Воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової відбили масовану атаку військ КНДР на Курщині, - Бутусов

14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

Про це у соцмережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"14 грудня воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової бригад ЗС України, які захищають демілітарізовану зону біля села Мала Локня Суджанського району Курської області, відбили масовану атаку військ КНДР, які діяли за підтримки російської армії", - розповів журналіст.

За даними його джерел, понад 200 солдат противника, окремими загонами пішли в атаку з кількох напрямків, використовуючи місцевість, з метою захоплення одної з посадок біля Малої Локні.

Російські війська завдавали при цьому масовану вогневу підтримку, активно діяв проти українських дронів російський РЕБ, як з наземних станцій так і, ймовірно, з гелікоптерів РЕБ Мі-8ТПР.

"Не зважаючи на втрати, штурмові групи противника йшли напролом, не зупиняючись навіть під прицільним вогнем та ударами вогневих засобів. Це нагадує тактику "живих хвиль", яку використосувала північнокрейська та китайська армія під час війни у Кореї у 1950-53 роках. Бій був важкий. Ворогу вдалось дістатись українських позицій, завдяки хорошій фізичній підготовці, швидкому руху та відсутності уваги на власні втрати, евакуація поранених та загиблих під час атаки не проводилась", - розповів Бутусов.

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Головред Цензор.НЕТ зазначив, що північнокорейці захопили низку окопів в одній з посадок, але в цілому українська оборона встояла, і наші війська провели кілька вдалих контратак, щоб відновити становище.

За словами Бутусова, весь час по ворогу завдається ураження.

На відео, яке є у розпорядженні українського командування, зафіксовані десятки трупів північнокорейських солдатів. Поки що нема інформації щодо того, чи вдалось взяти когось у полон.

"Також захоплені документи вбитих, сподіваємось, що ми найближчим часом побачимо усе належне фото та відео крупним планом. Судячи з попередніх даних, атаку проводив цілий батальйон північнокорейських військ, який мав високий рівень бойової підготовки та злагодженості", - йдеться у дописі журналіста.

Бутусов наголосив, що українські воїни в черговий раз показали, що за правильної організації та управління здатні громити ворога, який переважає у рази.

Також він зазначив, що 10 грудня, за даними російських джерел, північнокорейські війська вперше атакували біля села Плехово на Курщині. 14 грудня стався масований штурм позицій ЗСУ біля Малої Локні.

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"Очевидно, російське командування збирається найближчим часом знову кинути свіже корейське гарматне м'ясо в атаку", - заявив журналіст.

Бутусов також додав, що воїнам ЗСУ на Курському напрямку потрібна максимальна підтримка дронами та боєприпасами для зупинки "живих хвиль" російської та північнокорейської піхоти.

Нагадаємо, під час звернення 14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.

У ГУР повідомляли, що північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

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