Близько 2 тисяч військових КНДР направлено до бойових підрозділів РФ, - ГУР

Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України, направивши своїх військових до російських бойових підрозділів.

Про це в інтерв’ю для "Радіо Свобода" повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, 2 тисячі північнокорейських військовослужбовців направлено до бригад морської піхоти та дивізій повітряно-десантних військ.

"Якщо вони вже потрапили в ті підрозділи, які ведуть активні бойові дії, значить ми можемо з упевненістю сказати, що вони теж уже долучилися до ведення бойових дій. Можливо, вони не на першій лінії. Можливо, вони не на передових позиціях, але вони все одно забезпечують агресію проти України, забезпечують вбивство українських військовослужбовців", - зазначив Черняк.

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За його словами, у резерві російської армії є ще 9 тисяч військових із КНДР. Їх можуть використати для активних бойових дій як на території України, так і на другій лінії оборони, що також несе загрозу, адже звільняє російських військових для участі в боях.

Черняк додав, що північнокорейські солдати проходять специфічну підготовку на полігонах у Курській області, зокрема як оператори безпілотників. Після повернення додому вони можуть навчати мільйонну армію КНДР новим методам ведення війни.

Нагадаємо, перші групи військових із КНДР прибули в Курську область РФ наприкінці жовтня. Про перші бойові зіткнення українських військових із солдатами КНДР повідомлялося на початку листопада.

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