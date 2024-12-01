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Новини Війна
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Перші північнокорейські солдати, направлені для участі у війні РФ проти України, були вбиті, - Зеленський

Зеленський про знищення військових КНДР, що воюють на боці РФ проти ЗСУ

Перші військові із КНДР, дислоковані на заході РФ, які були направлені для участі у війні Москви проти України, були вбиті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю японському інформаційному агентству Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю (1 грудня, - ред.), що північнокорейські солдати, дислоковані на заході Росії, для участі у війні на боці Москви проти України, були вбиті", - повідомляє ЗМІ.

Водночас глава держави не уточнив, скільки саме північнокорейських військових, направлених до Курської області в Росії, що межує з Україною, було вбито чи поранено в боях із українськими захисниками.

Однак він заявив, що Україна має докази того, що близько 12 тис. північнокорейських солдатів були розгорнуті, але Україна повинна мати докази, перш ніж оприлюднити точну кількість втрат військових КНДР.

Також Зеленський не виключає, що в майбутньому Росія ще залучить багато північнокорейських солдатів та відправить їх на передову. За словами президента, диктатор РФ Путін використовуватиме їх як "гарматне м'ясо".

Читайте також: РФ використовуватиме військових КНДР як гарматне м’ясо, - міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьон

Участь військових з КНДР у війні

Нагадаємо, військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

Читайте також: В обмін на військову підтримку Росія може передати КНДР технології для виробництва ракет і підводних човнів, - адмірал США Папаро

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) КНДР (1215) росія (65098)


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Топ коментарі
+13
Татаров зарізав - не інакше.
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01.12.2024 22:36
+10
Бракованими мінами імені Патужного Смагарагдика!
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01.12.2024 22:34
+9
Психічних відхилень немає. Просто дурак
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01.12.2024 22:33
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Перші північнокорейські солдати, направлені для участі у війні РФ проти України, були вбиті

Ще б пак!
Хіба можно щось розгледіти крізь такі недолугі оченята?
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01.12.2024 22:32 Відповісти
Психічних відхилень немає. Просто дурак
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01.12.2024 22:33 Відповісти
А де трупаки?
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01.12.2024 22:33 Відповісти
Мабуть спецназ з ОПи завалив іх
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01.12.2024 22:33 Відповісти
Бракованими мінами імені Патужного Смагарагдика!
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01.12.2024 22:34 Відповісти
Татаров зарізав - не інакше.
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01.12.2024 22:36 Відповісти
Зарізав і татаров, і чеченцов, і корейцов.
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01.12.2024 22:54 Відповісти
Трупи любителів чучхе в студію !
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01.12.2024 22:41 Відповісти
Арестович розстріляв з гранатомета усіх диверсантів, що прокрались в урядовий квартал і хотіли вбити Зелю. Татаров вбив усіх диверсантів - чеченців, що проникли в Київ та хотіли, ви не повірите - вбити Зелю! А хто ж знищує північнокорейців? Невже Шурму не у відставку відправили, а в таємне відрядження в Курську область? Чи може син Баканова в бойовому відрядженні? Чи зважаючи на резонанс, це САМ! Сам Андрій Борисович заскочив на фронт на 5 хвилин і дезінтегрував рабів Кіма? А він може, знищувати все за 5 хвилин - він в цьому майстер.
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01.12.2024 22:44 Відповісти
Увага! В 22-му Татаров вбивав чеченців,а в 24-му перейшов на корейців....Що ж буде коли в бій підуть інші 4 ефективних менеджери Бубочки? Жах.....
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01.12.2024 22:46 Відповісти
Татаров на корейців не відволікається. Певно, у нього є якийсь зам по корейцях.

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01.12.2024 23:13 Відповісти
Шо опять татаров?
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01.12.2024 22:51 Відповісти
Тепер корейцов.
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01.12.2024 22:55 Відповісти
цікаво який план коли соломожери швидше запланованого закінчаться, кіннота з масквічєй піде?
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01.12.2024 22:51 Відповісти
Перші північнокорейські солдати, направлені для участі у війні РФ проти України, були вбиті, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3522860
Ну, таке і так може коментувати пятирічна дитина, а не верховний головком. Теля кукурудзяне та й годі.
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01.12.2024 22:53 Відповісти
Якщо косоока мразь здохла в КурВську , це просто супер ,
але патякати про це зарано 😡
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01.12.2024 22:56 Відповісти
Кількість невідома, бо було темно, і Тататров збився з рахунку.
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01.12.2024 22:59 Відповісти
У Татарова світовий меч нічного бачення. Це всі в ОП знають.
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01.12.2024 23:01 Відповісти
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01.12.2024 23:18 Відповісти
Не уточнив скільки?
Я уточню - ВСІ.
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01.12.2024 23:06 Відповісти
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02.12.2024 00:38 Відповісти
Татарову другий орден світить. Замочив всіх корейців в 95 кварталі.
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01.12.2024 23:07 Відповісти
Та невже замочив навіть друга Зелі - Кіма з Миколаєва.?
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01.12.2024 23:39 Відповісти
Не хочу, писать....выбачайте,но може буть правдою....нас предали!!Це товарищи дійсно правда!А теперь вопрос,кого нам вместо єтого недоруземения?Це просто капеЦь ребята 😢😢
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01.12.2024 23:08 Відповісти
Переконаний, що це зробив Яйценюх, заславши вузькопльоночних на кулявлобні маршрути
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02.12.2024 00:00 Відповісти
Татаров був відряджений у Курську волость область?
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02.12.2024 08:25 Відповісти
Мабуть татаров там всіх поклав
Спеціаліст по чурках
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02.12.2024 08:32 Відповісти
"Унаслідок ракетного удару, здійсненого 20 листопада по підземному об'єкту в Курській області РФ, загинули 18 російських військових, включно з генерал-лейтенантом Солодчуком, також було поранено 33 російських солдатів і вбито 500 північнокорейських солдатів."
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02.12.2024 09:25 Відповісти
Буратино FM
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02.12.2024 10:08 Відповісти
 
 