Тобі ці тварини пішли би на Суми, не неси дурню.
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14.12.2024 19:39 Відповісти
Відкрию військову таємницю - вони там вже були - у 22 році - саме після того, як ні презеденти, ні міністри, ні секретарі не бачили ударних угрупованнь рашистів на кордонах України. Звісно збільшення фронту на 300 км то таке - можна сказати шо Захід не надає достатьньо зброї.
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14.12.2024 20:21 Відповісти
Були. Але зараз їх там немає. І те що війна, хоч трохи, прийшла на територію кацапії дуже добре.
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14.12.2024 20:49 Відповісти
Нібуя ти не знаєш, а просто фантазуєш як пздун зе! У них не було стільки м`яса щоб полізти на Суми! А ти думаєш чого так легко зайшли на Курщину?
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14.12.2024 22:16 Відповісти
Зуб даєш?
А ти коли броньований квартал залучиш?
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14.12.2024 17:31 Відповісти
Вже готується нова кварталівська хохма, де Лисий гратиме корейця
...
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14.12.2024 18:10 Відповісти
візміть в полон любого шниря любої якості і покажіть на весь світ...
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14.12.2024 17:32 Відповісти
И что? Западная либерасня скажет чьто ето даунецкий шахтерь, который долго сидел в шахте поетому у него сузились глаза. Сцыкливый Запад хоть ему в глаза сцы он будет говорить что ето божья роса
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14.12.2024 17:54 Відповісти
бубсель по утренняку пішов?
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14.12.2024 17:35 Відповісти
Рашка зоюзників залучає а союзникам хамиш і відшиваєш
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14.12.2024 17:36 Відповісти
Роль у фільми про Наполеона, була вершиною його кар'єри військового стратега.
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14.12.2024 17:39 Відповісти
Чмо, шо ты там во Франции на*издило, шо советник Трампона скадал - "Сам внешний вид зелени - это оскорбление американского народа."
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14.12.2024 17:44 Відповісти
***** на трумпа
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14.12.2024 18:01 Відповісти
може, воно обригане біля унітазу в жіночому туалеті валялося?
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14.12.2024 18:02 Відповісти
Х.З.
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14.12.2024 18:21 Відповісти
У тебе донецький напрямок сиплеться, як доміно, клован непідмитий.
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14.12.2024 17:46 Відповісти
по останнім хатєлкам гнілорилого, ми повинні залишити донбас запоріжжя і херсонщину.
от і відповідь.
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14.12.2024 18:04 Відповісти
Ти дебіл.
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14.12.2024 18:30 Відповісти
Сводка інформбюро? Кто єтот парень? Президент України чи новий Лєвітан? Чому Трамошкє не пожалівся,коли терся об нього в Парижі???
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14.12.2024 17:49 Відповісти
Ето уже третья мировая или еще нет? Или Запад подождет когда косоглазые и жолтомордые будут штурмовать Берлин и Вашингтон? Как видим импотентность Запада и боязнь ескалации привели к обратному ефекту на который расчитывал Западный бомонд
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14.12.2024 17:51 Відповісти
В Украину их вряд-ли пустят. Если они увидят как нормальные люди живут, то массово сдадутся в плен
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14.12.2024 17:58 Відповісти
Вони якось відрізняються від кацапів? Снарядам і дронам жодної різниці. хіба що операторам дронів щось там помітно, але й тут майже ніякої різниці з бурятами...
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14.12.2024 18:19 Відповісти
Краще бути одиноким левом ніж популярною вівцею. Оце прочитав тільки що. Невже щось керує нами, якщо підсовує такий вислів до цього відео ? Це ж відповідь ось цьому Невігласу.
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14.12.2024 18:50 Відповісти
Война в Украине разделила мир на людей и нЕлюдей, к сожалению, вторых оказалось намного больше, чем первых,

А теперь вопрос, как человечество собирается жить дальше, с таким дерьмом?
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14.12.2024 18:54 Відповісти
https://x.com/RudijLis





https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1867974100817449188 6 мин

Русня захопила міськраду в Курахово і підняла свій прапор Чекаєм, поки зрадник-узурпатор дозволить "чесні" вибори
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14.12.2024 18:58 Відповісти
Їм треба протиставити потужний десант кварталу
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14.12.2024 18:59 Відповісти
А "відважний" ішак не бажає часом відвідати курщину з екскурсію та фотосесією?
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14.12.2024 19:10 Відповісти
Є дані що там і інопланетяни, але фактів нема.
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14.12.2024 19:14 Відповісти
Діти і онуки ******** курян оповідатимуть своїм дітям і онукам, що на їх території колись мешкали тварини, яких називали "собака".
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14.12.2024 19:30 Відповісти
Краще скажи скіки у нас воює колумбійських найманців, особливо після того як ти пидписав закон про лікувальний канабієс.
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14.12.2024 20:23 Відповісти
А чому це пишуть від лайнового неоднократного ухилянта?? Воно що веде війська у бій? до чого цей висер від його імені??
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14.12.2024 22:20 Відповісти
Є дані,що Україна почне залучати до бойових дій четвертних ухилянтів. Ім'я першого вже відоме.
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14.12.2024 23:17 Відповісти
Ну так и выводи людей, пока они совсем не угодили в котел
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15.12.2024 16:45 Відповісти
 
 