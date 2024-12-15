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Через великі втрати росіяни можуть кинути солдатів Північної Кореї в бої на сході України, - ОСУВ "Хортиця"

Чи можлива участь солдатів КНДР у боях на території України

Через великі втрати на східних напрямках можливо застосування представників КНДР і на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Наразі Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України. Хоча вже відомо, що росіяни почали кидати солдатів Північної Кореї у бої у зведених підрозділах.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях", - зазначив Волошин.

За словами речника, українські захисники готові дати відсіч північнокорейським солдатам і, як і російських загарбників, їх будуть знищувати.

Нагадаємо, 14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська КНДР уже зазнали перших втрат у Курській області і "задвохсотили" 8 кадирівців, - ГУР

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Топ коментарі
+4
Так, вони вирощували лук. В той час як поряд з ними українці вирощували цибулю.
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15.12.2024 14:09
+2
корейці так і не навчились вирощувати цибулю. Як не саджали, то у них все одно виростав лук. Тому вони і буряк не вирощували.
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15.12.2024 14:33
+2
ну так. Тому вони на херсонщині і кавуни з гарбузами так і не навчились вирощувати, прийшлось часником займатись. Це хоч якось виходило.
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15.12.2024 14:42
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Да ясно же было с самого начала, что бросят, кацапы зря кормить быдлоту не будут, они сами последний хрен без соли доедают.
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15.12.2024 13:56 Відповісти
Сомневаюсь. Они сразу в плен сдадутся, когда увидят как белые люди живут
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15.12.2024 14:05 Відповісти
На півдні України корейці вирощували лук і часник. Там багато корейців. Можно їх як переговорників застосувати і запропонувати воякам з півночі Кореї повернути тількі у Південну Корею - нехай здаються
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15.12.2024 14:05 Відповісти
Так, вони вирощували лук. В той час як поряд з ними українці вирощували цибулю.
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15.12.2024 14:09 Відповісти
корейці так і не навчились вирощувати цибулю. Як не саджали, то у них все одно виростав лук. Тому вони і буряк не вирощували.
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15.12.2024 14:33 Відповісти
Тому що завжди виходила свёкла? 😁🤔
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15.12.2024 14:37 Відповісти
ну так. Тому вони на херсонщині і кавуни з гарбузами так і не навчились вирощувати, прийшлось часником займатись. Це хоч якось виходило.
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15.12.2024 14:42 Відповісти
А буряк вирощують буряти
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15.12.2024 14:44 Відповісти
нє, буряти здебільшого бурять нафто- і газові свердловини вахтовим методом, бо місцеві ханти хочуть тільки полювати.
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15.12.2024 14:52 Відповісти
Это совдеповские корейцы, они язык - небельмесом))) Николаевского Кима привлеките)))
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15.12.2024 14:11 Відповісти
"Николаевского Кима привлеките"
Угу...За растрату.
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15.12.2024 15:24 Відповісти
Так вони вже... на курщині. Хіба курщина то не схід України?
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15.12.2024 14:19 Відповісти
Задовбали вже всіх цими північнокорейцями ,вчора Бодунов казав за них ,що вони вже воюють в Курській області ,сьогодні вже вони опинились в Донецькій.
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15.12.2024 14:22 Відповісти
Так там же не один кореєць. І їх же не на екскурсію привезли в музей
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15.12.2024 14:46 Відповісти
А вони що роздвоїлись - пів - корейця в Курській області і пів-корейця в Донецькій
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15.12.2024 16:08 Відповісти
Так... Тому вдова корейця отримає пів білого лісапета. Бо авто Кім Чєн Ин точно не дасть...
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15.12.2024 16:11 Відповісти
Раніше вони їли собак, тепер собаки корейців )) Затикають ними де можуть.
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15.12.2024 19:30 Відповісти
Кто то там расказывал что США ого-го сделают если ***** бросит против Украины северокорейскую армию. Как видим в Белый дом можно назвать коричневым. Гаранты безопасности млять...
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15.12.2024 14:58 Відповісти
При такой ,как сейчас, позиции США и НАТО , это один из вариантов.
Есть Блок--РФ, Китай, Сев. Корея, Иран и примкнувшая Индия, то чего
не хватает ? Главное прокормить. А противник-- и не пикнет , будет
выражать обеспокоенность и сочуствие .
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15.12.2024 15:32 Відповісти
Кореянці - то про піхоту (не авіацію, флот, бронетехніку навіть). Отже, необхідно переозброїти ЗСУ з калашей на автоматичні гвінтівки типу ФН ФАЛ з більш потужним набоєм. Це дасть нам перевагу саме у піхотних стрілецьких боях.
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15.12.2024 16:08 Відповісти
Які ще "росіяни"?! Людоїди вони.
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15.12.2024 18:12 Відповісти
 
 