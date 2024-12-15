Через великі втрати росіяни можуть кинути солдатів Північної Кореї в бої на сході України, - ОСУВ "Хортиця"

Через великі втрати на східних напрямках можливо застосування представників КНДР і на території України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Наразі Сили оборони не мають інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України. Хоча вже відомо, що росіяни почали кидати солдатів Північної Кореї у бої у зведених підрозділах.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях", - зазначив Волошин.

За словами речника, українські захисники готові дати відсіч північнокорейським солдатам і, як і російських загарбників, їх будуть знищувати.

Нагадаємо, 14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

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