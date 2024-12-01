Перші північнокорейські солдати, направлені для участі у війні РФ проти України, були вбиті, - Зеленський

Перші військові із КНДР, дислоковані на заході РФ, які були направлені для участі у війні Москви проти України, були вбиті.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю японському інформаційному агентству Kyodo News, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю (1 грудня, - ред.), що північнокорейські солдати, дислоковані на заході Росії, для участі у війні на боці Москви проти України, були вбиті", - повідомляє ЗМІ.

Водночас глава держави не уточнив, скільки саме північнокорейських військових, направлених до Курської області в Росії, що межує з Україною, було вбито чи поранено в боях із українськими захисниками.

Однак він заявив, що Україна має докази того, що близько 12 тис. північнокорейських солдатів були розгорнуті, але Україна повинна мати докази, перш ніж оприлюднити точну кількість втрат військових КНДР.

Також Зеленський не виключає, що в майбутньому Росія ще залучить багато північнокорейських солдатів та відправить їх на передову. За словами президента, диктатор РФ Путін використовуватиме їх як "гарматне м'ясо".

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Участь військових з КНДР у війні

Нагадаємо, військових Північної Кореї приєднали до російських десантників та морпіхів. Частина з них вже воює у Курській області.

Стало відомо, що військами КНДР, які прибули на допомогу рашистам, командує бригадний генерал Кім Йонг Бок. Це один з десяти найбільш високопоставлених військових у його країні.

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