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Воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової відбили масовану атаку військ КНДР на Курщині, - Бутусов

Бутусов про відбиття атаки КНДР воїнами ЗСУ

14 грудня вперше в історії підрозділи армії Північної Кореї здійснили масовану атаку на позиції ЗС України біля міста Суджа, на території РФ.

Про це у соцмережі Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"14 грудня воїни 92-ї штурмової та 95-ї десантно-штурмової бригад ЗС України, які захищають демілітарізовану зону біля села Мала Локня Суджанського району Курської області, відбили масовану атаку військ КНДР, які діяли за підтримки російської армії", - розповів журналіст.

За даними його джерел, понад 200 солдат противника, окремими загонами пішли в атаку з кількох напрямків, використовуючи місцевість, з метою захоплення одної з посадок біля Малої Локні.

Російські війська завдавали при цьому масовану вогневу підтримку, активно діяв проти українських дронів російський РЕБ, як з наземних станцій так і, ймовірно, з гелікоптерів РЕБ Мі-8ТПР.

"Не зважаючи на втрати, штурмові групи противника йшли напролом, не зупиняючись навіть під прицільним вогнем та ударами вогневих засобів. Це нагадує тактику "живих хвиль", яку використосувала північнокрейська та китайська армія під час війни у Кореї у 1950-53 роках. Бій був важкий. Ворогу вдалось дістатись українських позицій, завдяки хорошій фізичній підготовці, швидкому руху та відсутності уваги на власні втрати, евакуація поранених та загиблих під час атаки не проводилась", - розповів Бутусов.

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Головред Цензор.НЕТ зазначив, що північнокорейці захопили низку окопів в одній з посадок, але в цілому українська оборона встояла, і наші війська провели кілька вдалих контратак, щоб відновити становище.

За словами Бутусова, весь час по ворогу  завдається ураження.

На відео, яке є у розпорядженні українського командування, зафіксовані десятки трупів північнокорейських солдатів. Поки що нема інформації щодо того, чи вдалось взяти когось у полон.

"Також захоплені документи вбитих, сподіваємось, що ми найближчим часом побачимо усе належне фото та відео крупним планом. Судячи з попередніх даних, атаку проводив цілий батальйон північнокорейських військ, який мав високий рівень бойової підготовки та злагодженості", - йдеться у дописі журналіста.

Бутусов наголосив, що українські воїни в черговий раз показали, що за правильної організації та управління здатні громити ворога, який переважає у рази.

Також він зазначив, що 10 грудня, за даними російських джерел, північнокорейські війська вперше атакували біля села Плехово на Курщині. 14 грудня стався масований штурм позицій ЗСУ біля Малої Локні.

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"Очевидно, російське командування збирається найближчим часом знову кинути свіже корейське гарматне м'ясо в атаку", - заявив журналіст.

Бутусов також додав, що воїнам ЗСУ на Курському напрямку потрібна максимальна підтримка дронами та боєприпасами для зупинки "живих хвиль" російської та північнокорейської піхоти.

Нагадаємо, під час  звернення 14 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що вже є дані, що росіяни почали залучати до штурмів помітну кількість солдатів із КНДР, поки що в Курській області.

У ГУР повідомляли, що північнокорейські війська, задіяні окупантами у штурмових діях у Курській області, вже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат.

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Топ коментарі
+29
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15.12.2024 01:40
+19
Це не до нього - це зеленский обіцяв. До речі - у 25 році вже наобіцяв 4 міліона дронів та 3000 тисячі ракет - це по 8 ракет шо доби - американці та рашисти, з їхніми потенціями такого не можуть, а от зеленский може. Може завджи брехати.
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15.12.2024 04:02
+15
Кремлевский Людоед будет рвать и метать чтобы до прихода Тампона захватить как можно больше любой ценой. Так что нам предстоит за етот месяц набить рекордное количество за всю историю орков. Хоть бы нам боеприпасов хватило и на усиление нужно забрать всех ТЦКшников и мусоров на фронт хотя бы на етот месяц.
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15.12.2024 02:05
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15.12.2024 01:40 Відповісти
Офіс Генерального Штабу ще не готовий коментувати ситуацію на Курщині? Це ж не Донеччина, яку коментує виключно Deep State.
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15.12.2024 01:48 Відповісти
У нас не тільки ще та оп а тепер і генштаб стали рупором виключно позитивних новин .
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15.12.2024 08:40 Відповісти
Кремлевский Людоед будет рвать и метать чтобы до прихода Тампона захватить как можно больше любой ценой. Так что нам предстоит за етот месяц набить рекордное количество за всю историю орков. Хоть бы нам боеприпасов хватило и на усиление нужно забрать всех ТЦКшников и мусоров на фронт хотя бы на етот месяц.
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15.12.2024 02:05 Відповісти
"нужно забрать всех ТЦКшников и мусоров на фронт хотя бы на етот месяц."
щоб ти хоча б в магазин зміг сходити не обсикаючи собі штани?
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15.12.2024 02:36 Відповісти
Офігенно сказано.Заіпали вже оті мамині квіточки що всіх,вплоть до сусідів та батьків,хочуть на схід відправити аби самому вдома посидіти до "справедливого миру"."От якби оголосили війну і усіх разом відправити воювати"-почув від того що 2гу групу має(здається не куплену)має.Нарід не проти перемоги,але чужими руками,кров'ю та життями
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15.12.2024 08:34 Відповісти
Ні, народ хоче хоч на місять відправити воювати депутатів, поліцію, державних службовців, всі структури, що носять зброю і починаються на букви, 50 0/0 прикордонників, що охороняють Тису, олігархів, батальйони "монако", всіх військових, які ************* в тилу і всіх їх родичів чоловічого роду, да а ще хитровиїбаних 40 річних пенсіонерів
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15.12.2024 09:20 Відповісти
ні,нарід хоче щоб воювали всі крім нього.Нарід навіть питання дємбеля для сил оборони не піднімає аби вдома перечекати
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16.12.2024 10:50 Відповісти
Так
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15.12.2024 19:28 Відповісти
Умєров,де мільйон дронів?
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15.12.2024 02:37 Відповісти
Це не до нього - це зеленский обіцяв. До речі - у 25 році вже наобіцяв 4 міліона дронів та 3000 тисячі ракет - це по 8 ракет шо доби - американці та рашисти, з їхніми потенціями такого не можуть, а от зеленский може. Може завджи брехати.
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15.12.2024 04:02 Відповісти
Умєров - де міни?
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15.12.2024 10:11 Відповісти
Це до найвеличнішого, до умерова- що з мінами до мінометів?
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15.12.2024 15:39 Відповісти
Пару трупаків треба до ООН передати..
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15.12.2024 04:26 Відповісти
А який сенс? Та організація і сама мертва.
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15.12.2024 04:30 Відповісти
Вона не мертва,наші рукожопи не вміють нею працювати.Як казав доннік про підготовку бійців-в невмілих руках ламається те,що в принципі зламатися не могло
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15.12.2024 08:36 Відповісти
Та для них без різниці... Вони китайця від уйгура відрізнить не здатні... Особливо, якщо очі кривавими "газпромівськими" доларами, заліплені... ООН давно перетворилася на сталу бюрократичну структуру, яка працює сама на себе і лише для того, щоб забезпечить своє власне існування... Подібний стан речей ще в античному Римі відмічали... Плодяться різноманітні "дочірні" структури. Ці структури оточуються купою "помічників" та "консультантів". І от маємо купу "захребетників", які ходять один за одним та придумують собі "пустопорожнє" заняття, щоб виправдать свою "потрібність" та "необхідність існування"...
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15.12.2024 05:52 Відповісти
ООН - організація створена за демократичними принципами. Усі держави мають однакові права. За невеликим виключенням - п'ять постійних членів Радбезу. Але далеко не всі члени ООН, більшість яких створилися під час деколонізації 50-70-х років, самі є демократичними. Тому й результати голосувань є відповідними. Наврядчи на даному етапі можна створити щось краще. Навіть у Євросоюзі маємо Угорщину й Словаччину, а у НАТО ще й Туреччину. Але ніхто покинути ООН не поспішає.
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15.12.2024 09:28 Відповісти
"За невеликим виключенням..." Оце саме "невелике" виключення і звело ООН на нуль.
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15.12.2024 09:49 Відповісти
Це лише на перший погляд. Хто знає - якої жуйні диктаторська більшість наголосувала, якби американці іноді не застосовували вето.
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15.12.2024 11:34 Відповісти
Ти "в курсі", що "благими намірами вимощена дорога в пекло..."? Коли Маркс та Енгельс побачили, як на практиці тодішні "комуністи" почати втілювать їх "теорію" - то поскаржилися на них поліцію!!! Те ж саме сталося і з ООН...
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15.12.2024 09:56 Відповісти
Я в курсі, що пекла нема. Як і раю. А Маркс з Енгельсом помилилися. Комунізм неможливий - він протирічить природі людини. Первісний комунізм - теж видумка. Не було у первісному суспільстві зрівнялівки.
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15.12.2024 11:40 Відповісти
Я тобі просто привів приклад, як можуть "благі наміри" розходиться з практикою їх застосування... Демократичними "благими намірами" диктаторські режими користуються, в стінах ООН, зараз, на шкоду тій самій "демократії"...
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15.12.2024 11:46 Відповісти
Запропонуй щось краще.
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15.12.2024 15:13 Відповісти
Уже й без мене давно "запропоновано"... Наприклад, скасувать Раду Безпеки... Чи обмежить її діяльність тим, що на час ведення військових дій одним з її членів, заборонить цій країні приймать участь у прийнятті рішень з цього питання, як "зацікавленій особі"...
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15.12.2024 15:33 Відповісти
ООН була створена за результатами ІІ СВ. Її переможцями. Нажаль серед переможців був СРСР, а у 70-х роках ще й Кіссінджер з Китаєм начудив. Тоді й були встановлені правила. Вони були розраховані на тодішню ситуацію. Щоб поміняти ці правила, треба виграти чергову війну, в результаті якої РФ буде ліквідовано , а КНР буде приєднано до Китайської республіки на Тайвані. Інших реальних механізмів не існує.
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16.12.2024 08:46 Відповісти
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15.12.2024 06:35 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2024 10:34 Відповісти
Шольце,НАТО, ескалацію бачиш?
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15.12.2024 07:26 Відповісти
Курська волоость це ще не Україна. Яка ескалація?
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15.12.2024 07:35 Відповісти
Ескалація. Москаль брехав, що немов би готовий до перемирʼя, а сам пішов в штурм. Де саме - без різниці.
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15.12.2024 10:38 Відповісти
Старый добрый дедушка Рейган уже бы ровнял с землей Пхеньян а эти дряхлые птеродакли только грозно клювами щелкают.
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15.12.2024 07:42 Відповісти
Рейган "би ровняв", але жодного кндрівця так і не зрівняв, на відміну від ЗСУ.
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15.12.2024 10:41 Відповісти
а чому на фото до статті південні корейці?
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15.12.2024 08:20 Відповісти
Тому шо немає жодного чіткого відео разйобу. Жодної чіткої світлини. З того, шо гуляє у мережі, неможливо стовідсотково ідентифікувати - кореєць то чи просто кацап. Завжди під час боїв ведется зйомка з повітря, а тим паче, бомбери ********** знімати з усіх ракурсів, в усіх підробицях, ях подихає ворог, де чітко видно обличчя. А зараз - тіки слова.
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15.12.2024 09:07 Відповісти
Ти статтю уважно читав? Про РЕБ, який не давав використати дрони, не помітив?
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15.12.2024 09:30 Відповісти
Ось воно шо. На всій лінії фронту дрони є, а от саме, де війська КНДР - немає, бо РЕБ. Вірю, я повірив. І я з вами корів не випасав, тому тикайте своїм друзям, а не мені.
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15.12.2024 09:51 Відповісти
Та мені, якось, байдуже - з ким ти випасав корів. Мене одне дивує - як це люди до Бога звертаються на "ти", а собі вимагають множину та ще й з великої літери.
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15.12.2024 11:30 Відповісти
Елементарна ввічливість у спілкуванні з незнайомою людиною. Чули, ні? Чи це не про вас?
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15.12.2024 11:44 Відповісти
Ти анекдот про хухолю, яка хотіла, щоб її називали: "Вихухоль", знаєш? Чи тобі розповісти?
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15.12.2024 15:17 Відповісти

На війні загинув актор - зірка українського кіно Яків Ткаченко :
Він був відомий за фільмами "Довбуш", "Припутні", "Червоний".
Вічна пам'ять герою!

https://odessa-life.od.ua/uk/news-uk/na-vijjni-zaginuv-aktor-zirka-ukrainskogo-kino-yakiv-tkachenko
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15.12.2024 10:25 Відповісти
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15.12.2024 11:31 Відповісти
Тепер найбільша проблема: як донести цей кричущий факт до середнього московита (і нашого хохла-малороса), адже всі вони просто переконані, що московські орки, одні - єдині на весь білий світ, без жодного білоруса, африканця, бразільця, мадьяра, корейця... воюють з багатомільйонними полчищами "натовців", "нацистів", між якими ще де-де проглядаються недобиті "бендеровци" (так каже сам Путлер) ??? Не вірять в це і дві третини американців США, третина німців, французів, італійців... !!!
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15.12.2024 10:39 Відповісти
Ворогу вдалось дістатись українських позицій, завдяки хорошій фізичній підготовці, Джерело: https://censor.net/ua/n3525141

На рисі відгодувались?
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15.12.2024 10:51 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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15.12.2024 11:32 Відповісти
Воїнам дев'яностодвійки та 95-ї саме на часі відмовлятися від автоматів калашнікова, через слабкий проміжний набій, від нього замало користі. У ворога такий самий, тому в нас нема переваги. Та переходити на автоматичні гвінтівки типу ФН ФАЛ з потужнішим набоєм. Це надасть нам перевагу в отаких стрілецьких боях.
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15.12.2024 15:43 Відповісти
 
 