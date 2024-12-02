Около 2 тысяч военных КНДР направлены в боевые подразделения РФ, - ГУР

Северная Корея активно поддерживает Россию в войне против Украины, направив своих военных в российские боевые подразделения.

Об этом в интервью для "Радио Свобода" сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщается, 2 тысячи северокорейских военнослужащих направлены в бригады морской пехоты и дивизии воздушно-десантных войск.

"Если они уже попали в те подразделения, которые ведут активные боевые действия, значит мы можем с уверенностью сказать, что они тоже уже присоединились к ведению боевых действий. Возможно, они не на первой линии. Возможно, они не на передовых позициях, но они все равно обеспечивают агрессию против Украины, обеспечивают убийство украинских военнослужащих", - отметил Черняк.

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По его словам, в резерве российской армии есть еще 9 тысяч военных из КНДР. Их могут использовать для активных боевых действий как на территории Украины, так и на второй линии обороны, что также несет угрозу, ведь освобождает российских военных для участия в боях.

Черняк добавил, что северокорейские солдаты проходят специфическую подготовку на полигонах в Курской области, в частности как операторы беспилотников. По возвращении домой они могут обучать миллионную армию КНДР новым методам ведения войны.

Напомним, первые группы военных из КНДР прибыли в Курскую область РФ в конце октября. О первых боевых столкновениях украинских военных с солдатами КНДР сообщалось в начале ноября.

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